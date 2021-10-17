Человеку здесь не выжить, поскольку скорость ветра превышает 320 км/ч

Это так называемые 3 долины Мак-Мердо:

Тейлора Райта Виктории

Они простираются на площади почти в 5 тысяч квадратных километров. Столбик термометра здесь легко опускается ниже -50 градусов С.

Только представьте, порывы ветра более 50 км/ч. легко сносят палатку альпиниста, а здесь ветер в 5 раз сильнее. Примерно такой силы ветер, развивается в торнадо, и способен снести даже дома стоящие на надежном фундаменте.

В таких нечеловеческих условиях, можно существовать разве что под землей.

Многие задаются вопросом, где именно была зафиксирована такая скорость ветра? Конечно над поверхностью, но даже на равнинах, порывы ветра превышают 150 км/ч.