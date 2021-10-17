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Человеку здесь не выжить, поскольку скорость ветра превышает 320 км/ч

Человеку здесь не выжить, поскольку скорость ветра превышает 320 км/ч (5 фото)

Автор:
17 октября 2021 08:45
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: антарктида   в мире   ветер   жизнь   интересно   природа   факты   фото   
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5

На самом холодном континенте нашей планеты есть место, где скорость ветра превышает 320 километров в час. Это примерно 90 метров в секунду.

Это так называемые 3 долины Мак-Мердо:

  1. Тейлора
  2. Райта
  3. Виктории

Они простираются на площади почти в 5 тысяч квадратных километров. Столбик термометра здесь легко опускается ниже -50 градусов С.


Только представьте, порывы ветра более 50 км/ч. легко сносят палатку альпиниста, а здесь ветер в 5 раз сильнее. Примерно такой силы ветер, развивается в торнадо, и способен снести даже дома стоящие на надежном фундаменте.


В таких нечеловеческих условиях, можно существовать разве что под землей.

Многие задаются вопросом, где именно была зафиксирована такая скорость ветра? Конечно над поверхностью, но даже на равнинах, порывы ветра превышают 150 км/ч.

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Остается только догадываться, как ученые и исследователи туда пробирались. Но в этих местах побывало очень мало людей, ввиду своей труднодоступности и суровости условий, разумеется.

Спрогнозировать скорость ветра в долинах невозможно, что делает людей, отправившихся туда на исследования - отчаянными.

В долинах Мак-Мердо, на протяжении миллионов лет, никогда не выпадали осадки. Это самое сухое место Земли. Все благодаря Трансантарктическим хребтам, протяженностью почти 4 тысячи метров, вот они кстати:

Именно эти горы, закрывают долины Мак-Мердо, от континентального льда.

Как вы понимаете, на такой огромной территории долин, отсутствует даже антарктический лед. Нисходящий ветер выдувает все на своем пути. В связи с чем, любая влага испаряется, поскольку впитывает холод.

  • Холодный воздух движется от высотных точек к побережью.

Вот здесь кстати, располагается самая продуваемая метеостанция:

Станция работает в автоматическом режиме. Как только такой ветер не сносит оборудование. Рекорд скорости ветра, который был здесь зафиксирован - 155 км/ч.

  • В долинах Мак-Мердо практически нет ничего живого, (не считая простейших бактерий). Именно эти места очень похожи на поверхность красной планеты.
  • Здесь в окружении острых скал песчано-каменистые просторы, и нет снега. Посмотрите сами:

Но как человек может выдерживать такой ураганный ветер? Несомненно, скорость более 100км/ч выдержать практически невозможно, поэтому желающих отправиться к долинам в экспедицию немного.

Вот такие дела происходят в Антарктиде.

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Метки: антарктида   в мире   ветер   жизнь   интересно   природа   факты   фото   
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10k
котегRUS 2 часа назад
Несмотря на свой статус самого ветреного места на Земле, самый сильный ветер был зафиксирован далеко от Антарктиды на побережье Австралии. Порывы ветра в районе острова Барроу в 1996 году достигали 408 километров в час.
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4k
livaneth 4 минуты назад
А ведь в Антарктиде вполне Земное атмосферное давление и кислорода в воздухе 20%. А на Марсе...ну, погугли
И лететь в Антарктиду несравненно дешевле. То есть, сначала город под куполом там, а потом уже думайте о Марсе.
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11k
Pochiniks 8 минут назад
Всё прочитал, проанализировал. Возник вопрос - А нахера там жить? Соответственно, нафиг нам это нужно?
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68k
Пётровыч 19 минут назад
400 км в час это 110 метров в секунду.
Пуля воздушки Baikal MP-61 летит примерно с такой же скоростью.
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1k
Ловите наркомана! 22 минуты назад
....В Новороссийске бора наблюдается в среднем 46 дней в году, а максимум приходится на ноябрь (этот ветер наблюдается в холодное время года). И из этих дней половина с ветром не менее 20 м/с. Максимальная скорость северо-восточного ветра при боре в Новороссийске составляет 40 м/с, на Мархотском перевале (высота около 400 м), со стороны которого бора обрушивается на город, – до 60 м/с и более. Продолжительность отдельной боры 1-3 суток, но иногда непогода задерживается до недели и даже до 10 дней
....Порывы ветра при боре иногда достигают 60-70 м/с, а в 1928 году был зарегистрирован порыв ветра в 80 м/сек
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1k
Sam 49 минут назад
Уже привык, что тексты пишут дилетанты, но после этого, опять хочется избить аффтыря учебником русского языка.
" любая влага испаряется, поскольку впитывает холод." Это просто новое слово в физике!
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