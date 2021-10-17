Человеку здесь не выжить, поскольку скорость ветра превышает 320 км/ч

На самом холодном континенте нашей планеты есть место, где скорость ветра превышает 320 километров в час. Это примерно 90 метров в секунду.
Это так называемые 3 долины Мак-Мердо:
- Тейлора
- Райта
- Виктории
Они простираются на площади почти в 5 тысяч квадратных километров. Столбик термометра здесь легко опускается ниже -50 градусов С.
Только представьте, порывы ветра более 50 км/ч. легко сносят палатку альпиниста, а здесь ветер в 5 раз сильнее. Примерно такой силы ветер, развивается в торнадо, и способен снести даже дома стоящие на надежном фундаменте.
В таких нечеловеческих условиях, можно существовать разве что под землей.
Многие задаются вопросом, где именно была зафиксирована такая скорость ветра? Конечно над поверхностью, но даже на равнинах, порывы ветра превышают 150 км/ч.
Остается только догадываться, как ученые и исследователи туда пробирались. Но в этих местах побывало очень мало людей, ввиду своей труднодоступности и суровости условий, разумеется.
Спрогнозировать скорость ветра в долинах невозможно, что делает людей, отправившихся туда на исследования - отчаянными.
В долинах Мак-Мердо, на протяжении миллионов лет, никогда не выпадали осадки. Это самое сухое место Земли. Все благодаря Трансантарктическим хребтам, протяженностью почти 4 тысячи метров, вот они кстати:
Именно эти горы, закрывают долины Мак-Мердо, от континентального льда.
Как вы понимаете, на такой огромной территории долин, отсутствует даже антарктический лед. Нисходящий ветер выдувает все на своем пути. В связи с чем, любая влага испаряется, поскольку впитывает холод.
- Холодный воздух движется от высотных точек к побережью.
Вот здесь кстати, располагается самая продуваемая метеостанция:
Станция работает в автоматическом режиме. Как только такой ветер не сносит оборудование. Рекорд скорости ветра, который был здесь зафиксирован - 155 км/ч.
- В долинах Мак-Мердо практически нет ничего живого, (не считая простейших бактерий). Именно эти места очень похожи на поверхность красной планеты.
- Здесь в окружении острых скал песчано-каменистые просторы, и нет снега. Посмотрите сами:
Но как человек может выдерживать такой ураганный ветер? Несомненно, скорость более 100км/ч выдержать практически невозможно, поэтому желающих отправиться к долинам в экспедицию немного.
Вот такие дела происходят в Антарктиде.
Источник:
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И лететь в Антарктиду несравненно дешевле. То есть, сначала город под куполом там, а потом уже думайте о Марсе.
Пуля воздушки Baikal MP-61 летит примерно с такой же скоростью.
....Порывы ветра при боре иногда достигают 60-70 м/с, а в 1928 году был зарегистрирован порыв ветра в 80 м/сек
" любая влага испаряется, поскольку впитывает холод." Это просто новое слово в физике!