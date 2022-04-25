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15 красноречивых фото о том, как Япония жила в 1950-е годы

15 красноречивых фото о том, как Япония жила в 1950-е годы

Автор:
25 апреля 2022 09:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: 50 года   Жизнь   Япония   в мире   интересно   люди   фото   
869
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Япония — одна из тех стран, которые во второй половине ХХ века пережили грандиозный рост. Так как же выглядела эта страна и ее люди в самом начале этого периода?

Это один из самых важных периодов в развитии Японии: страна только отошла от мирового конфликта и нацелилась на развитие. Так какой была Япония в это время, и какими были люди на улицах? Как изменились города с тех пор, и чем они жили? У нас есть шанс это узнать, вернувшись в прошлое с помощью этих фотографий, сделанных в пятидесятые годы.


Гимнастика на станции в Токио для пассажиров поездов: ее проводил профессиональный инструктор под музыку

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Съемки фильма «Ямато» о легендарном корабле императорского флота

Работница жемчужной фермы сортирует жемчуг по размеру, цвету и форме, конец 1940-х годов

Болельщики и зрители на матче по бейсболу между сборными университетов Васэда и Кэйо

Молодая девушка в кимоно крутит обручи: в 1950-х годах мода на хулахупы охватила Японию

Токио с высоты в середине пятидесятых

Сувенирная лавка в Хиросиме спустя шесть лет после взрыва атомной бомбы: позади виднеются руины

Танцовщицы во время выступления в летней школе в Токио, 1958 год

Детский дом в Осаке, 1951 год

Проверка линз для объектива фотоаппарата Nikon, 1952 год

Фудзияма, сфотографированная из поезда, проходящего мимо

Девушка в своей машине смотрит мобильный телевизор, который недавно выпустила Sony

Японские солдаты, облаченные в костюмы в стиле самураев, на учениях

Гольф — еще одна мода, охватившая Японию в пятидесятые годы

Толкачи заталкивают пассажиров в вагон метро в час-пик

Источник:

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Метки: 50 года   Жизнь   Япония   в мире   интересно   люди   фото   
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2  комментария
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19k
harrrysson 14 минут назад
Япония уникальная страна. Пример победы пропаганды..после поражения американцами позабыли кто их бомбил города ядерным оружием и переняли культуру америки, создав по сути культ любви к ней....
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27k
lem02 23 минуты назад
Япония уникальная страна. Пример того как сохраняя свою самобытность можно стать частью мировой цивилизации.
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