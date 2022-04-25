15 красноречивых фото о том, как Япония жила в 1950-е годы

Это один из самых важных периодов в развитии Японии: страна только отошла от мирового конфликта и нацелилась на развитие. Так какой была Япония в это время, и какими были люди на улицах? Как изменились города с тех пор, и чем они жили? У нас есть шанс это узнать, вернувшись в прошлое с помощью этих фотографий, сделанных в пятидесятые годы.

Гимнастика на станции в Токио для пассажиров поездов: ее проводил профессиональный инструктор под музыку