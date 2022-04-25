15 красноречивых фото о том, как Япония жила в 1950-е годы

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Япония — одна из тех стран, которые во второй половине ХХ века пережили грандиозный рост. Так как же выглядела эта страна и ее люди в самом начале этого периода?
Это один из самых важных периодов в развитии Японии: страна только отошла от мирового конфликта и нацелилась на развитие. Так какой была Япония в это время, и какими были люди на улицах? Как изменились города с тех пор, и чем они жили? У нас есть шанс это узнать, вернувшись в прошлое с помощью этих фотографий, сделанных в пятидесятые годы.
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Детский дом в Осаке, 1951 год
Проверка линз для объектива фотоаппарата Nikon, 1952 год
Фудзияма, сфотографированная из поезда, проходящего мимо
Девушка в своей машине смотрит мобильный телевизор, который недавно выпустила Sony
Японские солдаты, облаченные в костюмы в стиле самураев, на учениях
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Толкачи заталкивают пассажиров в вагон метро в час-пик
Источник:
АНТИФИШКИ
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