17 фото с котами, которые и много десятилетий назад были главными кумирами человечества

Люди обожали котов задолго до того, как их снимки можно было выкладывать в сеть. А уж когда появилась фотография, то держитесь, коты! Теперь ваши прелестные мордашки можно фиксировать на плёнку и хранить в альбомах.
С помощью ретрофотографий, попавших в интернет, мы можем сделать вывод о том, что и в начале 20 века котишки были кумирами людей настолько же, насколько и сейчас. Вряд ли этим фактом кого-то можно удивить, ведь, глядя на эти старые кадры, мы понимаем, что как минимум последние 100 с небольшим лет великолепие котов находится на одном и том же стабильно зашкаливающем уровне.
1. Уолт Дисней объясняет коту, в чём смысл тогда ещё никому неизвестного Микки Мауса, 1931 год
2. Советский историк и лингвист Юрий Кнорозов с сиамской кошкой Асей, 1960-е
3. Девочка с котом, 1939 год
4. Корабельный кот «Конвой» спит в миниатюрном гамаке на борту британского крейсера HMS Hermione, 1941 год
5. Густав Климт и его кот. Вена, 1912 год
Фото раскрашено.
6. Нью-Йоркский полицейский останавливает движение, чтобы мать-кошка перенесла своего котёнка через улицу, 1925 год
7. Счастливая французская девочка и её кот, 1959 год
8. Джордж, белый кот, живущий на вершине одной из опор Сиднейского моста Харбор-Бридж, 1957 год
Надпись: «Сидней у ваших ног».
9. Мужчина и его кошка, Норвегия, 1967 год
10. На этом фото есть всё. Милый ребёнок, верный пёс и кот, который точно знает, что он босс
Фотография была сделана в Кливленде, штат Огайо, примерно в начале 1900-х годов.
11. Шон Коннери играет с котейкой на Ямайке во время съёмок фильма «Доктор Ноу», 1962 год
Как вы уже заметили, коты становятся кумирами тех, кто сами являются кумирами множества людей.
12. Капитан Эй Джей Хейли со своей кошкой на борту океанского лайнера RMS Empress of Canada, 1920-е годы
13. Котёнок, сфотографированный Алтоном Блэкингтоном, Массачусетс, 1930 год
14. Кот Бобби на снимке «Солдатское прощание» австралийского фотографа Сэма Худа, 1940 год
15. Кошачий обед, Австралия 1950 год
16. Котик сидит на лестничном столбе, 1940 год
17. Середина 1970-х. Мы с сестрой и нашим котом Тиггером
Источник:
АНТИФИШКИ
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