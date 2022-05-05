17 фото с котами, которые и много десятилетий назад были главными кумирами человечества

С помощью ретрофотографий, попавших в интернет, мы можем сделать вывод о том, что и в начале 20 века котишки были кумирами людей настолько же, насколько и сейчас. Вряд ли этим фактом кого-то можно удивить, ведь, глядя на эти старые кадры, мы понимаем, что как минимум последние 100 с небольшим лет великолепие котов находится на одном и том же стабильно зашкаливающем уровне.

1. Уолт Дисней объясняет коту, в чём смысл тогда ещё никому неизвестного Микки Мауса, 1931 год