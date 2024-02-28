Фотограф ездит по миру и помогает людям воспроизвести их старые снимки

Все мы любим душевные фотографии из прошлого, на которых запечатлено наше детство, юность или молодость. Ирина Вернинг из Аргентины питает особую любовь не только к своим старым фотографиям, но и к старым снимкам всех нас. Именно по этой причине больше десяти лет назад она создала чудесный проект «Назад в будущее», в котором просит своих моделей воссоздать любимые старые фото.