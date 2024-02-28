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Фотограф ездит по миру и помогает людям воспроизвести их старые снимки

Фотограф ездит по миру и помогает людям воспроизвести их старые снимки

Автор:
28 февраля 2024 09:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Назад в будущее   Прошлое   детство   забавно   ирина вернинг   люди   старые снимки   фото   
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Все мы любим душевные фотографии из прошлого, на которых запечатлено наше детство, юность или молодость. Ирина Вернинг из Аргентины питает особую любовь не только к своим старым фотографиям, но и к старым снимкам всех нас. Именно по этой причине больше десяти лет назад она создала чудесный проект «Назад в будущее», в котором просит своих моделей воссоздать любимые старые фото.

Все началось с 2011 года, когда Вернинг с подругой прогуливалась по родному Буэнос-Айресу

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Подруга попросила отсканировать старые свадебные фотографии матери

И показала место, где они были сделаны


Именно тогда Ирине пришла в голову идея повторить эти снимки спустя десятилетия

Подруга отказалась, однако нашлись сотни людей по всему миру, которые согласились


В соцсетях и на своем сайте Ирина начала писать, в какой город она отправляется

И предлагала местным жителям поучаствовать в фотопроекте

Участники отправляют Ирине свои любимые старые снимки

А затем они совместно ищут одежду, максимально похожую на одежду с фото

Ирина старается повторить сцену и позу до мельчайших деталей

Затем фотограф делает коллаж, на котором показывает контраст между прошлым и настоящим

Ирина сделала больше 600 фотографий в 43 странах

Сама Вернинг говорит, что ее проект был похож на ускоренный курс по моде, истории и культуре

У «Назад в будущее» обязательно будет продолжение

Ирина общается со многими героями с фото

И спустя время она мечтает повторить эти снимки еще раз

Источник:

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Метки: Назад в будущее   Прошлое   детство   забавно   ирина вернинг   люди   старые снимки   фото   
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1  комментарий
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Василий Афиногенов 2 часа назад
очень интересно и круто!
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