Фотограф ездит по миру и помогает людям воспроизвести их старые снимки

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Все мы любим душевные фотографии из прошлого, на которых запечатлено наше детство, юность или молодость. Ирина Вернинг из Аргентины питает особую любовь не только к своим старым фотографиям, но и к старым снимкам всех нас. Именно по этой причине больше десяти лет назад она создала чудесный проект «Назад в будущее», в котором просит своих моделей воссоздать любимые старые фото.
Все началось с 2011 года, когда Вернинг с подругой прогуливалась по родному Буэнос-Айресу
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Подруга попросила отсканировать старые свадебные фотографии матери
И показала место, где они были сделаны
Именно тогда Ирине пришла в голову идея повторить эти снимки спустя десятилетия
Подруга отказалась, однако нашлись сотни людей по всему миру, которые согласились
В соцсетях и на своем сайте Ирина начала писать, в какой город она отправляется
И предлагала местным жителям поучаствовать в фотопроекте
Участники отправляют Ирине свои любимые старые снимки
А затем они совместно ищут одежду, максимально похожую на одежду с фото
Ирина старается повторить сцену и позу до мельчайших деталей
Затем фотограф делает коллаж, на котором показывает контраст между прошлым и настоящим
Ирина сделала больше 600 фотографий в 43 странах
Сама Вернинг говорит, что ее проект был похож на ускоренный курс по моде, истории и культуре
У «Назад в будущее» обязательно будет продолжение
Ирина общается со многими героями с фото
И спустя время она мечтает повторить эти снимки еще раз
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