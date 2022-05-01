16 смешных фото животных, которые попали в плен ветеринарного воротника

Наши герои вынуждены выполнять рекомендации ветеринаров и всем своим видом говорят, как им не нравится эти воротники.
Иногда наши четвероногие друзья попадают в печальные ситуации, после которых им приходится носить ветеринарный воротник. Собаководы называют его конусом позора, однако без него порой никак не справиться: это приспособление помогает сдержать пыл питомца зализать свои раны. Как бы нелепо ни выглядели эти воротники, они действительно помогают быстрее пойти на поправку. Однако несчастные питомцы выглядят в них настолько жалкими и недовольными, что волей-неволей вызывают улыбку.
Ну очень недовольная мордашка
«Ты думаешь, превратить меня в цветок — это смешно»
Вот что значит собачья солидарность: уступили место больному брату
Когда хочется игр, а не все получается
Взгляд, который обещает возмездие
Не смейся над братом
Настройка радара в правильном направлении
Подрисовать усы — весьма забавная идея
Когда попытался улыбнуться, а получилось вот это
Встретил на прогулке брата по крови
А кому-то воротник в радость
Стоит немного сдать позиции, так обязательно найдется тот, кто пойдет по головам
От этого снимка веет добротой и любовью
Наша новая лампа жутко недовольна
«Ну подожди, я обязательно тебе отомщу»
Перевоплощение в Бэтмена
Источник:
АНТИФИШКИ
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