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16 смешных фото животных, которые попали в плен ветеринарного воротника

16 смешных фото животных, которые попали в плен ветеринарного воротника

Автор:
01 мая 2022 08:56
Сообщество : Животные
Метки: ветеринарный воротник   животные   забавно   кот   милота   собака   фото   
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Наши герои вынуждены выполнять рекомендации ветеринаров и всем своим видом говорят, как им не нравится эти воротники.

Иногда наши четвероногие друзья попадают в печальные ситуации, после которых им приходится носить ветеринарный воротник. Собаководы называют его конусом позора, однако без него порой никак не справиться: это приспособление помогает сдержать пыл питомца зализать свои раны. Как бы нелепо ни выглядели эти воротники, они действительно помогают быстрее пойти на поправку. Однако несчастные питомцы выглядят в них настолько жалкими и недовольными, что волей-неволей вызывают улыбку.


Ну очень недовольная мордашка

×
×

«Ты думаешь, превратить меня в цветок — это смешно»

Вот что значит собачья солидарность: уступили место больному брату

Когда хочется игр, а не все получается

Взгляд, который обещает возмездие

Не смейся над братом

Настройка радара в правильном направлении

Подрисовать усы — весьма забавная идея

Когда попытался улыбнуться, а получилось вот это

Встретил на прогулке брата по крови

А кому-то воротник в радость

Стоит немного сдать позиции, так обязательно найдется тот, кто пойдет по головам

От этого снимка веет добротой и любовью

Наша новая лампа жутко недовольна

«Ну подожди, я обязательно тебе отомщу»

Перевоплощение в Бэтмена

Источник:

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Метки: ветеринарный воротник   животные   забавно   кот   милота   собака   фото   
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