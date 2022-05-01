16 смешных фото животных, которые попали в плен ветеринарного воротника

Иногда наши четвероногие друзья попадают в печальные ситуации, после которых им приходится носить ветеринарный воротник. Собаководы называют его конусом позора, однако без него порой никак не справиться: это приспособление помогает сдержать пыл питомца зализать свои раны. Как бы нелепо ни выглядели эти воротники, они действительно помогают быстрее пойти на поправку. Однако несчастные питомцы выглядят в них настолько жалкими и недовольными, что волей-неволей вызывают улыбку.

Ну очень недовольная мордашка