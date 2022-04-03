17 раз, когда кошки не хотели быть героями селфи

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А ваша киска любит… нет, не вискас, а селфи? Надеюсь, что снимки с вашими пушистыми друзьями получаются лучше, чем у героев этой фотоподборки.
Кошки — очень своенравные существа, и они точно знают, как отстоять свое мнение и когда нужно показать характер. Наверное, только у котов получаются такие невероятно сердитые мордашки, собакам их вряд ли когда-нибудь удастся переплюнуть.
О нет, только не это!
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То самое выражение лица, когда насильно заставляют фотографироваться
За секунду до новой царапины
Когда твой человек любит фотографироваться, а ты нет
Ну а поцелуи на камеру — вообще сущее наказание
Пожалуй, я выгляжу умнее своей хозяйки
А я не только выгляжу
Когда тебе пообещали уточку, но не такую, как ты представлял
Сделаем милую совместную фотографию, говоришь?..
Прикинусь дурачком, может, тогда он от меня отстанет
О нет, что ты делаешь, человек
Нечего пялится в камеру за рулем
Ну что поделать, если мне досталась такая хозяйка
Только смириться с этим, ничего больше
Впрочем, иногда можно и ответить по-нашему, по-кошачьи
Я тебе за это когда-нибудь отомщу
Мой кот не хочет фотографироваться, в отличие от моей собаки
Источник:
АНТИФИШКИ
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