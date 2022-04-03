17 раз, когда кошки не хотели быть героями селфи

Кошки — очень своенравные существа, и они точно знают, как отстоять свое мнение и когда нужно показать характер. Наверное, только у котов получаются такие невероятно сердитые мордашки, собакам их вряд ли когда-нибудь удастся переплюнуть.





О нет, только не это!