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Сообщество Без кота и жизнь не та 1216 постов • 427 подписчиков подписаться
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17 раз, когда кошки не хотели быть героями селфи

17 раз, когда кошки не хотели быть героями селфи (18 фото)

Автор:
03 апреля 2022 08:57
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   домашний питомец   животные   забавно   кот   кошка   селфи   фото   
283
18

А ваша киска любит… нет, не вискас, а селфи? Надеюсь, что снимки с вашими пушистыми друзьями получаются лучше, чем у героев этой фотоподборки.

Кошки — очень своенравные существа, и они точно знают, как отстоять свое мнение и когда нужно показать характер. Наверное, только у котов получаются такие невероятно сердитые мордашки, собакам их вряд ли когда-нибудь удастся переплюнуть.


О нет, только не это!

×
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То самое выражение лица, когда насильно заставляют фотографироваться

За секунду до новой царапины

Когда твой человек любит фотографироваться, а ты нет

Ну а поцелуи на камеру — вообще сущее наказание

Пожалуй, я выгляжу умнее своей хозяйки

А я не только выгляжу

Когда тебе пообещали уточку, но не такую, как ты представлял

Сделаем милую совместную фотографию, говоришь?..

Прикинусь дурачком, может, тогда он от меня отстанет

О нет, что ты делаешь, человек

Нечего пялится в камеру за рулем

Ну что поделать, если мне досталась такая хозяйка

Только смириться с этим, ничего больше

Впрочем, иногда можно и ответить по-нашему, по-кошачьи

Я тебе за это когда-нибудь отомщу

Мой кот не хочет фотографироваться, в отличие от моей собаки

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   домашний питомец   животные   забавно   кот   кошка   селфи   фото   
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А.Берестенко 44 минуты назад
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