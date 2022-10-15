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Люди всегда любили котов: 14 снимков пушистых питомцев на снимках прошлых веков

Люди всегда любили котов: 14 снимков пушистых питомцев на снимках прошлых веков

Автор:
15 октября 2022 08:56
Сообщество : Животные
Метки: Прошлое   животные   кот   люди   милота   фото   
376
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Котов любили во все времена, и снимки из прошлого это доказывают.

В наши дни Сеть пестрит снимками этих усатых, и мы стали еще больше разбираться в их повадках и характерах. Однако это не значит, что раньше к этим пушистикам относились как-то иначе: их любили так же сильно, но, конечно, фотографировали реже. Техника была другой, пленку нужно было экономить, даже несмотря на это, героями фото часто становились кошки.


Мальчик со своим усатым питомцем, 1956

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Кошек вывели на прогулку, 1929

Коты зоопарка американского городка Калвер-Сити, которых обучали цирковым трюкам, 1925

Чайная парочка, XIX век

У кота очень обреченный вид, 1937

«Красотка, тебя подвезти?», 1929

Люди всегда любили фотографироваться со своими питомцами, конец 1950-х

Британская актриса Джоан Коллинз с крошечным котенком, 1957

Кажется, кошка заняла чей-то стульчик, начало ХХ века

Если кот хочет ласки, то ему совершенно все равно, чем ты занят, 1923

Французский художник Анри Матисс за работой в компании кошки, 1949

Священник с котенком, середина ХХ века

Пожалуй, самый важный сотрудник одного из баров Дублина, 1960-е годы

Этого красавца недавно усыновили, 1952

Источник:

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Метки: Прошлое   животные   кот   люди   милота   фото   
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hairov 36 минут назад
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