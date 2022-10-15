Люди всегда любили котов: 14 снимков пушистых питомцев на снимках прошлых веков

В наши дни Сеть пестрит снимками этих усатых, и мы стали еще больше разбираться в их повадках и характерах. Однако это не значит, что раньше к этим пушистикам относились как-то иначе: их любили так же сильно, но, конечно, фотографировали реже. Техника была другой, пленку нужно было экономить, даже несмотря на это, героями фото часто становились кошки.

Мальчик со своим усатым питомцем, 1956