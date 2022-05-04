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20+ забавных примеров того, как можно привлечь кота

20+ забавных примеров того, как можно привлечь кота

Автор:
04 мая 2022 18:12
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   животные   забавные животные   коты   кошки   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
1712
30
Чем можно привлечь внимание котов так, чтобы они не смогли устоять? Далеко не одними вкусняшками. Пользователи сети поделились примерами, когда они установили "ловушку" для котов, а те с лёгкостью туда попались. Для таких фото есть даже специальное сообщество. Посмотрим на самые смешные примеры!
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Источник:

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Метки: Питомцы   животные   забавные животные   коты   кошки   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
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7  комментариев
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7k
hairov 7 часов назад
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metrolog 4 часа назад
Мой тоже...

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PSW 4 часа назад
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7k
Trenzel2003 5 часов назад
Мне тут заказ на африканского льва поступил. Живого. Благодаря этому посту я теперь знаю как поймать эту большую кошку. Нужно взять коробук от холодильника.
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22k
Влад 7 часов назад
У меня кошка то, что вежливо называется "черепеховая", а по мне так краски не хватило. Ей абсолютно плевать на коробки, контейнеры, сумки, пакеты и т.д. и т.п.. Зато она обожает тёмные пёстрые поверхности (ковры, пледы, диванчик в прихожей) где её меньше заметно и в результате периодически плющиться
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