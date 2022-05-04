20+ забавных примеров того, как можно привлечь кота

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Чем можно привлечь внимание котов так, чтобы они не смогли устоять? Далеко не одними вкусняшками. Пользователи сети поделились примерами, когда они установили "ловушку" для котов, а те с лёгкостью туда попались. Для таких фото есть даже специальное сообщество. Посмотрим на самые смешные примеры!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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