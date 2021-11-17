20+ уморительных котов, чье поведение не поддается объяснению

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Кошки - величественные, независимые животные. Не просто так им поклонялись в Древнем Египте. Но иногда они легко забывают об этой роли, и ведут себя максимально странно и нелепо! Посмотрите на этих уморительных пушистиков - они обязательно подарят добрую порцию настроения.
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