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20+ уморительных котов, чье поведение не поддается объяснению

20+ уморительных котов, чье поведение не поддается объяснению (31 фото)

Автор:
17 ноября 2021 12:20
Сообщество : Животные
Метки: животные   коты   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
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Кошки - величественные, независимые животные. Не просто так им поклонялись в Древнем Египте. Но иногда они легко забывают об этой роли, и ведут себя максимально странно и нелепо! Посмотрите на этих уморительных пушистиков - они обязательно подарят добрую порцию настроения.
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Метки: животные   коты   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
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