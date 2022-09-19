Уморительные котейки, чье поведение не поддаётся объяснению

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Коты - товарищи странные. Но за это мы их и любим! Кажется, что забавные фото с участием котеек никогда не закончатся, ведь они всегда вытворяют какие-нибудь чудачества. Взгляните на этих котов, чье поведение никак не поддаётся объяснению, но вызывает искреннюю улыбку.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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