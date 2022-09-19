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Сообщество Без кота и жизнь не та 1412 постов • 447 подписчиков подписаться
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Уморительные котейки, чье поведение не поддаётся объяснению

Уморительные котейки, чье поведение не поддаётся объяснению

Автор:
19 сентября 2022 21:58
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомцы   животные   забавные животные   коты   кошки   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
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Коты - товарищи странные. Но за это мы их и любим! Кажется, что забавные фото с участием котеек никогда не закончатся, ведь они всегда вытворяют какие-нибудь чудачества. Взгляните на этих котов, чье поведение никак не поддаётся объяснению, но вызывает искреннюю улыбку.
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Источник:

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Метки: Питомцы   животные   забавные животные   коты   кошки   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
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Привыкли руки к топорам. 13 минут назад
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Евгений 57 минут назад
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