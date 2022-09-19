Уморительные котейки, чье поведение не поддаётся объяснению

Коты - товарищи странные. Но за это мы их и любим! Кажется, что забавные фото с участием котеек никогда не закончатся, ведь они всегда вытворяют какие-нибудь чудачества. Взгляните на этих котов, чье поведение никак не поддаётся объяснению, но вызывает искреннюю улыбку.

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Найди 10 отличий 0 Источник:

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Сколько драматизма 0 Источник:

Котята и кролики, идеально подходящие им по окрасу 0 Источник:

Маленький черныш 0 Источник:

Человек - лучшая подушка 0 Источник:

Глазастое существо 0 Источник:

Когда услышал смешную шутку 0 Источник:

Кто сказал "Мууу"? 0 Источник:

Спайдер-кот 0 Источник:

Динозаврик 0 Источник:

Шарик мороженого 0 Источник:

Б - босс 0

"Помогите!" 0 Источник:

Они были созданы друг для друга 0 Источник:

Массаж по-кошачьи 0 Источник:

Эпичная драка 0 Источник:

Когда призадумался о жизни 0 Источник:

Лучший ракурс 0 Источник:

Надежная система охраны 0 Источник:

Коробки и коты - вечная любовь 0 Источник:

Что-то здесь не так.. 0 Источник:

Определённо не так... 0 Источник:

Зарисовка: куда приводит любопытство 0 Источник:

"Ты приносишь мне яйцо, но ты приносишь без уважения" 0 Источник:

"Ну встать-то помоги, человек" 0 Источник:

Когда просят улыбнуться для фотки 0 Источник:

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Огнедышащий кот 0 Источник: