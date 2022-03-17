20+ кадров, заряженных кошачьей милотой

Коты как-то умудряются всегда выглядеть мило, и вызвать желание их затискать. Даже если котейка просто сидит и ничего не делает - он уже милый, и готов своровать ваше сердечко. Взглянем на самых очаровательных котиков!

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Как же уютно 0 Источник:

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Объятия мамы - самые тёплые 0 Источник:

Малыш выбрал тёмную сторону 0 Источник:

Маленький вампир 0 Источник:

Момент самолюбования 0 Источник:

Какой красавец! 1 Источник:

"Кажется, пора пересадить это растение" 0 Источник:

Сердечко из котят 0 Источник:

"Мой кот испугался чего-то, и сделал милейшие глазки" 0 Источник:

"Ну прекрати уже меня фоткать" 0 Источник:

Милота 0 Источник:

Палитра эмоций 0 Источник:

Время купания 0 Источник:

Концентрация милоты 0 Источник:

Ассистенты на работе 0 Источник:

Радужный котяра 0 Источник:

Какой очаровашка 0 Источник:

Кроха устал 0 Источник:

Кошачья семья 0 Источник:

На релаксе 0 Источник:

Конкурс: кто эффектнее высунет язык 0 Источник:

"Ну я же милый, правда?" 0 Источник:

Найди сердечко 0 Источник:

"Где мой обед, человеки?" 0 Источник:

После купания 0 Источник:

Ну, здравствуйте 0 Источник:

Одноглазое чудо 0 Источник:

Вор еды обнаружен! 0 Источник: