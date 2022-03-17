20+ кадров, заряженных кошачьей милотой

417
30
Коты как-то умудряются всегда выглядеть мило, и вызвать желание их затискать. Даже если котейка просто сидит и ничего не делает - он уже милый, и готов своровать ваше сердечко. Взглянем на самых очаровательных котиков!
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Незаконно милые: 20+ котеек, которые своруют ваше сердечко
- Котяра строит уморительные выражения мордочки
- 20+ любопытных котов, которых обнаружили там, где они быть не должны
- Улыбнитесь: уморительные фото с котейками для настроения
- 20+ уморительных котов, чье поведение не поддается объяснению
28
Понравилось28
Новости партнёров