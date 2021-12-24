25 смешных фото и мемов с котейками

Коты правят интернетом - и без них здесь было бы не так весело. Их непредсказуемое поведение, смешные и иногда странные выходки, уникальные повадки просто не могут не повеселить! Взглянем на порцию забавных фото и мемов с участием котеек, и поднимем себе настроение на предстоящие выходные.

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"Мой кот ненавидит мандарины, и я придумала способ защиты елки от его нападений" 0 Источник:

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Его пришествие было предсказано 0 Источник:

Повторил 0 Источник:

"Вот как дочь нарисовала нашего кота" 0 Источник:

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Потягушечки 0 Источник:

"Проснулся утром и увидел, как мои коты охраняют подвал" 0 Источник:

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Дзен-сад 0 Источник:

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На этой фотографии - четыре кошки 0 Источник:

Всем хватило места 0 Источник:

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"Ну пусти меня, человек! Я не могу оставить тебя одного в ванне, ты утонешь!" 0 Источник:

Когда закончилась краска в принтере 0 Источник:

Да здравствует Король 0 Источник:

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Вот почему стоит завести кота 0 Источник:

"Зашел в комнату и увидел, как мой кот расследует, кто же уронил телевизор. Он тоже в шоке!" 0 Источник:

"Босс попросил украсить рабочее место, кто как хочет. Вот мое" 0 Источник:

"Котейка не очень доволен моим свитером" 0 Источник:

Так вот для чего в коробке для пиццы эти дырки 0

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