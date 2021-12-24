25 смешных фото и мемов с котейками

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Коты правят интернетом - и без них здесь было бы не так весело. Их непредсказуемое поведение, смешные и иногда странные выходки, уникальные повадки просто не могут не повеселить! Взглянем на порцию забавных фото и мемов с участием котеек, и поднимем себе настроение на предстоящие выходные.
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"Зашел в комнату и увидел, как мой кот расследует, кто же уронил телевизор. Он тоже в шоке!"
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