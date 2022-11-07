Японские бездомные кошки в объективе фотографа

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Японский фотограф Масаюки Оки (Masayuki Oki) гуляет по улицам Токио, и делает фотографии местных бродячих котов. Получаются очень атмосферные снимки - глядя на них кажется, что здешние котики довольны жизнью и излучают позитив! Взгляните на этих забавных японских пушистиков.
Основам фотографии японец Масаюки Оки научился на предыдущей работе - он несколько лет работал в сфере продаж женской одежды. В его обязанности входило делать снимки. Фотография всегда была его хобби, но он никогда не думал, что это станет чем-то большим.. В 2013 году он случайно увидел в Токио уличную кошку, и решил её сфотографировать. Ему так понравилось делать кадры с кошками, что с каждым годом их становилось всё больше и больше.
Масаюки публиковал свои фото в соцсетях, и пользователи высоко оценивали его творчество. Так он стал популярнее, а еще - всей душой полюбил кошек: "Я ничего не знал о кошках до тех пор, пока не начал их фотографировать. Начав больше наблюдать за ними через объектив, я понял, какие разные у них эмоции, характеры, что значат их взгляды или движения хвостом. Я также думал, что кошки - одиночки, но оказывается, они часто живут группами, где существуют крепкие связи, как у людей. Узнавая их поближе, я прикасался к их истинной натуре, и решил показать это в своих фото," - говорит фотограф.
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Теперь Масаюки по большей части знают как лучшего фотографа кошек в Японии. Его пушистые модели - своенравные, разные, эмоциональные и милые существа. У каждой кошки - свой уникальный характер и внешность. Он фотографирует и забавные моменты с ними, и просто очаровательных пушистиков, которых встречает. Посмотрите на его работы:
Источник:
АНТИФИШКИ
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