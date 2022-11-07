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Сообщество Без кота и жизнь не та 1440 постов • 449 подписчиков подписаться
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Японские бездомные кошки в объективе фотографа

Японские бездомные кошки в объективе фотографа

Автор:
07 ноября 2022 21:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомцы   Япония   животные   забавные животные   коты   кошки   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
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Японский фотограф Масаюки Оки (Masayuki Oki) гуляет по улицам Токио, и делает фотографии местных бродячих котов. Получаются очень атмосферные снимки - глядя на них кажется, что здешние котики довольны жизнью и излучают позитив! Взгляните на этих забавных японских пушистиков.
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Источник:

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Метки: Питомцы   Япония   животные   забавные животные   коты   кошки   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
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1  комментарий
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Нудник Шпилкес 57 минут назад
котики прекрасны!
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