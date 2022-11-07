Японские бездомные кошки в объективе фотографа

Масаюки публиковал свои фото в соцсетях, и пользователи высоко оценивали его творчество. Так он стал популярнее, а еще - всей душой полюбил кошек: "Я ничего не знал о кошках до тех пор, пока не начал их фотографировать. Начав больше наблюдать за ними через объектив, я понял, какие разные у них эмоции, характеры, что значат их взгляды или движения хвостом. Я также думал, что кошки - одиночки, но оказывается, они часто живут группами, где существуют крепкие связи, как у людей. Узнавая их поближе, я прикасался к их истинной натуре, и решил показать это в своих фото," - говорит фотограф.