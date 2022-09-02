Смешная кошачья подборка для хорошего настроения

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На котов можно смотреть бесконечно - и всегда будет смешно. Хотя они крайне грациозные, независимые, умные создания, иногда они ведут себя настолько странно и нелепо, что это не может не вызывать улыбку. Ловите свежую кошачью подборку для хорошего настроения!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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