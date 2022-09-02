Смешная кошачья подборка для хорошего настроения

На котов можно смотреть бесконечно - и всегда будет смешно. Хотя они крайне грациозные, независимые, умные создания, иногда они ведут себя настолько странно и нелепо, что это не может не вызывать улыбку. Ловите свежую кошачью подборку для хорошего настроения!

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"Сфоткай меня вот так" 0 Источник:

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Лучшее свадебное фото 0 Источник:

Здравствуйте, я из компании Орифлейм 0 Источник:

Когда не надо завтра на работу 0 Источник:

"Наша кошка постоянно поднимает лапы вверх, и мы не знаем, почему это происходит" 0 Источник:

Селфи не удалось 0 Источник:

"Ты что себе позволяешь, человек?" 0 Источник:

"Оставьте меня в покое!" 0 Источник:

Улыбочку 0 Источник:

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Кто зевнул, смотря на это? 0 Источник:

"Я слишком красив для этого мира" 0 Источник:

Дракарис! 0 Источник:

Леди требует внимания 0 Источник:

Всё нормально, это просто кот 0 Источник:

"Ну угостите, а?" 0 Источник:

Какие же они чудики 0 Источник:

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Коты и коробки - вечный дуэт 0 Источник:

"Опять этот двуногий пытается меня трогать" 0 Источник:

Охотник с добычей 0 Источник:

Натура хищника пробудилась 0 Источник:

Это любовь 0 Источник:

Заказчик недоволен портретом 0 Источник:

Коты - величественные, грациозные животные.. 0 Источник:

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Когда вспомнил, что забыл поорать на весь дом в 3 часа ночи 0 Источник: