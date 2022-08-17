Странные и смешные кадры с котейками, которые заставят улыбнуться

Не важно, как ведут себя наши котейки - мы всё равно будем любить их ещё сильнее. Именно поэтому их фотографии никогда не закончатся на просторах интернета! Ловите забавную подборку кадров, которыми поделились хозяева котеек.

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Жирок провалился в батарею 0 Источник:

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Кошачьи ясли 0 Источник:

"Это - только мой человек!" 0 Источник:

"Опять забыл, что на столе лежать нельзя.." 0 Источник:

Удобная подставочка 0 Источник:

Шляпка из шерсти 0 Источник:

"А что, собственно, здесь происходит?" 0 Источник:

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Котэ намекает, что хватит играть 0 Источник:

Пить из крана - их страсть 0 Источник:

Пойман с поличным 0 Источник:

Удаленная работа - это вот так 0 Источник:

Обрили уже... 0 Источник:

Безудержное веселье 0 Источник:

Манипулятор в действии 0 Источник:

Не оставляйте тостер там, где до него могут добраться коты 0 Источник:

Полнейший дзен 0 Источник:

Кажется, кот сломался 0 Источник:

Магический котэ 0 Источник:

Удачный кадр 0 Источник:

Кот не в восторге 0 Источник:

Вор обнаружен 0 Источник:

Жидкий кот 0 Источник:

Коты и коробки - вечная любовь 0 Источник:

Стильно, модно 0 Источник:

Потягушки! 0 Источник:

"Ну и что ты мне сделаешь?" 0 Источник:

"О Боги, за что мне всё это?!" 0 Источник: