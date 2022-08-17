Странные и смешные кадры с котейками, которые заставят улыбнуться

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Не важно, как ведут себя наши котейки - мы всё равно будем любить их ещё сильнее. Именно поэтому их фотографии никогда не закончатся на просторах интернета! Ловите забавную подборку кадров, которыми поделились хозяева котеек.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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