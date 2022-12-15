30 кадров с рыжими котейками, которые заряжены чудаковатостью

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Рыжие коты - весёлые товарищи. Хотя они отличаются от сородичей цветом шерсти, есть в них что-то интересное. А ещё, считается, что рыжие кошки могут принести удачу и богатство. Есть даже целое сообщество на форуме Reddit, где собирают смешные кадры с рыжиками. Посмотрим на этих красавцев!
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"Мой кот насмотрелся, как я каждый раз выбрасываю содержимое его лотка в мусорку. Однажды он решил облегчить мне работу.."
"А мой кот любит наблюдать за тающими кубиками льда. Он не лижет и не трогает их, а просто созерцает, как они тают"
У этой кошечки мегаэзофагус - она не может нормально глотать пищу, поэтому её нужно расположить вертикально во время еды
"Мы отговаривали его выходить на улицу погулять, но он настаивал. Выпустили. Вот что увидели через пару минут в камеру"
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