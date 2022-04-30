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Российская империя на фотографиях Прокудина-Горского

Российская империя на фотографиях Прокудина-Горского

Автор:
30 апреля 2022 22:13
Метки: история   люди   российская империя   фотографии   
227
30
Ученый, химик и изобретатель Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863 – 1944) прославился обширной коллекцией цветных фотографий.
Он использовал метод трехцветной фотографии своего учителя Адольфа Мите. После создал собственный сенсибилизатор, делавший бромосеребряную пластину одинаково чувствительной ко всему цветовому спектру. Это изобретение вывело цветную фотографию на новый уровень.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: история   люди   российская империя   фотографии   
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1  комментарий
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parallax 3 часа назад
Эх, побывать бы там.
Чистый воздух, чистые и полные рыбы реки. И тишина, всепоглащающая тишина, которую современные горожане даже не слышали.
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