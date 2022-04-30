Российская империя на фотографиях Прокудина-Горского

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Ученый, химик и изобретатель Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863 – 1944) прославился обширной коллекцией цветных фотографий.
Он использовал метод трехцветной фотографии своего учителя Адольфа Мите. После создал собственный сенсибилизатор, делавший бромосеребряную пластину одинаково чувствительной ко всему цветовому спектру. Это изобретение вывело цветную фотографию на новый уровень.
Приятного просмотра!
Он использовал метод трехцветной фотографии своего учителя Адольфа Мите. После создал собственный сенсибилизатор, делавший бромосеребряную пластину одинаково чувствительной ко всему цветовому спектру. Это изобретение вывело цветную фотографию на новый уровень.
Приятного просмотра!
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10.
Вид с колокольни Троицкого собора на Соборную площадь Белгорода во время торжеств прославления Святителя Иоасафа Белгородского.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: история люди российская империя фотографии
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