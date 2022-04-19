"Тарзан из Карачи": пакистанец 8 лет живёт на дереве

По словам Фармана, когда-то он просил помощи у родственников и знакомых, "стучался во все двери", но они даже разговаривать с ним отказывались. Он рассказал, что был женат - его жена зарабатывала, а он не мог найти себе работу, поэтому она вскоре подала на развод. Фарман также много раз обращался к местным властям за помощью, но после проигнорированных попыток, теперь он надеется только на "всемогущего Всевышнего".