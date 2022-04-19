"Тарзан из Карачи": пакистанец 8 лет живёт на дереве

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28-летний пакистанец по имени Фарман Али известен как "Тарзан из Карачи" - он уже восемь лет живёт в самодельном скромном домике на дереве. Когда-то парень выбрал такой образ жизни не по своей воле.
28-летний пакистанец Фарман Али набрал популярность после того, как не так давно видео с ним распространилось в соцсетях. Люди удивляются тому, как парень смог прожить больше восьми лет в домике на дереве - но когда-то Фарман выбрал такой образ жизни не по своей воле. Потеряв обоих родителей, он был слишком беден, чтобы позволить себе обычное жилье, и пожив некоторое время на улице, он решил построить самодельный скромный дом на дереве.
Он построил свой домик на дереве из бамбука, дерева и старых дверей, покрыв его тканью. Он установил импровизированную кровать, раковину, небольшую духовку для приготовления пищи и нагрева воды, светильник на батарейках и розетку. Сейчас парень зарабатывает на жизнь помощью местным жителям - моет машины, подметает и убирает в домах, ходит в магазины и доставляет продукты. Многие взамен дают ему воду и еду, и лишь некоторые платят деньги - но их едва хватает даже на его основные нужды, не говоря о нормальном доме.
По словам Фармана, когда-то он просил помощи у родственников и знакомых, "стучался во все двери", но они даже разговаривать с ним отказывались. Он рассказал, что был женат - его жена зарабатывала, а он не мог найти себе работу, поэтому она вскоре подала на развод. Фарман также много раз обращался к местным властям за помощью, но после проигнорированных попыток, теперь он надеется только на "всемогущего Всевышнего".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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