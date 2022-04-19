FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Истории 5235 постов • 1240 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
"Тарзан из Карачи": пакистанец 8 лет живёт на дереве

"Тарзан из Карачи": пакистанец 8 лет живёт на дереве (5 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2022 21:30
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   бедность   жилье   истории   история   карачи   люди   пакистан   фото   
292
5
1
28-летний пакистанец по имени Фарман Али известен как "Тарзан из Карачи" - он уже восемь лет живёт в самодельном скромном домике на дереве. Когда-то парень выбрал такой образ жизни не по своей воле.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Жизнь   бедность   жилье   истории   история   карачи   люди   пакистан   фото   
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Довер Иванович 3 часа назад
Интересно как бухим домой попасть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ss 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Андрей Иванов 4 часа назад
Бананами пытались сманивать? В Питерском зоопарке помогает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

42340



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Немецкий фермер объяснил настоящую причину почему в Европе не едят гречку
6
180
Немецкий фермер объяснил настоящую причину почему в Европе не едят гречку
А ведь когда-то все было иначе: 20 фотосвидетельств истинной дружбы народов
0
136
А ведь когда-то все было иначе: 20 фотосвидетельств истинной дружбы народов
Набирающие популярность в сообществах
Пользователи соцсетей делятся неудачной пасхальной выпечкой
0
3
Пользователи соцсетей делятся неудачной пасхальной выпечкой
Её убили во время грозы и это дело так и не было раскрыто
0
2
Её убили во время грозы и это дело так и не было раскрыто
Какие вопросы, такие ответы: веселые переписки от гениев остроумия
Какие вопросы, такие ответы: веселые переписки от гениев остроумия
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщины и меркантильность
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#Ватермарк#автомобили#дтп#фотографии#новости#Россия#подборка#Украина
#прикол#интересно#история#автомир#факты#люди#собака#Приколы#Реакция#комментарии
#животные#в мире#картинки#Разное#аварии#милота#мир#США#интересное#позитив
Какие вопросы, такие ответы: веселые переписки от гениев остроумия Какие вопросы, такие ответы: веселые переписки от гениев остроумия 20+ фото интересных находок, которые сделали пользователи сети 20+ фото интересных находок, которые сделали пользователи сети Самый маленький мужчина в СССР: история Константина Морозова Самый маленький мужчина в СССР: история Константина Морозова 20 любопытных фото вещей, которые не каждый день увидишь 20 любопытных фото вещей, которые не каждый день увидишь 20 людей, которые почувствовали на себе, что такое "не повезло" 20 людей, которые почувствовали на себе, что такое "не повезло" 20 находок из обычной жизни, которыми поделились в сети 20 находок из обычной жизни, которыми поделились в сети

На что жалуетесь?

Вернуться