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Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился

Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился (15 фото)

Автор:
19 апреля 2022 21:05
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   добрые люди   животные   истории   история   люди   собака   собаки   фото   фотографии   
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15
Когда-то прохожий в парке заметил бездомного мужчину, который устроил своим собакам вечеринку, и угощал их тортиком.. Прохожий опубликовал видео с этим мужчиной в сети, и оно набрало тысячи просмотров. Кто знал, как изменится его жизнь спустя несколько месяцев!..
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Источник:

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Метки: Питомцы   добрые люди   животные   истории   история   люди   собака   собаки   фото   фотографии   
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4  комментария
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7k
Александр 3 часа назад
Хорош, че! Остается только порадоваться за мужика!
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amrita 5 минут назад
Ну хоть в данном случае ТИК- ТОК пошел кому то на пользу.
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Павел 3 часа назад
Удачи Бро!!!!
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