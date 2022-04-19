Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился

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Когда-то прохожий в парке заметил бездомного мужчину, который устроил своим собакам вечеринку, и угощал их тортиком.. Прохожий опубликовал видео с этим мужчиной в сети, и оно набрало тысячи просмотров. Кто знал, как изменится его жизнь спустя несколько месяцев!..
Эта история произошла в городе Букараманга, Колумбия. Один прохожий заметил в парке бездомного мужчину, который сидел на лестнице со своими двумя собаками, которые были в праздничных колпачках. Оказывается, мужчина устроил для них вечеринку в честь дня рождения одной из собак.
Мужчина даже зажёг свечи на маленьком тортике, и угостил собачек, а затем спел им песню. Прохожий заснял происходящее на видео, и решил поговорить с мужчиной. Оказалось, его зовут Чоко (Choco), и несколько лет назад он ушел из неблагополучной семьи. С тех пор он жил на улице, а не так давно подобрал этих двух бродячих собак.
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С разрешения мужчины, видео опубликовали в сети, где оно набрало тысячи просмотров. Люди узнали о Чоко, и начали присылать ему подарки, деньги, еду, корм для его собак. Люди приходили в парк, чтобы познакомиться с Чоко, подарить ему что-то или сфотографироваться с ним. Но это было только начало.
Однажды один из новых знакомых подарил Чоко новый смартфон, и он начал вести аккаунты в соцсетях. Сейчас мужчина ведет свой блог, и набрал уже более 180 тысяч подписчиков. Мечта Чоко - открыть приют для животных, и сейчас он активно помогает разным организациям, помогая пушистикам. Он также запустил свою коллекцию футболок, и жертвует процент от прибыли на борьбу с жестоким обращением с животными.
Вот так из-за одного видео изменилась жизнь этого доброго мужчины и его собачек. Сейчас они живут в гораздо более комфортных условиях, и Чоко продолжает развивать свой блог и благотворительную деятельность.
Источник:
АНТИФИШКИ
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