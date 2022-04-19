Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился

Мужчина даже зажёг свечи на маленьком тортике, и угостил собачек, а затем спел им песню. Прохожий заснял происходящее на видео, и решил поговорить с мужчиной. Оказалось, его зовут Чоко (Choco), и несколько лет назад он ушел из неблагополучной семьи. С тех пор он жил на улице, а не так давно подобрал этих двух бродячих собак.