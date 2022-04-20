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Атмосферные фото СССР 70-х

Атмосферные фото СССР 70-х (16 фото)

Автор:
20 апреля 2022 19:52
Сообщество : СССР
Метки: СССР   дети   интересное   история   люди   снимки   фото   
3492
16
Здесь нет каких-то известных личностей или ключевых событий. Это просто снимки обычной жизни.
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Источник:

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Метки: СССР   дети   интересное   история   люди   снимки   фото   
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7  комментариев
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9k
Ivan 5 часов назад
Не стоит пьяному на это реагировать. Не среагирую...
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17k
Vital Idol Час назад
а кто-то...
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1k
!ГЕНнадий 3 часа назад
Просто, незатейливо, но как атмосферно!
Как в детство попал, местами....
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−36
41k
Карандаш 4 часа назад
Ну ё-моё, автор! Ну ты пользуйся поисковиком. Узнавай что было, что нет. Ну нельзя шуровать под копирку то, что до тебя сделали несколько дней назад. И ещё. Мне например не понятно, что такое "атмосферные снимки"(этим словосочетанием тут некоторые грешат). Нет что такое атмосферная фотография я конечно понимаю и осознаю, что это понятие у всех своё, но... Но объединять такие фото должно одно эмоции. Эмоции которые они вызывают. Атмосферное фото погружает тех кто на него смотрит, в тот день и час, когда оно было сделано, напоминает о чем-то близком и знакомом, притягивает к себе взгляд и долго не отпускает. А на этом сайте столько ненавидящиж и не живших в СССР, что они вряд ли смогут погрузиться в эту атмосферу. Облаять да, но не оценить. Так может не стоит вставлять повсеместно модное слово?
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1k
Andy 4 часа назад
Это что, анонс? "Скоро по всей России"? Спасибо, это мы уже проходили. Давайте что-то поновее
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3k
Veprь в напряге 5 часов назад
Спасибо.
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minimalism

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