Атмосферные фото СССР 70-х

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Здесь нет каких-то известных личностей или ключевых событий. Это просто снимки обычной жизни.
Не постановочные фото, действительность, которая окружала людей в тот период, снятая на любительские камеры.
Выездная торговая точка
Из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Сентябрь 1977 года, г. Москва.
Сентябрь 1977 года, г. Москва.
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Юрий Вячеславович Куликов на субботнике в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка
Из архива Николая Екимова.
17 апреля 1971 год, г. Москва, Большая Оленья ул., д. 8А.
17 апреля 1971 год, г. Москва, Большая Оленья ул., д. 8А.
Гонки на велосипедах
Из архива Ольги Обь.
1975 - 1978 год, Московская обл., г. Электросталь.
1975 - 1978 год, Московская обл., г. Электросталь.
Москва. Ребята играют в футбол.
Из архива Павла Сергеевича Сухарева,
10 сентября 1977 года.
10 сентября 1977 года.
Полоскание белья
Из архива Дениса Тюленева
1975 - 1978 год, Калининская обл., дер. Берниково.
1975 - 1978 год, Калининская обл., дер. Берниково.
Свадьба. Калининская обл., Бежецкий р-н, дер. Чудинково
Из архива Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой.
Кто-то собирает металлолом, а кто-то...
Из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Октябрь 1977 года, г. Москва.
Октябрь 1977 года, г. Москва.
Ленинские горы
Из архива Дениса Бычкова.
Сентябрь - октябрь 1977 года, г. Москва, Ленинские горы.
Сентябрь - октябрь 1977 года, г. Москва, Ленинские горы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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