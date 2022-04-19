45 ретро фотографий, которые не увидишь в учебниках истории

Чтобы лучше понять настоящее, мы часто обращаемся к прошлому, и с этим нам во многом помогают фотографии. Ведь многие события и мимолетные мгновения были бы забыты навсегда, если бы кто-то вовремя не щелкнул фотоаппаратом. Популярный фотоблог «Винтаж каждый день» публикует редкие кадры из прошлого: от портретов знаменитостей в молодости до уличных снимков модников ушедшей эпохи.