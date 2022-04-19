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45 ретро фотографий, которые не увидишь в учебниках истории

45 ретро фотографий, которые не увидишь в учебниках истории (46 фото)

Автор:
19 апреля 2022 20:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотоподборка   винтаж   знаменитости в молодости   история   редкие снимки   ретро   старые фотографии   фотографии   
5674
46

Чтобы лучше понять настоящее, мы часто обращаемся к прошлому, и с этим нам во многом помогают фотографии. Ведь многие события и мимолетные мгновения были бы забыты навсегда, если бы кто-то вовремя не щелкнул фотоаппаратом. Популярный фотоблог «Винтаж каждый день» публикует редкие кадры из прошлого: от портретов знаменитостей в молодости до уличных снимков модников ушедшей эпохи.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   винтаж   знаменитости в молодости   история   редкие снимки   ретро   старые фотографии   фотографии   
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10  комментариев
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14k
Bill 5 часов назад
Надо побольше описания под картинками. А то ХЗ кто понимает кто такие Джейн Мэнсфилд или Дебра Джо Фондрен.
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7k
amrita 9 минут назад
Небритые подмышки у таких красивых женщин- ШОК.
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22k
weiter 2 часа назад
Это та самая знаменитая фотография?
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14k
Вася 5 часов назад
после мамы Дикаприо и Софи Лорен все остальные фото меркнут
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416
татьяна Вася 2 часа назад
зря я это на ночь посмотрела..
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Porky Pig

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