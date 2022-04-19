45 ретро фотографий, которые не увидишь в учебниках истории

Чтобы лучше понять настоящее, мы часто обращаемся к прошлому, и с этим нам во многом помогают фотографии. Ведь многие события и мимолетные мгновения были бы забыты навсегда, если бы кто-то вовремя не щелкнул фотоаппаратом. Популярный фотоблог «Винтаж каждый день» публикует редкие кадры из прошлого: от портретов знаменитостей в молодости до уличных снимков модников ушедшей эпохи.
2. «Я показал Фредди фотографию Марлен Дитрих из "Шанхайского экспресса", и она ему приглянулась», – фотограф Мик Рок
5. Мэрилин Монро и Джейн Рассел на съемках фильма "Джентльмены предпочитают блондинок", 1953 год
12. Ворона дает прикурить Типпи Хедрен на съемках фильма Альфреда Хичкока "Птицы", 1963 г.
13. Марлен Дитрих целует солдата, который возвращается домой после Второй мировой войны, 1945 год
34. Кит Ричардс, Тина Тернер и Дэвид Боуи в отеле "Риц" в Нью-Йорке, фото Боба Груэна, 1983 год
44. Мишель Пфайффер в роли Эльвиры Хэнкок в фильме «Лицо со шрамом», 1983 год, режиссер Брайан Де Пальма
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Еще одна "печально" известная дама из этой подборки Шерон Тейт-актриса, жена режиссера Романа Полански. В 26 лет была убита членами "Семьи" Мэнсона.