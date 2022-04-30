Первый фрикинг: почему ФБР охотились на слепого парня из-за свиста

Энгрессия выяснил, что сброс рычага в определённом порядке даёт возможность куда-то дозвониться, но куда интереснее его другое наблюдение: если издавать свист на чистоте в 2 600 Гц, можно взломать телефонную сеть и получить возможность бесплатно звонить по всему земному шару.

По крайней мере, именно эту частоту использовала американская компания AT&T, чтобы переводить на международные звонки. Этот звук давал понять, что линия освободилась, а значит можно давать вызов следующему набранному номеру. После того как Джозеф понял это, он поделился секретом со своими знакомыми.