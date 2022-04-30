Первый фрикинг: почему ФБР охотились на слепого парня из-за свиста

Некоторых при рождении природа награждает талантами, однако у других забирает даже самые простые способности, которыми наделены все остальные. Вот только находятся те, кто при этом не впадает в уныние, поскольку появляется возможность развить что-то другое взамен утерянного.
Так поступил и Джозеф Энгрессия, лишённый с детства зрения. В 60-х годах незрячему было сложно найти какое-либо развлечение, поэтому единственное его забавой был телефон. Днями напролёт он набирал номера, пытаясь хоть с кем-то связаться. За этим процессом он и развил свою уникальную способность.
Энгрессия выяснил, что сброс рычага в определённом порядке даёт возможность куда-то дозвониться, но куда интереснее его другое наблюдение: если издавать свист на чистоте в 2 600 Гц, можно взломать телефонную сеть и получить возможность бесплатно звонить по всему земному шару.
По крайней мере, именно эту частоту использовала американская компания AT&T, чтобы переводить на международные звонки. Этот звук давал понять, что линия освободилась, а значит можно давать вызов следующему набранному номеру. После того как Джозеф понял это, он поделился секретом со своими знакомыми.
Во время учёбы в университете, он продавал способ «бесплатных звонков» студентам по одному доллару. Так появилось явление, прозванное фрикингом. Правда, другие не умели так свистеть и использовали для этого специальные устройства. В частности, «специальную коробку», генерировавшие необходимые для управления сеть сигналы.
Другие же обходились более простыми средствами. Например, свистком, который клали в пакет с хлопьями. Закрывая одно отверстие, можно было получить тот самый свист в 2 600 Гц.
Вскоре вести о развлечения Энгрессии дошли до руководства университета и его отчислили, оштрафовав на $25. Позже о его фрикерстве прознали и в телефонных компаниях. Например, Florida Bell записала все разговоры Джозефа и передала их в ФБР. Как итог, его арестовали, выдвинув обвинение в преступлении против собственности и намеренно причинении ущерба.
Вот только никаких существенных доказательств обнаружено не было, поэтому молодой парень отделался лишь годом условно. Позже ФБР и вовсе предложили ему стать наладчиком оборудования, но проработал он недолго. Сменив имя на «Джойбабблс», Энгрессия основал Церковь Вечного детства и организацию «Мы не вырастем» для всех, кто хотел вернуться в детство.
Именно так и появился первый в мире фрикер, которого считали «преступником», однако на деле это был парень, который просто не хотел вырастать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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