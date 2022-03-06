Россиян предупредили об активизации зарубежных спамеров

Мобильные операторы призывают жителей России проявлять особую бдительность в связи с участившимися за последние несколько дней случаями мошенничества.
По сообщению РИА Новости, на телефон поступают звонки или сообщения с просьбой оказать помощь. Операторы сотовой связи подчеркивают, что это новая разновидность мошеннических действий с применением подменных номеров.
Важно сохранять бдительность и не реагировать, поскольку они представляют собой дополнительный фактор, активизирующий тревожные настроения в обществе. Естественно, такие действия со стороны мошенников повышают и шансы потери финансовых средств.
Представители компаний, оказывающих услуги сотовой связи, отмечают, что занимаются обработкой таких звонков, отмечая их в виде спама. Но абонентам тоже нужно быть бдительными, по возможности не отвечать на незнакомые номера, проверять данные в Сети, использовать специальные приложения.
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