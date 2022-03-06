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Россиян предупредили об активизации зарубежных спамеров

Россиян предупредили об активизации зарубежных спамеров (2 фото)

Автор:
06 марта 2022 09:14
Сообщество : Мошенничество
Метки: заграница   звонок   мошенничество   опасность   спам   угроза   финансы   
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Мобильные операторы призывают жителей России проявлять особую бдительность в связи с участившимися за последние несколько дней случаями мошенничества.

По сообщению РИА Новости, на телефон поступают звонки или сообщения с просьбой оказать помощь. Операторы сотовой связи подчеркивают, что это новая разновидность мошеннических действий с применением подменных номеров.

Важно сохранять бдительность и не реагировать, поскольку они представляют собой дополнительный фактор, активизирующий тревожные настроения в обществе. Естественно, такие действия со стороны мошенников повышают и шансы потери финансовых средств.


Представители компаний, оказывающих услуги сотовой связи, отмечают, что занимаются обработкой таких звонков, отмечая их в виде спама. Но абонентам тоже нужно быть бдительными, по возможности не отвечать на незнакомые номера, проверять данные в Сети, использовать специальные приложения.

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Метки: заграница   звонок   мошенничество   опасность   спам   угроза   финансы   

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4  комментария
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18k
albedo Час назад
С началом военной операции, как только разбомбили информационный центр СБУ - сразу куда то пропали звонки из служб безопасности банков
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booz223 51 минуту назад
Пусть сосут: visa и mastercard изолируют Россию от зарубежа
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