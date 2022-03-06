Россиян предупредили об активизации зарубежных спамеров

По сообщению РИА Новости, на телефон поступают звонки или сообщения с просьбой оказать помощь. Операторы сотовой связи подчеркивают, что это новая разновидность мошеннических действий с применением подменных номеров.

Важно сохранять бдительность и не реагировать, поскольку они представляют собой дополнительный фактор, активизирующий тревожные настроения в обществе. Естественно, такие действия со стороны мошенников повышают и шансы потери финансовых средств.