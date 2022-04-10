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Типичный портрет «финансовых гуру»: признаки типичных разводов от инфоцыган

Типичный портрет «финансовых гуру»: признаки типичных разводов от инфоцыган (8 фото)

Автор:
10 апреля 2022 19:32
Сообщество : Жить в России
Метки: инфоцыгане   мошенничество   опционы   финансовые махинации   финансовые рынки   эксперты   
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Всем и каждому известно, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Однако это не мешает инфорцыганам и прочим «финансовым экспертам» заставить людей, желающих лёгких денег, забыть об этой прописной истине.

Но, может, стоит иногда включать голову до того, как кошелёк, наоборот опустеет? Ведь распознать откровенных мошенников не так уж и сложно. Всего лишь нужно разглядеть основные признаки типичных разводов.

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Предложение всегда выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Зачастую такие «эксперты» предлагают гарантированный возврат средств в случае провала, однако важно помнить, что инвестиций без рисков не бывает.


К слову о последних. Не стоит вестись на обещание заработать на краткосрочных инвестициях. Быстро можно выиграть в лотерею, однако реальные деньги зарабатываются годами и чаще всего упорным трудом.

Ну и, конечно, вам всегда будут утверждать, что вы самый умный «инвестор», даже если ваше общение с «учителем» не выходило за рамки приветствия. Но перед этим возникает ещё один типичный признак развода: вам пишет какой-то незнакомый человек с «эксклюзивным» предложением разбогатеть.

К слову о «секретах» финансового успеха. Маловероятно, что даже ваши близкие знакомые раскроют вам рецепт богатства. Что уж тут говорить о первых встречных.

Теперь же стоит упомянуть парочку практических признаков. Например, многие «денежные гуру» заманивают на биржу, убеждая, что нужно торговать одним днём и выводить средства. Вот только статистика реальных инвесторов показывает, что отказ от переноса позиций на следующий день в 95% гарантирует потерю денежных средств.

То же самое касается и продажи опционов. Большинство людей даже не пытаются разобраться в значении этого слова, но сразу вписываются в незнакомую авантюру.

На самом деле, забираться так далеко не обязательно, ведь подобных мошенников можно вычислить и на стадии изучения аккаунтов. Как правило, у них миллионы подписчиков, нагнанные искусственно для введения в заблуждение. Кроме того, ежедневно появляются видеоролики с красивой жизнью и советами.

Вот только у тех, кто на самом деле знает секрет успеха и зарабатывает деньги на бирже, на такую ежедневную ерунду просто не найдется времени.


А как вы думаете, изживут ли себя «финансовые гуру» или число инфоцыган продолжит множиться?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: инфоцыгане   мошенничество   опционы   финансовые махинации   финансовые рынки   эксперты   
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7k
a_komolow Полчаса назад
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13k
net 5 минут назад
У меня на них блок) Логика проста
Не существует где-то какого-то абстрактного человека, который живёт от вас за 1000км и переживает, чтобы Вася из Урюпинска стал миллионером и купил себе Ламбу. Даже если этот чудо-человек не мошенник, а брокер какой-то из небольшой конторки, то от вас ему нужно только сорвать долю от сделки и за услуги плату накрутить. А минусовая сделка или плюсовая вообще пофигу.
Ответ для них один: - я сам управляю своими финансами.
А хотите инвестировать, так изучите сперва вопрос, а не рассылайте бабло куда попало.
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5k
SR 7 минут назад
Мечта о халяве будет всегда и везде. Особенно, у недалеких, ограниченных и необразованных людей. Чем, собственно, и пользуются. Этот "бизнес" вечен.
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5k
Mixalych 11 минут назад
Лох не мамонт, не вымрет. А пока есть лохи, то и будут охотники за ними
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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