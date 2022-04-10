Типичный портрет «финансовых гуру»: признаки типичных разводов от инфоцыган

Предложение всегда выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Зачастую такие «эксперты» предлагают гарантированный возврат средств в случае провала, однако важно помнить, что инвестиций без рисков не бывает.

К слову о последних. Не стоит вестись на обещание заработать на краткосрочных инвестициях. Быстро можно выиграть в лотерею, однако реальные деньги зарабатываются годами и чаще всего упорным трудом.