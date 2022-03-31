В Москве задержали объявленного в розыск блогера Хизри Запирова

Вместе со своим PR-директором Лусик Карапетян Запиров участвовал в продвижении капперов - людей, которые торгуют ставками на спорт и якобы знают, кто победит. Псевдоаналитики обещают своим клиентам помочь без риска сколотить состояние и продают за деньги прогнозы на спортивные события. При этом, многих игроков подкупало то, что эти "эксперты" обещали вернуть деньги, если прогноз окажется неправильным.





Запиров свою карьеру начал как блогер и пранкер (одно из недавних наиболее нашумевших видео Хизы – розыгрыш Мурада, ставшего в 2021 году героем мема в соцсетях после того, как обманул таксиста и не заплатил ему 400 рублей), а потом стал рекламировать и ставки, вернее, этих самых капперов. За свои услуги он брал до 70% дохода - т.е. большую часть от денег, которые игроки платили за прогнозы.По версии следствия, схема, которую он рекламировал, предполагала большие ставки в букмекерских конторах (ставки делались якобы на основе мнений капперов), однако на самом деле, поступившие от игроков суммы сразу же переводились на счета третьих лиц, а после обналичивались.





Между тем, еще в январе Запиров записал видео, в котором удивлялся информации о розыске. Почему понадобилось столько времени, чтобы задержать блогера, не совсем ясно.



