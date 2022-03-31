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В Москве задержали объявленного в розыск блогера Хизри Запирова

В Москве задержали объявленного в розыск блогера Хизри Запирова (2 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2022 08:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   аферист   видео   задержание   мошенничество   пранкер   ставки   хиза   
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Блогер-миллионник активно рекламировал ставки на спорт, помогая мошенникам наживаться на обычных людях. Запиров четыре месяца находился в розыске, хотя уверяет, что даже не знал о том, что в чем-то виноват.

Правоохранители вчера, 30 марта, задержали блогера-«миллионника» Хизри Запирова, объявленного в розыск в 2021 году. Парня подозревают в мошенничестве и неспроста.


Вместе со своим PR-директором Лусик Карапетян Запиров участвовал в продвижении капперов - людей, которые торгуют ставками на спорт и якобы знают, кто победит. Псевдоаналитики обещают своим клиентам помочь без риска сколотить состояние и продают за деньги прогнозы на спортивные события. При этом, многих игроков подкупало то, что эти "эксперты" обещали вернуть деньги, если прогноз окажется неправильным.


Запиров свою карьеру начал как блогер и пранкер (одно из недавних наиболее нашумевших видео Хизы – розыгрыш Мурада, ставшего в 2021 году героем мема в соцсетях после того, как обманул таксиста и не заплатил ему 400 рублей), а потом стал рекламировать и ставки, вернее, этих самых капперов. За свои услуги он брал до 70% дохода - т.е. большую часть от денег, которые игроки платили за прогнозы.По версии следствия, схема, которую он рекламировал, предполагала большие ставки в букмекерских конторах (ставки делались якобы на основе мнений капперов), однако на самом деле, поступившие от игроков суммы сразу же переводились на счета третьих лиц, а после обналичивались.


Между тем, еще в январе Запиров записал видео, в котором удивлялся информации о розыске. Почему понадобилось столько времени, чтобы задержать блогера, не совсем ясно.



Впрочем, если Запиров уже в руках правоохранителей, его пиар-директор Карапетян, не без участия которой тот обманывал людей, сейчас находится в Германии. Якобы на лечении. Она по-прежнему находится в федеральном розыске и также впервые слышит о том, что ее разыскивают. Запирову же предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.


Момент задержания Запирова

Подозреваемому, меру пресечения которому пока не избрали, грозит до 10 лет в колонии.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   аферист   видео   задержание   мошенничество   пранкер   ставки   хиза   
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8  комментариев
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558
С того Берега моря 2 часа назад
Игры , ставки ….до добра не доведут!
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44k
Олег Час назад
в мире животных... одна обезьяна обманывает, МИЛЛИОН идиотов ведутся. До чего нужно быть тупым, чтоб верить блогерам?
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814
Motorola Час назад
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30k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
минус один дол.....б
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−8
HalloFreeSpace 2 часа назад
Доигрался хрен на скрипке ...
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1k
pinbalist 2 часа назад
Подписчиков такого рода блохеров нужно проверять на вменяемость.
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Что-то долго за ним шли.
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