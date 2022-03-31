В Москве задержали объявленного в розыск блогера Хизри Запирова

Блогер-миллионник активно рекламировал ставки на спорт, помогая мошенникам наживаться на обычных людях. Запиров четыре месяца находился в розыске, хотя уверяет, что даже не знал о том, что в чем-то виноват.
Правоохранители вчера, 30 марта, задержали блогера-«миллионника» Хизри Запирова, объявленного в розыск в 2021 году. Парня подозревают в мошенничестве и неспроста.
Вместе со своим PR-директором Лусик Карапетян Запиров участвовал в продвижении капперов - людей, которые торгуют ставками на спорт и якобы знают, кто победит. Псевдоаналитики обещают своим клиентам помочь без риска сколотить состояние и продают за деньги прогнозы на спортивные события. При этом, многих игроков подкупало то, что эти "эксперты" обещали вернуть деньги, если прогноз окажется неправильным.
Запиров свою карьеру начал как блогер и пранкер (одно из недавних наиболее нашумевших видео Хизы – розыгрыш Мурада, ставшего в 2021 году героем мема в соцсетях после того, как обманул таксиста и не заплатил ему 400 рублей), а потом стал рекламировать и ставки, вернее, этих самых капперов. За свои услуги он брал до 70% дохода - т.е. большую часть от денег, которые игроки платили за прогнозы.По версии следствия, схема, которую он рекламировал, предполагала большие ставки в букмекерских конторах (ставки делались якобы на основе мнений капперов), однако на самом деле, поступившие от игроков суммы сразу же переводились на счета третьих лиц, а после обналичивались.
Между тем, еще в январе Запиров записал видео, в котором удивлялся информации о розыске. Почему понадобилось столько времени, чтобы задержать блогера, не совсем ясно.
Впрочем, если Запиров уже в руках правоохранителей, его пиар-директор Карапетян, не без участия которой тот обманывал людей, сейчас находится в Германии. Якобы на лечении. Она по-прежнему находится в федеральном розыске и также впервые слышит о том, что ее разыскивают. Запирову же предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Момент задержания Запирова
Подозреваемому, меру пресечения которому пока не избрали, грозит до 10 лет в колонии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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