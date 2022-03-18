Стоматолог из США оказался мошенником, который специально портил зубы пациентам

Бывшая ассистентка в стоматологическом бизнесе Чармоли заявила, что работы сильно прибавилось после того, как ее босс проконсультировался с экспертами по маркетингу, которые порекомендовали ему продавать больше услуг для увеличения прибыли. Бейли Байер добавила, что она была новичком в этой профессии, но все же находила странным, что обвиняемый делал рентгеновские снимки после сверления зубов пациентов. Прокуратура сообщила суду, что Скотт Чармоли использовал снимки преднамеренно поврежденных зубов в качестве фотографий «до», чтобы отправить их страховым компаниям и оправдать процедуры установки коронок. Эти процедуры лишь частично покрывались страховкой, поэтому его пациентам также приходилось платить значительные суммы дополнительно. Адвокаты опального дантиста на суде уверяли, что единственное, в чем их подзащитный виновен, так это в «тяжелом труде».

2022-03-18T14:27:40+03:00