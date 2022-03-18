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Сообщество Жизнь в США 828 постов • 240 подписчиков подписаться
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Стоматолог из США оказался мошенником, который специально портил зубы пациентам

Стоматолог из США оказался мошенником, который специально портил зубы пациентам (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2022 14:27
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   вредительство   дантист   жизнь в сша   зубной врач   мошенничество   ну и ну   сука дантист   
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61-летний стоматолог Скотт Чармоли из Графтона, штат Висконсин, был осужден по пяти пунктам обвинения в мошенничестве. Ему грозит до 10 лет тюрьмы по каждому пункту! И немудрено: в суде доказано, что Чармолли намеренно портил зубы пациентов, просверливая в них отверстия, чтобы потом героически их "лечить" за большие деньги.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   вредительство   дантист   жизнь в сша   зубной врач   мошенничество   ну и ну   сука дантист   
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9  комментариев
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4k
Petr Chernyshev 2 часа назад
А разве не все стоматологи так делают?
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Copycat 17 минут назад
Я помню Стерлигов про это как то говорил, теперь я понимаю чем вызваны его идеи
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390
Вася 2 часа назад
"Вчера ходил к дантисту дергать зубы –
Бывает все, я тоже не святой.
Мне так болел, а он, скотина грубый,
Мне вырвал почему-то золотой."
А.Новиков
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940
Елена Захарова 2 часа назад
Порядочных стоматологов и одновременно профессионалов своего дела - единицы.
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71k
Иван 2 часа назад
У нас таких целая поликлиника! Ни один зуб, сделанный в государственной зубоврачебене не продержался и 3 месяцев!
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12k
Александр 2 часа назад
Очередной повод бояться стоматологов
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8k
Ф Ив 2 часа назад
Наглядное доказательство тому, что в сфере здравоохранения рыночные отношения вредны.
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
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8k
Garpia121 2 часа назад
Зачем в тюрьму? Просто просверлите ему столько зубов, сколько он сделал намеренно. Без наркоза и возможности лечения.
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