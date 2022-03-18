Стоматолог из США оказался мошенником, который специально портил зубы пациентам

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61-летний стоматолог Скотт Чармоли из Графтона, штат Висконсин, был осужден по пяти пунктам обвинения в мошенничестве. Ему грозит до 10 лет тюрьмы по каждому пункту! И немудрено: в суде доказано, что Чармолли намеренно портил зубы пациентов, просверливая в них отверстия, чтобы потом героически их "лечить" за большие деньги.
В период с 2016 по 2019 год Чармолли выставил счетов за новые коронки на сумму более 4,2 миллиона долларов, а к концу 2020 года его активы оценивались в 6,8 миллиона долларов.
Он установил на 95% больше коронок, чем в среднем устанавливают стоматологи в Висконсине, —более 30 коронок на 100 пациентов. Средний же показатель — шесть процедур по установке коронок на 100 человек.
Этот человек безнаказанно наживался на своих пациентах, которых доверяли ему как профессионалу и оплачивали ненужные им процедуры.
Он установил на 95% больше коронок, чем в среднем устанавливают стоматологи в Висконсине, —более 30 коронок на 100 пациентов. Средний же показатель — шесть процедур по установке коронок на 100 человек.
Этот человек безнаказанно наживался на своих пациентах, которых доверяли ему как профессионалу и оплачивали ненужные им процедуры.
«Некоторые из этих пациентов были чрезвычайно уязвимыми людьми — недавно овдовевшими, пережившими рак и живущими от зарплаты до зарплаты, — чтобы позволить себе оплату ненужных процедур, за которые он выставлял счета», — заявила прокурор Джули Стюарт в 2020 году.
Схема Скотта Чармолли вскрылась только в 2019 году, когда он решил продать свою практику. Новые владельцы просмотрели файлы и заметили необычно большое количество процедур, проведенных дантистом за предыдущие три года. По словам одного руководителя страховой компании, в то время как в среднем стоматолог из Висконсина устанавливает менее шести коронок на каждые 100 пациентов, показатель Чармоли составлял 32 коронки на 100 клиентов.
Схема Скотта Чармолли вскрылась только в 2019 году, когда он решил продать свою практику. Новые владельцы просмотрели файлы и заметили необычно большое количество процедур, проведенных дантистом за предыдущие три года. По словам одного руководителя страховой компании, в то время как в среднем стоматолог из Висконсина устанавливает менее шести коронок на каждые 100 пациентов, показатель Чармоли составлял 32 коронки на 100 клиентов.
Бывшая ассистентка в стоматологическом бизнесе Чармоли заявила, что работы сильно прибавилось после того, как ее босс проконсультировался с экспертами по маркетингу, которые порекомендовали ему продавать больше услуг для увеличения прибыли. Бейли Байер добавила, что она была новичком в этой профессии, но все же находила странным, что обвиняемый делал рентгеновские снимки после сверления зубов пациентов.
Прокуратура сообщила суду, что Скотт Чармоли использовал снимки преднамеренно поврежденных зубов в качестве фотографий «до», чтобы отправить их страховым компаниям и оправдать процедуры установки коронок. Эти процедуры лишь частично покрывались страховкой, поэтому его пациентам также приходилось платить значительные суммы дополнительно. Адвокаты опального дантиста на суде уверяли, что единственное, в чем их подзащитный виновен, так это в «тяжелом труде».
Прокуратура сообщила суду, что Скотт Чармоли использовал снимки преднамеренно поврежденных зубов в качестве фотографий «до», чтобы отправить их страховым компаниям и оправдать процедуры установки коронок. Эти процедуры лишь частично покрывались страховкой, поэтому его пациентам также приходилось платить значительные суммы дополнительно. Адвокаты опального дантиста на суде уверяли, что единственное, в чем их подзащитный виновен, так это в «тяжелом труде».
«Он, конечно, отрицает, что его с трудом заработанное состояние, состоящее из многих-многих лет стоматологической практики, в диапазоне от 40 до 60 часов в неделю, является результатом чего-либо, кроме его собственного усердия, тяжелой работы и хорошей деловой хватки», — сказал один из адвокатов подсудимого.
Скотту Чармоли грозит до 20 лет тюрьмы, но, скорее всего, он получит гораздо более мягкое наказание. Вынесение приговора назначено на 17 июня.
Скотту Чармоли грозит до 20 лет тюрьмы, но, скорее всего, он получит гораздо более мягкое наказание. Вынесение приговора назначено на 17 июня.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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