Победительницы опроса "Самая привлекательная женщина старше 50 лет"

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Ourtime — британское приложение для знакомств для одиноких людей старше 50 лет — провело голосование, попросив 1500 своих пользователей выбрать знаменитость, которую они считают самой "обаятельной и привлекательной". И вот каковы результаты этого, можно сказать, народного голосования.
Первое место неожиданно заняла 53-летняя австралийская певица Кайли Миноуг (в центре). Она с небольшим перевесом опередила 56-летнюю британскую красавицу Элизабет Херли (слева) и 53-летнюю любимицу всей Америки Дженнифер Энистон (справа).
Обладательница "Оскара" Николь Кидман (54 года) была признана четвёртой самой "горячей" знаменитостью в категории, за ней следует британская телеведущая Тесс Дейли (53 года). Джулия Робертс (54 года) заняла шестое место, а на седьмом оказалась Хелен Миррен, доказав, что она и в 76 лет всё ещё сексуальна.
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Кайли Миноуг почти четырёх десятилетий в шоу-бизнесе по-прежнему выглядит безупречно
Поп-икона давно известна своим невероятно подтянутым телосложением. Она даже застраховала свою заднюю часть тела на 4 миллиона долларов.
Недавно певица рассказала журналу You, что она приписывает свою молодость тому, что всегда наносит солнцезащитный крем. Ведь солнце в Австралии печёт нещадно
Миноуг прошла курс химиотерапии, потеряла волосы, но, к счастью, победила болезнь и смогла вернуться на сцену
У Элизабет Херли есть поклонники всех возрастов благодаря её невероятному телу (которое она часто демонстрирует в очень откровенных купальниках)
А разгадка проста: у неё собственная линия купальников, которые нужно как-то продвигать. Так что у актрисы есть весомая причина публиковать такое количество фотографий в разных бикини.
Недавно Херли приписала свою бросающую вызов возрасту фигуру тому факту, что она "не ела обработанную пищу уже 100 лет"
Она говорит, что не ест сладкое, употребляет мало алкоголя, не курит (и очень сожалеет о том, что курила раньше), старается есть по чуть-чуть и не наедаться на ночь
Энистон завоевала легион поклонников тем, что выглядит намного моложе своих 53 лет. Звезда отказывается седеть и регулярно тренируется с тренером по боксу Лейоном Азубуике
Энистон рассказала, что с подросткового возраста использует увлажняющий лосьон Aveeno каждый день. А ещё она каждые пять недель красит волосы, потому что не хочет быть седой. Супер-подтянутое телосложение актрисы любезно предоставлено тренером по боксу, с которым она тренируется в спортзалах Gloveworx в Лос-Анджелесе.
53-летняя телеведущая Тесс Дейли также попала в список самых сексуальных знаменитостей старше 50 лет
А Хелен Миррен назвали чертовски привлекательной даже в 76 лет (в июле ей исполняется 77)
Пользователи приложения для знакомств Ourtime также были опрошены по поводу самых сексуальных знаменитостей-мужчин старше 50 лет.
58-летний Брэд Питт тоже по-прежнему считается очень привлекательным мужчиной
53-летний Хью Джекман занял третье место среди мужчин.
Однако респонденты, к сожалению, вряд ли встретятся со своими кумирами в приложении для знакомств Outrime. Почти все попавшие в список звезды в браке или отношениях, за исключением лишь Энистон, Херли и Питта (и то не факт).
Итак, вот десятка самых обаятельных и привлекательных знаменитостей (как женщин, так и мужчин), с которыми одинокие люди за 50 были бы не прочь и сами встречаться:
1. Кайли Миноуг, 53 года
2. Элизабет Херли, 56 лет
3. Дженнифер Энистон, 53 года
4. Джордж Клуни, 60 лет
5. Николь Кидман, 54 года
6. Брэд Питт, 58 лет
7. Тесс Дейли, 53 года
8. Джулия Робертс, 54 года
9. Хью Джекман, 53 года
10. Хелен Миррен, 76 лет
Однако респонденты, к сожалению, вряд ли встретятся со своими кумирами в приложении для знакомств Outrime. Почти все попавшие в список звезды в браке или отношениях, за исключением лишь Энистон, Херли и Питта (и то не факт).
Итак, вот десятка самых обаятельных и привлекательных знаменитостей (как женщин, так и мужчин), с которыми одинокие люди за 50 были бы не прочь и сами встречаться:
1. Кайли Миноуг, 53 года
2. Элизабет Херли, 56 лет
3. Дженнифер Энистон, 53 года
4. Джордж Клуни, 60 лет
5. Николь Кидман, 54 года
6. Брэд Питт, 58 лет
7. Тесс Дейли, 53 года
8. Джулия Робертс, 54 года
9. Хью Джекман, 53 года
10. Хелен Миррен, 76 лет
Источник: — переведено специально для fishki.net
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