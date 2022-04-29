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Победительницы опроса "Самая привлекательная женщина старше 50 лет"

Победительницы опроса "Самая привлекательная женщина старше 50 лет"

Автор:
29 апреля 2022 16:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голосование   женщины за 50   звезды   знаменитости   обаятельные и привлекательные   самая сексуальная   самая сексуальная женщина   самые   сексапильность   
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Ourtime — британское приложение для знакомств для одиноких людей старше 50 лет — провело голосование, попросив 1500 своих пользователей выбрать знаменитость, которую они считают самой "обаятельной и привлекательной". И вот каковы результаты этого, можно сказать, народного голосования.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голосование   женщины за 50   звезды   знаменитости   обаятельные и привлекательные   самая сексуальная   самая сексуальная женщина   самые   сексапильность   
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13  комментариев
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60k
Александр Ломовицкий Час назад
рейтинг геронтофилов
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7
Виталий Власенко 7 минут назад
Это антиКиануРивзкий пост...
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3k
Андрей 14 минут назад
Лизка вне конкуренции!
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1k
Трям Полчаса назад
Только не показывайте Хелен Миррен галкину и этому... как там второго бабушкойоба зовут...
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25
300n Трям 20 минут назад
Путин
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5k
Том Сойер Час назад
Блин, ну где Херли - красотка, и Миноуг - перетянутая физиономия с накачанными губами....??? Херли - первое место!!!!
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5k
Shtoppi Час назад
Осталось теперь выяснить кто из них за пластику платит, а кто продал душу дьяволу.
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212
VDVForever Kostick 17 минут назад
Шикарный фильмец)
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90k
sapér Vodička Час назад
1-ое место,однозначно !!!
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