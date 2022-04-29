Победительницы опроса "Самая привлекательная женщина старше 50 лет"

53-летний Хью Джекман занял третье место среди мужчин.



Однако респонденты, к сожалению, вряд ли встретятся со своими кумирами в приложении для знакомств Outrime. Почти все попавшие в список звезды в браке или отношениях, за исключением лишь Энистон, Херли и Питта (и то не факт).



Итак, вот десятка самых обаятельных и привлекательных знаменитостей (как женщин, так и мужчин), с которыми одинокие люди за 50 были бы не прочь и сами встречаться:



1. Кайли Миноуг, 53 года

2. Элизабет Херли, 56 лет

3. Дженнифер Энистон, 53 года

4. Джордж Клуни, 60 лет

5. Николь Кидман, 54 года

6. Брэд Питт, 58 лет

7. Тесс Дейли, 53 года

8. Джулия Робертс, 54 года

9. Хью Джекман, 53 года

10. Хелен Миррен, 76 лет