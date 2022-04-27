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25 звезд, которые умеют элегантно стареть

25 звезд, которые умеют элегантно стареть

Автор:
27 апреля 2022 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   звезды   знаменитости   кому за 40   старение   уметь стареть   шоу бизнес   элегантность   
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Легко вызывать всеобщее восхищение, когда ты молод и божественно красив - как подавляющее большинство начинающих кинозвезд. Гораздо труднее по-прежнему быть предметом массового обожания, когда тебе уже за 40 - но у многих знаменитостей получается и это. Взгляните на звезд, разменявших пятый десяток, - и согласитесь!.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   звезды   знаменитости   кому за 40   старение   уметь стареть   шоу бизнес   элегантность   
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20  комментариев
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5k
Roman 2 часа назад
Алан Рикман помер 6 (шесть) лет назад.
Со всем к нему моим уважением.
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3k
Protivogaz 9 минут назад
Понятно, я 40-ка летний старик.
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119
zenon 14 минут назад
А мадамов отглаживают утюгами.
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2k
Григорий Водениктов 17 минут назад
сколько там молодому и энергичному путину?
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4k
leto2016 18 минут назад
Еву Гринн и Марену Баккарин я б и сейчас с удовольствием "ябывдул".
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119
zenon leto2016 13 минут назад
Насос велосипедный или для скатов?
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952
Dimon 43 минуты назад
Прямо завидую коментаторам: всех то вы знаете! Я лично из списка про парочку слышал, про фильмы вообще сложно - ни одного не видел с их участием!
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20k
sanchesS80 47 минут назад
Автор из школы свои статьи лепит? 40-45 лет для него это "стареть"?
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4k
Феликс Дзержинский 48 минут назад
Все, вполне выглядят на свой возраст.
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270
месяц май 51 минуту назад
Все с пластикой и тонной макияжа+ыотошоп, а Рикман уже не стареет, ибо несколько лет уже на небесах.
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5
Alex Killmore 56 минут назад
Половина рожи пластмассовые.
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11k
Kostick 57 минут назад
это элегантно? да там ротополовая вся натянута, даже с шпаклей и фильтрами бросается в глаза.
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473
sapsanbosh Час назад
А где Моника Белуччи? Она им всем фору даст в элегантном старении.
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27k
Vazari Час назад
То есть, по мнению автора, за 40-это уже старость? Да ты о...уел, школота.
По классификации ВОЗ:
Молодой возраст – 18 – 44 года
Средний возраст – 45 – 59 лет
Пожилой возраст – 60 – 74 года
Старческий возраст – 75 – 90 лет
Долголетие – 90 и более лет
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52k
zloykoyot Час назад
Ну да. А теперь если убрать с дам штукатурку и фотошоп, то что получим? И таки да, Рикман уже 6 лет как не стареет вообще, земля ему пухом.
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245
Легендарный В-ий 2 часа назад
ну мне вот тоже все говорят - вам, уважаемый В-ий, не дашь и 55 в ваши то 60!
правда, мне 47, но это уже детали
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1k
Gleb_Skameikin 2 часа назад
Рикмана уже лет 5 в живых нет
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Долли перетянули намедни?
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3
GROMOZEKA Оксид Бетона 2 часа назад
Просто гаечку потуже закрутили, в очередной раз
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