25 звезд, которые умеют элегантно стареть

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Легко вызывать всеобщее восхищение, когда ты молод и божественно красив - как подавляющее большинство начинающих кинозвезд. Гораздо труднее по-прежнему быть предметом массового обожания, когда тебе уже за 40 - но у многих знаменитостей получается и это. Взгляните на звезд, разменявших пятый десяток, - и согласитесь!.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Со всем к нему моим уважением.
По классификации ВОЗ:
Молодой возраст – 18 – 44 года
Средний возраст – 45 – 59 лет
Пожилой возраст – 60 – 74 года
Старческий возраст – 75 – 90 лет
Долголетие – 90 и более лет
правда, мне 47, но это уже детали