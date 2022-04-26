Знаменитые лица на раритетных снимках

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Культовые знаменитости обычно ассоциируются с одним конкретным образом из-за чего трудно вспомнить, как они выглядели в молодости или другом обличии.
Именно поэтому стоит взглянуть на раритетные фотографии, на которых известные лица выглядят совершенно иначе.
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А вот так выглядел молодым известный писатель Эрнест Хемингуэй, внешность которого многим неизвестна
Источник:
АНТИФИШКИ
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