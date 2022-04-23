Фильмы, которые чуть не заставили актеров бросить профессию

Иэн МакКеллен в роли Гэндальфа считается одним из самых ярких актеров трилогии «Хоббит». Однако именно снимаясь в этой роли, Маккеллен чуть было не решил бросить актерскую карьеру. Дело в том, что трилогию нужно было снимать с использованием зеленых экранов, чтобы оставить место для вставки реалистичных визуальных эффектов. Однако в первом же фильме о хоббитах, «Неожиданное путешествие», Маккеллен обнаружил, что играть перед зеленым экраном для него слишком тяжело.

Главная проблема заключалась в том, что персонаж Маккеллена, Гэндальф Серый, должен был возвышаться над всеми остальными персонажами. Чтобы создать эту разницу в росте, Маккеллена пришлось снимать отдельно от всех остальных актеров, на другом зеленом экране. Фон и другие персонажи должны были появиться в кадре позже. Пока же Маккеллену приходилось разговаривать с самим собой. Позже актер признавался: «Я чувствовал себя довольно несчастным… и подумал, может быть, пришло время мне вообще прекратить сниматься, если я не могу справиться с этими трудностями?» Он добавил: «Это было так огорчительно, отталкивающе и трудно, что я подумал: «Я не хочу сниматься в этом фильме. Это не то, чем я зарабатываю на жизнь. Я взаимодействую с другими людьми, я не играю непонятно что сам по себе». К счастью, актеры и съемочная группа изо всех сил старались подбодрить Иэна Маккеллена, и в итоге он вернулся в следующих двух фильмах трилогии «Хоббит».