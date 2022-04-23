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Фильмы, которые чуть не заставили актеров бросить профессию

Фильмы, которые чуть не заставили актеров бросить профессию

Автор:
23 апреля 2022 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   съемки   трудности   фильмы   шоу бизнес   
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Хорошо быть кинозвездой: за бешеные деньги ты только и делаешь, что принимаешь красивые позы перед камерой, а если устанешь - то в собственном фургоне профессиональный массажист и пара коктейлей вмиг поставят тебя на ноги. Правда? Совсем нет! Иногда знаменитостям на съемках приходится так тяжело, что они всерьез подумывают отказаться от трудной роли или даже уйти из профессии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   съемки   трудности   фильмы   шоу бизнес   
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