Фильмы, которые чуть не заставили актеров бросить профессию

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Хорошо быть кинозвездой: за бешеные деньги ты только и делаешь, что принимаешь красивые позы перед камерой, а если устанешь - то в собственном фургоне профессиональный массажист и пара коктейлей вмиг поставят тебя на ноги. Правда? Совсем нет! Иногда знаменитостям на съемках приходится так тяжело, что они всерьез подумывают отказаться от трудной роли или даже уйти из профессии.
Карл Уэзерс - "Рокки IV"
Франшиза о боксере Рокки была сложной для всех занятых в главных ролях актеров: ведь им нужно было набрать действительно хорошую форму, да еще и научиться неплохо боксировать. Да еще и трудности с притиркой не обошли их стороной. Во время съемок «Рокки IV» в 1985 году партнеры по фильму Дольф Лундгрен, сыгравший капитана Ивана Драго, и Карл Уэзерс, сыгравший Аполлона Крида, здорово поссорились. Однажды на съемках «Рокки IV» Лундгрен в запале швырнул Уэзерса через боксерский ринг. После этой ссоры Уэзерс ушел со съемочной площадки и объявил, что собирается позвонить своему агенту и уйти из фильма. Этот бой привел к четырехдневной остановке работы, пока Сильвестр Сталлоне убедил Уэзерса вернуться в фильм. Дольф Лундгрен также согласился больше не проявлять агрессию.
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Шелли Дюваль - "Сияние"
Роль Венди в «Сиянии» стала для актрисы Шелли Дюваль одной из лучших в карьере , но она далась ей очень нелегко. Сцена, где Венди пытается защититься от Джека с бейсбольной битой до сих пор удерживает действующий мировой рекорд Гиннесса по количеству дублей. Дюваль был вынуждена сниматься в этой сцене 127 раз.
Режиссер Стэнли Кубрик не очень гуманно обращался с Шелли Дюваль на съемочной площадке. Кубрик хотел, чтобы съемочная группа полностью игнорировала Дюваль, он не хотел, чтобы кто-либо проявлял к ней какое-либо сочувствие. Он отказывался хвалить актрису за сцены, которые получались у нее удачно, однако постоянно хвалил Джека Николсона, который часто сидел при этом прямо рядом с Шелли. Эта роль была слишком стрессовой для Шелли Дюваль: она начала терять волосы, была сильно обезвожена и испытывала как физические, так и душевные страдания.
Режиссер Стэнли Кубрик не очень гуманно обращался с Шелли Дюваль на съемочной площадке. Кубрик хотел, чтобы съемочная группа полностью игнорировала Дюваль, он не хотел, чтобы кто-либо проявлял к ней какое-либо сочувствие. Он отказывался хвалить актрису за сцены, которые получались у нее удачно, однако постоянно хвалил Джека Николсона, который часто сидел при этом прямо рядом с Шелли. Эта роль была слишком стрессовой для Шелли Дюваль: она начала терять волосы, была сильно обезвожена и испытывала как физические, так и душевные страдания.
Фей Данауэй - "Китайский квартал"
Во время съемок «Китайского квартала» актриса Фэй Данауэй и режиссер Роман Полански постоянно ссорились на съемочной площадке. Скандалы возникали по любому поводу - к примеру, причиной очередного конфликта стало то, что Полански выдернул из головы Данауэй несколько волос, которые, как он считал, плохо лежали в прическе - даже не предупредив ее заранее. В другой раз Полански отказался отпустить Фэй Данауэй в туалет во время съемок. Этот случай заставил Данауэй задуматься о том, чтобы вообще отказаться от роли.
Джим Керри - "Гринч - похититель Рождества"
«Гринч» — один из самых популярных рождественских фильмов. Однако все было бы совсем иначе, если бы Джим Керри ушел из фильма. А между тем, он был близок к этому. Во время выступления на Шоу Грэма Нортона в 2020 году актер рассказал, что каждый день на грим у него уходило восемь с половиной часов. Керри так устал от этого, что чуть не отказался от роли. Только после того, как оперативники ЦРУ обучили его тому, как терпеть пытки, он смог высиживать грим каждый день. По крайней мере, так пошутил сам Керри - и, судя по всему, это было недалеко от истины.
Брэд Питт - "Интервью с вампиром"
В фильме 1994 года «Интервью с вампиром» снялись некоторые из самых знаменитых актеров 1980-х и 1990-х годов, в том числе Брэд Питт. Но он с трудом вынес эту роль - а все потому, что ему все время не хватало света. Во время съемок Брэд Питт большую часть времени проводил в желтых контактных линзах, в неудобном костюме, и при этом почти полгода работал в темноте. В какой-то момент Питт всерьез подумывал об уходе из фильма, позвонив одному из продюсеров и спросив, сколько денег будет стоить ему отказ от роли. Узнав, что подобная прихоть обойдется ему более чем в 40 миллионов долларов, он решил пережить это.
Йен Маккеллен - "Хоббит"
Иэн МакКеллен в роли Гэндальфа считается одним из самых ярких актеров трилогии «Хоббит». Однако именно снимаясь в этой роли, Маккеллен чуть было не решил бросить актерскую карьеру. Дело в том, что трилогию нужно было снимать с использованием зеленых экранов, чтобы оставить место для вставки реалистичных визуальных эффектов. Однако в первом же фильме о хоббитах, «Неожиданное путешествие», Маккеллен обнаружил, что играть перед зеленым экраном для него слишком тяжело.
Главная проблема заключалась в том, что персонаж Маккеллена, Гэндальф Серый, должен был возвышаться над всеми остальными персонажами. Чтобы создать эту разницу в росте, Маккеллена пришлось снимать отдельно от всех остальных актеров, на другом зеленом экране. Фон и другие персонажи должны были появиться в кадре позже. Пока же Маккеллену приходилось разговаривать с самим собой. Позже актер признавался: «Я чувствовал себя довольно несчастным… и подумал, может быть, пришло время мне вообще прекратить сниматься, если я не могу справиться с этими трудностями?» Он добавил: «Это было так огорчительно, отталкивающе и трудно, что я подумал: «Я не хочу сниматься в этом фильме. Это не то, чем я зарабатываю на жизнь. Я взаимодействую с другими людьми, я не играю непонятно что сам по себе». К счастью, актеры и съемочная группа изо всех сил старались подбодрить Иэна Маккеллена, и в итоге он вернулся в следующих двух фильмах трилогии «Хоббит».
Главная проблема заключалась в том, что персонаж Маккеллена, Гэндальф Серый, должен был возвышаться над всеми остальными персонажами. Чтобы создать эту разницу в росте, Маккеллена пришлось снимать отдельно от всех остальных актеров, на другом зеленом экране. Фон и другие персонажи должны были появиться в кадре позже. Пока же Маккеллену приходилось разговаривать с самим собой. Позже актер признавался: «Я чувствовал себя довольно несчастным… и подумал, может быть, пришло время мне вообще прекратить сниматься, если я не могу справиться с этими трудностями?» Он добавил: «Это было так огорчительно, отталкивающе и трудно, что я подумал: «Я не хочу сниматься в этом фильме. Это не то, чем я зарабатываю на жизнь. Я взаимодействую с другими людьми, я не играю непонятно что сам по себе». К счастью, актеры и съемочная группа изо всех сил старались подбодрить Иэна Маккеллена, и в итоге он вернулся в следующих двух фильмах трилогии «Хоббит».
Мелани Гриффит - "Рёв"
«Рев» официально признан фильмом с наибольшим количеством зарегистрированных актерских травм. И неудивительно - ведь в фильме фигурировали львы, тигры, пумы и ягуары, причем все они были необученными.
В фильме снимались Типпи Хедрен и ее муж Ноэль Маршалл. Дочь Типпи Хедрен, Мелани Гриффит, появилась в «Реве», но бросила постановку, сказав матери: «Я не хочу закончить съемки с половиной лица». В конце концов Гриффит убедили вернуться в фильм, но лев так жестоко растерзал ее, что ей потребовалось наложение 50 швов на лицо и пластическая операция.
В фильме снимались Типпи Хедрен и ее муж Ноэль Маршалл. Дочь Типпи Хедрен, Мелани Гриффит, появилась в «Реве», но бросила постановку, сказав матери: «Я не хочу закончить съемки с половиной лица». В конце концов Гриффит убедили вернуться в фильм, но лев так жестоко растерзал ее, что ей потребовалось наложение 50 швов на лицо и пластическая операция.
Типпи Хедрен - "Птицы"
Типпи Хедрен чуть не уволилась прямо во время съемок фильма Альфреда Хичкока «Птицы». Хичкок заверил Хедрен, что в ее знаменитой сцене на чердаке будут использованы механические птицы. Однако в день, когда должны были начаться съемки, Хедрен сказали, что вместо них будут использоваться настоящие. Пять дней в актрису бросали живых птиц. После того, как птица чуть не выклевала ей глаз, Хедрен закричала: «С меня хватит!». Позже она была вынуждена взять недельный отпуск, чтобы оправиться от душевной травмы, вызванной съемками сцены.
Лили Томлин - "С 9 до 5"
В течение первой недели съемок в фильме "С 9 до 5" актриса Лили Томлин только и думала о том, как половчее уйти из фильма. А между тем Джейн Фонда, сопродюсер картины, целый год пыталась убедить Долли Партон и Лили Томлин присоединиться к проекту. Позднее Томлин призналась, что просто «не хотела сниматься в дешевой комедии. Я искал что-то более серьезное». Всего через неделю съемок она посмотрела неотредактированный кадр с собой - и чуть не сбежала. Оглядываясь назад, Томлин призналась, что не хотела сниматься в дешевой комедии и искала что-то более серьезное. Всего через неделю съемок она посмотрела неотредактированную видеозапись, на которой запечатлена сама, что заставило ее задуматься над своей ролью в фильме. «Я подумала: «О, это будет ужасно!» - призналась Томлин. Джейн Фонда призналась: «Она попросила моего партнера-продюсера отпустить ее, и она вернет деньги за неделю». К счастью, продюсмерам удвлось уговорить Томлин потерпеть.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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