18 знаменитостей с очень странными запросами

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Звезды привыкли получать всё, что только захотят, и не стесняются выдвигать свои требования на съемках, гастролях и вообще на каждом шагу. А требования у них порой очень странные…
1. В 2011 году в райдере Кэтти Перри были указаны особые требования к мебели, а также полный запрет на гвоздики.
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2. Участники группы Van Halen просили миску M&M’s на каждой остановке тура, но только без коричневых конфет.
3. Странный Эл Янкович просил «одну гавайскую рубашку» за каждое выступление, но вскоре их скопилось так много, что его жена начала раздавать их на благотворительность.
4. Пол Маккартни требует удовлетворения его потребностей как вегетарианца. Натуральной или веганской кожи не должно быть и в помине, однако при этом ему нужно мыло определенной марки, содержащее следы животных жиров, так что это довольно странно.
5. Шер требует отдельную комнату специально для ее париков.
6. Фаррелл Уильямс в шутку начал просить фотографию Карла Сагана в рамке, и теперь это постоянный пункт в его райдере.
7. Во время напряженных съемок фильма «мама!» Дженнифер Лоуренс потребовала от съемочной группы «палатку имени Кардашьянов», чтобы отдыхать в ней от стрессовой съемки. В ней без перерыва крутили реалити-шоу о жизни знаменитой семьи, а также были выставлены их фотографии.
8. Бейонсе предпочитает, чтобы в ее раздевалке была установлена температура ровно 25,5 градусов, а также чтобы там всегда была хорошо приправленная запеченная курица.
9. Во время гастролей 2009 года Jay-Z требовал 7 гримерных, а также самые качественные бутерброды с арахисовым маслом и желе.
10. Рианне нужны мягкие ковры с животным принтом, чтобы ходить по ним босиком.
11. Сразу после расставания с Джастином Бибером в 2014 году Селена Гомес потребовала, чтобы в ее окружении не было людей по имени «Джастин». Джастины, которые уже работали на нее, откликались на другие имена в ее присутствии.
12. У Джастина Тимберлейка есть человек, который дезинфицирует все дверные ручки, которых звезда может касаться, каждые два часа.
13. Райдер Бритни Спирс меняется от концерта к концерту, но на концерте в Лондоне в октябре 2011 года она попросила чизбургеры McDonald’s без булочек, 100 штук инжира и чернослива, зубную пасту, рыбу с картошкой фри и фотографию принцессы Дианы в рамке.
14. Во время своего тура The Life of Pablo в 2016 году Канье Уэст потребовал автомат с алкогольным слашем (замороженный напиток): с одной стороны Hennessy с кока-колой для него, с другой — водка Grey Goose с содовой для Ким Кардашьян.
15. Во время гастролей 2004 года Metallica потребовали подавать им бекон с каждым приемом пищи.
16. Дженнифер Лопес предпочитает белоснежную гримерку, что помогает ей сохранить душевное равновесие и спокойствие. Подразумеваются белые свечи, белые столы, белые диваны, белые шторы, белые скатерти и белые цветы.
17. Кристина Агилера требует, чтобы ее повсюду сопровождал полицейский эскорт, чтобы ей ни при каких обстоятельствах не пришлось стоять в пробке.
18. Принц просил, чтобы ему подавали всю еду завернутой в полиэтилен, потому что ему нравилось разворачивать ее самостоятельно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: запросы звезды знаменитости капризы райдер шоу бизнес
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Если бы они только ели! Богач ведь насытит брюхо, а потом начинает насыщать своё тщеславие.
– Это какое тщеславие? – не понял Незнайка.
– Ну это когда хочется другим пыль в нос пустить. Например, один богач построит себе большой дом, а другой посмотрит и говорит: «Ах, ты такой дом построил, а я отгрохаю вдвое больше!» Один заведёт себе повара да лакея, а другой говорит: «Ну так я себе заведу не только повара и лакея, а ещё и швейцара». Один наймёт целый десяток слуг, а другой говорит: «Ну так я найму два десятка, да ещё сверх того пожарника в каске у себя во дворе под навесом поставлю». Один заведёт три автомобиля, другой тут же заведёт пять. Да ещё и хвастает: «Я, говорит, лучше его. У него только три автомобиля, а у меня целых пять». Каждому, понимаешь, хочется показать, будто он лучше других, а так как ум, доброта, честность у нас ни во что не ценятся, то хвалятся друг перед другом одним лишь богатством. И тут уж никакого предела нет. Тщеславие такая вещь: его ничем не насытишь.
Это на каком языке ?
Вроде бы русский сайт !