Илон Маск пугает колонистов трудностями Марса

Каждые два года Земля и Марс находятся достаточно близко, чтобы совершить путешествие примерно за шесть-девять месяцев, и в этот момент Маск планирует запустить сразу несколько звездолетов. Он планирует построить 1000 звездолетов в течение следующего десятилетия, а к 2050 году, когда ему исполнится 79 лет, на Красной планете будет жить миллион человек. Ранее он говорил, что намерен умереть на Марсе.

«Я умру задолго до того, как это произойдет, но я хотел бы, чтобы мы добились больших успехов в этом проекте», — сказал Маск.

Маск всегда ставил перед собой амбициозные планы по исследованию Марса, первоначально предполагая, что первый экипаж может приземлиться в 2026 году, хотя теперь это более вероятно состоится в 2029 году или позже. НАСА планирует высадить первых людей на Марс к середине 2030-х годов, и у Китая есть аналогичная цель. «Успех не гарантирован, но стремление точно есть», — сказал Маск.

На вопрос Андерсона, кому будет принадлежать город на Марсе, будет ли это SpaceX, НАСА или город, контролируемый Землей, Маск ответил: «Это будет город жителей Марса». «Люди Марса должны решить, как они хотят переосмыслить общество, и, надеюсь, они станут более просвещенными и не будут слишком много враждовать друг с другом», - говорит Маск. Он предложил, чтобы у марсиан была прямая, а не представительная демократия, а также законы, достаточно короткие для понимания, и система, в которой труднее создавать новые законы, чем избавиться от них.

Также вероятно, что будущим колонистам придется жить на веганской диете, по крайней мере на начальном этапе, из-за затрат на транспортировку и хранение продуктов. Джон К. Стрикленд из Национального космического общества написал эссе, исследуя эту проблему: по его мнению, если в рацион колонистов ввести мясо и рыбу, это сократит их численность вдвое. Он предполагает, что колония из 5000 человек, питающихся растительной пищей, могла бы поддерживаться фермой площадью около 80 гектаров. После того, как город будет построен, говорит Маск, «следующая действительно важная задача — построить самоподдерживающийся город на Марсе и привезти туда сельскохозяйственных животных и других земных существ».