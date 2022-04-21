Илон Маск пугает колонистов трудностями Марса

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Илон Маск поставил перед собой цель вывести человечество в космос, начав колонизацию с Марса. Но, по его словам, это будет трудная и тяжелая работа для первого поколения колонистов. Они будут жить в стесненных условиях и постоянно бороться за выживание. По его оценкам, билет в один конец на Марс обойдется колонисту примерно в 100 тысяч долларов.
Первые колонисты, которые прибудут на Марс, должны быть выносливыми и готовыми к трудным, стесненным условиям жизни и тяжелой работе, предупреждает генеральный директор SpaceX Илон Маск. В беседе с Крисом Андерсоном, руководителем конференций TED, Маск сказал, что это будет жизнь не для слабонервных и, по крайней мере, поначалу «она отнюдь не будет роскошной».
Самый богатый человек в мире громко заявлял о своей цели расселить человечество на других планетах. Сейчас его компания занимается разработкой ракет для колонизации Марса к 2050 году.
Самый богатый человек в мире громко заявлял о своей цели расселить человечество на других планетах. Сейчас его компания занимается разработкой ракет для колонизации Марса к 2050 году.
Жизнь колонистов на Марсе «будет опасной, тесной, трудной, тяжелой работой», сказал Маск Андерсону, подчеркнув, однако, что речь идет именно о первых поселенцах. По оценкам Маска, билет в один конец на Красную планету будет стоить первому поколению колонистов $100 000 на человека, что, по его словам, «относительно доступно для большинства людей».
С началом колонизации Марса Маск планирует запуск 1000 звездолетов партиями каждые два года в течение 2030-х и 2040-х годов. На борту каждого будут находиться 100 и более колонистов. Это уровень усилий, необходимых для создания самодостаточной колонии на Красной планете, объяснил Маск. Операция будет финансироваться самими колонистами, которые заплатят по $100 000 каждый за билет в один конец на огромном космическом корабле Starship.
«Для того, чтобы доставить на Марс достаточное количество людей и достаточно грузов, чтобы построить самодостаточный город, необходимо, в первую очередь, иметь достаточно людей, которые хотят полететь и могут это себе позволить - самостоятельно или с помощью спонсоров, — сказал Маск. - Это должен быть миллион человек или что-то в этом роде. Многие люди могут себе это позволить или получить спонсорскую помощь. Я думаю, некоторые правительства заплатят за колонистов, а кроме того, люди будут брать кредиты. Если переезд на Марс стоит $100 000 долларов, я думаю, что почти каждый может работать и копить, и в конечном итоге отложить эту сумму и отправиться на Марс, если захочет». Правда, оговаривается Маск, $100 000 - сумма условная, и точную цену билета он пока назвать не может. "Но совершенно точно цена будет относительно доступной для большинства", - говорит Маск.
«Для того, чтобы доставить на Марс достаточное количество людей и достаточно грузов, чтобы построить самодостаточный город, необходимо, в первую очередь, иметь достаточно людей, которые хотят полететь и могут это себе позволить - самостоятельно или с помощью спонсоров, — сказал Маск. - Это должен быть миллион человек или что-то в этом роде. Многие люди могут себе это позволить или получить спонсорскую помощь. Я думаю, некоторые правительства заплатят за колонистов, а кроме того, люди будут брать кредиты. Если переезд на Марс стоит $100 000 долларов, я думаю, что почти каждый может работать и копить, и в конечном итоге отложить эту сумму и отправиться на Марс, если захочет». Правда, оговаривается Маск, $100 000 - сумма условная, и точную цену билета он пока назвать не может. "Но совершенно точно цена будет относительно доступной для большинства", - говорит Маск.
При этом Маск не скрывает, что колонистов ждут большие трудности. «Презентация для полета на Марс звучит так: «Это опасно, здесь тесно». Ты можешь не вернуться. Это сложно, это тяжелая работа», — предупредил он.
Как объяснил Маск, Марс имеет среднюю температуру поверхности -60С, не пригодную для дыхания атмосферу, токсичную почву и повышенное радиационное воздействие - более суровое, чем любая земная среда. Скалистая поверхность покрыта потухшими вулканами, каньонами и обломками, а регулярные падения метеоритов представляют постоянный риск для будущих колонистов. Люди будут проводить все свое время в помещении или внутри скафандра, дыша переработанным воздухом и работая при трети земной гравитации.
План Маска состоит в том, чтобы построить полноразмерный самодостаточный город на Красной планете, для которого потребуется около миллиона тонн груза, которым придется преодолеть около 50 миллионов километров. Весь процесс строительства крупного города, по оценкам Маска, будет стоить от $100 миллиардов до $10 триллионов, в зависимости от того, насколько дешевым Маск сумеет сделать каждый запуск массивной ракеты Starship.
Другая важнейшая цель, которую ставит перед собой Маск, - «переосмыслить общество» по мере того, как человечество осваивает космос. «Я думаю, что это важно для максимального увеличения вероятной продолжительности жизни человечества, — сказал Маск. - . Человеческая цивилизация может прийти к концу по внешним причинам, таким как гигантский метеорит, или супервулкан, или резкое изменение климата, или Третья мировая война, или, знаете, по любой из множества причин».
Он сказал, что мы должны рассматривать продолжительность жизни цивилизации как маленькую свечу в беспросветной тьме, которая возникла за четыре с половиной миллиарда лет, как причину построить самоподдерживающийся город на Красной планете.
SpaceX построит город в ближайшие десятилетия, но Маск, которому сейчас 50 лет, говорит, что он «давно умрет», прежде чем город станет полностью самоокупаемым. Первые минимально необходимые партии груза и колонистов смогут прибыть на Марс не ранее 2040 года, с учетом того, что корабли могут запускаться только каждые два года из-за разного расстояния между Землей и Марсом. В своей ближайшей точке Марс находится примерно в 50 миллионах километров от Земли, но в самой дальней точке Красная планета находится на расстоянии 375 миллионов километров.
Как объяснил Маск, Марс имеет среднюю температуру поверхности -60С, не пригодную для дыхания атмосферу, токсичную почву и повышенное радиационное воздействие - более суровое, чем любая земная среда. Скалистая поверхность покрыта потухшими вулканами, каньонами и обломками, а регулярные падения метеоритов представляют постоянный риск для будущих колонистов. Люди будут проводить все свое время в помещении или внутри скафандра, дыша переработанным воздухом и работая при трети земной гравитации.
План Маска состоит в том, чтобы построить полноразмерный самодостаточный город на Красной планете, для которого потребуется около миллиона тонн груза, которым придется преодолеть около 50 миллионов километров. Весь процесс строительства крупного города, по оценкам Маска, будет стоить от $100 миллиардов до $10 триллионов, в зависимости от того, насколько дешевым Маск сумеет сделать каждый запуск массивной ракеты Starship.
Другая важнейшая цель, которую ставит перед собой Маск, - «переосмыслить общество» по мере того, как человечество осваивает космос. «Я думаю, что это важно для максимального увеличения вероятной продолжительности жизни человечества, — сказал Маск. - . Человеческая цивилизация может прийти к концу по внешним причинам, таким как гигантский метеорит, или супервулкан, или резкое изменение климата, или Третья мировая война, или, знаете, по любой из множества причин».
Он сказал, что мы должны рассматривать продолжительность жизни цивилизации как маленькую свечу в беспросветной тьме, которая возникла за четыре с половиной миллиарда лет, как причину построить самоподдерживающийся город на Красной планете.
SpaceX построит город в ближайшие десятилетия, но Маск, которому сейчас 50 лет, говорит, что он «давно умрет», прежде чем город станет полностью самоокупаемым. Первые минимально необходимые партии груза и колонистов смогут прибыть на Марс не ранее 2040 года, с учетом того, что корабли могут запускаться только каждые два года из-за разного расстояния между Землей и Марсом. В своей ближайшей точке Марс находится примерно в 50 миллионах километров от Земли, но в самой дальней точке Красная планета находится на расстоянии 375 миллионов километров.
Каждые два года Земля и Марс находятся достаточно близко, чтобы совершить путешествие примерно за шесть-девять месяцев, и в этот момент Маск планирует запустить сразу несколько звездолетов. Он планирует построить 1000 звездолетов в течение следующего десятилетия, а к 2050 году, когда ему исполнится 79 лет, на Красной планете будет жить миллион человек. Ранее он говорил, что намерен умереть на Марсе.
«Я умру задолго до того, как это произойдет, но я хотел бы, чтобы мы добились больших успехов в этом проекте», — сказал Маск.
Маск всегда ставил перед собой амбициозные планы по исследованию Марса, первоначально предполагая, что первый экипаж может приземлиться в 2026 году, хотя теперь это более вероятно состоится в 2029 году или позже. НАСА планирует высадить первых людей на Марс к середине 2030-х годов, и у Китая есть аналогичная цель. «Успех не гарантирован, но стремление точно есть», — сказал Маск.
На вопрос Андерсона, кому будет принадлежать город на Марсе, будет ли это SpaceX, НАСА или город, контролируемый Землей, Маск ответил: «Это будет город жителей Марса». «Люди Марса должны решить, как они хотят переосмыслить общество, и, надеюсь, они станут более просвещенными и не будут слишком много враждовать друг с другом», - говорит Маск. Он предложил, чтобы у марсиан была прямая, а не представительная демократия, а также законы, достаточно короткие для понимания, и система, в которой труднее создавать новые законы, чем избавиться от них.
Также вероятно, что будущим колонистам придется жить на веганской диете, по крайней мере на начальном этапе, из-за затрат на транспортировку и хранение продуктов. Джон К. Стрикленд из Национального космического общества написал эссе, исследуя эту проблему: по его мнению, если в рацион колонистов ввести мясо и рыбу, это сократит их численность вдвое. Он предполагает, что колония из 5000 человек, питающихся растительной пищей, могла бы поддерживаться фермой площадью около 80 гектаров. После того, как город будет построен, говорит Маск, «следующая действительно важная задача — построить самоподдерживающийся город на Марсе и привезти туда сельскохозяйственных животных и других земных существ».
«Я умру задолго до того, как это произойдет, но я хотел бы, чтобы мы добились больших успехов в этом проекте», — сказал Маск.
Маск всегда ставил перед собой амбициозные планы по исследованию Марса, первоначально предполагая, что первый экипаж может приземлиться в 2026 году, хотя теперь это более вероятно состоится в 2029 году или позже. НАСА планирует высадить первых людей на Марс к середине 2030-х годов, и у Китая есть аналогичная цель. «Успех не гарантирован, но стремление точно есть», — сказал Маск.
На вопрос Андерсона, кому будет принадлежать город на Марсе, будет ли это SpaceX, НАСА или город, контролируемый Землей, Маск ответил: «Это будет город жителей Марса». «Люди Марса должны решить, как они хотят переосмыслить общество, и, надеюсь, они станут более просвещенными и не будут слишком много враждовать друг с другом», - говорит Маск. Он предложил, чтобы у марсиан была прямая, а не представительная демократия, а также законы, достаточно короткие для понимания, и система, в которой труднее создавать новые законы, чем избавиться от них.
Также вероятно, что будущим колонистам придется жить на веганской диете, по крайней мере на начальном этапе, из-за затрат на транспортировку и хранение продуктов. Джон К. Стрикленд из Национального космического общества написал эссе, исследуя эту проблему: по его мнению, если в рацион колонистов ввести мясо и рыбу, это сократит их численность вдвое. Он предполагает, что колония из 5000 человек, питающихся растительной пищей, могла бы поддерживаться фермой площадью около 80 гектаров. После того, как город будет построен, говорит Маск, «следующая действительно важная задача — построить самоподдерживающийся город на Марсе и привезти туда сельскохозяйственных животных и других земных существ».
«Это будет что-то вроде футуристического Ноева ковчега. Но мы будем брать не пару, а больше», - говорит Маск.
Стрикленд писал, что для достижения цели Маска потребуется около 5000 рейсов на Starship, каждый из которых должен перевезти 200 тонн груза, прежде чем на Марсеможно будет производить продукты питания. Все необходимые ресурсы должны быть отправлены до начала миссий с колонистами, в 2030-х годах. Как только все оборудование будет доставлено, можно будет начать работу по производству продуктов питания. При этом, по подсчетам, на каждого человека потребуется 100 кВт электроэнергии. Это означает, что для первой бригады из примерно 100 человек Маск должен был запланировать 10 мегаватт мощности.
Впрочем, пока программа находится в самом начале. Перед Марсом SpaceX должна вывести свою мегаракету Starship из атмосферы Земли, а ее первый орбитальный испытательный полет должен состояться в ближайшие месяцы.
Стрикленд писал, что для достижения цели Маска потребуется около 5000 рейсов на Starship, каждый из которых должен перевезти 200 тонн груза, прежде чем на Марсеможно будет производить продукты питания. Все необходимые ресурсы должны быть отправлены до начала миссий с колонистами, в 2030-х годах. Как только все оборудование будет доставлено, можно будет начать работу по производству продуктов питания. При этом, по подсчетам, на каждого человека потребуется 100 кВт электроэнергии. Это означает, что для первой бригады из примерно 100 человек Маск должен был запланировать 10 мегаватт мощности.
Впрочем, пока программа находится в самом начале. Перед Марсом SpaceX должна вывести свою мегаракету Starship из атмосферы Земли, а ее первый орбитальный испытательный полет должен состояться в ближайшие месяцы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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О том что до Марса человек при существующих технологиях может долететь скорее всего, только мёртвым, помолчу. Про космическую радиацию не забыли?
И на самом марсе никакими скафандром от неё не защититься - тоже факт. Магнитного поля-то нет как нет. Ну и кислорода больше чем на 5-6 месяцев не запасёшь впрок, также же как и регенераторов.
PS Впрочем если летать как в фильме "Козерог - 1", то вполне можно...
Продам билет на Венеру за 50 тысяч рублей, мне много не надо, реквизиты банка могу скинуть в личку, туда и переводите. Полетим на дедовской копейке.
Что не так с теслами?
-атмосферы там никогда не будет
-жить придётся под землёй, спасаясь от радиации
-неизвестно как повлияет пониженная сила тяготения на организм, скорее всего очень негативно.
-колония будет полностью зависеть от поставок с Земли скорее всего всегда. А если учесть, что окно на Марс открывается только каждые 2 года... то эти два года нужно как-то протянуть автономно.
-продолжительность жизни будет очень небольшая
А главное - Нафига? Только потому, что это другая планета?
У пиндосов, даже если придется умереть ради развития человечества, все равно заплатить нужно.
Бизнес же всегда реагирует быстро, а конкуренция подталкивает. Не факт, что Маск будет первым. Но сдаётся мне, что колонизация будет именно частными подрядчиками.
Коммерция с чего?Одно дело "коммерческий"полет. Но это надо "отобрать водород с юпитера, сатурна или урана.Какой-то профит.
А Марс ничем не "поделится"
А электротягач и ванну из нержавейки уже построил?