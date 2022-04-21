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Илон Маск пугает колонистов трудностями Марса

Илон Маск пугает колонистов трудностями Марса (6 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2022 13:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ЖИЗНЬ НА МАРСЕ   Илон Маск   бизнес   звезды   знаменитости   колонизация   космос   марс   
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Илон Маск поставил перед собой цель вывести человечество в космос, начав колонизацию с Марса. Но, по его словам, это будет трудная и тяжелая работа для первого поколения колонистов. Они будут жить в стесненных условиях и постоянно бороться за выживание. По его оценкам, билет в один конец на Марс обойдется колонисту примерно в 100 тысяч долларов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ЖИЗНЬ НА МАРСЕ   Илон Маск   бизнес   звезды   знаменитости   колонизация   космос   марс   
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40  комментариев
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 4 часа назад
В пустыне Сахара и то наверно комфортнее жить раз в 100, хоть воздух есть...
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1k
perekrestok 13 минут назад
Если найдется народ, готовый за 100 000 долларов лететь жить на Марс надо их сразу же в психушку. Психушку построить на списанном авианосце и в Тихий океан. Самого Маска туда старшим. И пусть вокруг Австралии плавают. Продукты с самолета скидывать. Трансляцию весть круглосуточно типа "Шоу Трумана". Пусть потренируются. И сами живы останутся и народ повеселят.
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11k
paranoid Полчаса назад
Я правильно понял что заявленные цели всего этого это:
- Прикола ради
- Создать бэкап человеческого вида
- Вернуть Маска на родину
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10k
Касьян Пуздой Час назад
маск - это натуральный имбецил, отличающийся только талантом собирать вокруг себя таких же имбецилов.
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16k
scorpick 2 часа назад
Я конечно не космофизик, но не проще ли на орбите построить дохренамодульный корабль и оттуда пульнуть? Не придется преодолевать земное притяжение и атмосферу. И сразу много людей, которым пипец как хочется страданий и трудностей.
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2k
vasilykopkov 2 часа назад
Отличный план. Одновременно обогащается и уменьшает популяцию землян.

О том что до Марса человек при существующих технологиях может долететь скорее всего, только мёртвым, помолчу. Про космическую радиацию не забыли?
И на самом марсе никакими скафандром от неё не защититься - тоже факт. Магнитного поля-то нет как нет. Ну и кислорода больше чем на 5-6 месяцев не запасёшь впрок, также же как и регенераторов.

PS Впрочем если летать как в фильме "Козерог - 1", то вполне можно...
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90k
сапер Водичка 2 часа назад
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24k
SerGProS 2 часа назад
В ближайшие столетия это пустая затея. Просто заселиться потратив столько ценных и драгоценных ресурсов еще и в таких количествах это для чего?
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385
Fisher1979 2 часа назад
$100 000 каждый за билет в один конец, дорогие похороны.
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2k
Andrey G 2 часа назад
Млять, 1000 звездолётов. Это уже не ракеты. Дальше что, переведём пол Африки на Марс? Билет в один конец за 100к долларов, люди могут взять кредит. Кому банк даст кредит, если будет знать, что человек его не вернёт? Миллион человек запустить собирается. Ты Теслы построить нормально не можешь, ты всем миром столько не ракет не построишь. А где на них топливо взять, у Путина сквозь санкции попросить?
Продам билет на Венеру за 50 тысяч рублей, мне много не надо, реквизиты банка могу скинуть в личку, туда и переводите. Полетим на дедовской копейке.
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10k
Бендер Родригес 2 часа назад
Коллекторы...на марс... за кредиторами... Оригинально :)))
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1k
Иван 2 часа назад
Рогозин уже озвучил планы Роскосмоса по колонизации?
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6k
Sergey 2 часа назад
пущай все олигархи планеты земля туда [мат]...ют.....в один конец
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25k
Юрьевич 2 часа назад
Это извращение колонизировать планету у которой нет магнитного поля. Это значит что:
-атмосферы там никогда не будет
-жить придётся под землёй, спасаясь от радиации
-неизвестно как повлияет пониженная сила тяготения на организм, скорее всего очень негативно.
-колония будет полностью зависеть от поставок с Земли скорее всего всегда. А если учесть, что окно на Марс открывается только каждые 2 года... то эти два года нужно как-то протянуть автономно.
-продолжительность жизни будет очень небольшая

А главное - Нафига? Только потому, что это другая планета?
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5k
Shtoppi 3 часа назад
<<...билет в один конец на Марс обойдется колонисту примерно в 100 тысяч долларов.>>
У пиндосов, даже если придется умереть ради развития человечества, все равно заплатить нужно.
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7k
Так что пей и ты, мужик, пей за всю херню 3 часа назад
За "коммерческим" космосом будущее. Вот лично моё мнение. Государственные программы часто неповоротливы и у них другие цели.
Бизнес же всегда реагирует быстро, а конкуренция подталкивает. Не факт, что Маск будет первым. Но сдаётся мне, что колонизация будет именно частными подрядчиками.
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41
ZlyeVoprosy 4 часа назад
1 миллион человек по 100000, это 100 миллиардов? Хороший проект для России. Вложить 100 лярдов, и вывезти на Марс 1 лям демшизы с уголовниками, всякими убийцами, педофилами и прочими. Россия просто так сотнями миллиардов разбрасывается, и ничего. А тут действительно, польза будет.
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6k
au3 4 часа назад
"Он планирует построить 1000 звездолетов"

А электротягач и ванну из нержавейки уже построил?
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75
The au3 4 часа назад
пока не до того: пытается выкрасть чертеж рогозинского лунаплана..
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75
The Мурчелло 58 минут назад
вы про то как дяди в высоких кабинетах сказали что космос не для мальчиков, а потом очень смешно пошутили про батут? знаем эту историю, и то что батут многоразовый получился тоже знаем.
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75
The Мурчелло 48 минут назад
полагаю вы ошиблись и хотели сказать: при чём тут Путин?
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5k
Sanar 4 часа назад
Пока он пугает только ценой в 100 000 долларов. Собиратель денег с лохов. Фас на меня маскофилы)
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75
The Мурчелло Час назад
я там сверху список скинул - сам выбери где ты сейчас находишься
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75
The Мурчелло Час назад
это ты так решил или тебе так по первому каналу сказали? проект коммерческий и позиционировался как "доступный спутниковый интернет" ни о какой "бесплатности" изначально речи не было..
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The Мурчелло 57 минут назад
не беснуйся, поди проспись
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