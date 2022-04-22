Майк Тайсон до крови избил попутчика, донимавшего его в самолете

Тайсон несколько раз ударил пассажира, в результате чего на лбу того выступила кровь. На видео, записанном на смартфон, слышно, как один из пассажиров кричит: «Эй, Майк. Ладно тебе, прекрати».

В другом ролике пассажир запечатлен со следами крови на лбу. Мужчина, снимавший видео, сказал: «Моего другана только что избил Майк Тайсон. Да, его от****или. Он просто пытался попросить автограф. Не понимаю, что произошло».