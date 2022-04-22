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Майк Тайсон до крови избил попутчика, донимавшего его в самолете

Майк Тайсон до крови избил попутчика, донимавшего его в самолете

Автор:
22 апреля 2022 14:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Майк Тайсон   драка   звездные скандалы   звезды   знаменитости   новости   происшествие   шоу бизнес   
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Согласно TMZ, Тайсон сцепился с сидевшим позади него фанатом, который продолжал донимать его, несмотря на то что боксер уже попросил его «остыть».

Инцидент произошел перед вылетом рейса из международного аэропорта Сан-Франциско во Флориду в 22:30 по местному времени. Свидетели утверждают, что изначально Тайсон вел себя приветливо со всеми попутчиками, включая сидящего позади него пассажира и его друга. Железный Майк даже согласился сделать селфи с одним из них и стойко терпел приставания второго.  Однако пассажир, как сообщается, продолжал донимать легенду бокса, и тогда Тайсон сорвался.

Тайсон несколько раз ударил пассажира, в результате чего на лбу того выступила кровь. На видео, записанном на смартфон, слышно, как один из пассажиров кричит: «Эй, Майк. Ладно тебе, прекрати».

В другом ролике пассажир запечатлен со следами крови на лбу. Мужчина, снимавший видео, сказал: «Моего другана только что избил Майк Тайсон. Да, его от****или. Он просто пытался попросить автограф. Не понимаю, что произошло».

Источники, близкие к тяжеловесу, утверждали, что пассажир был «сильно пьян» и не переставал его провоцировать. Согласно TMZ, представители Тайсона утверждают, что пассажир также бросил в него бутылку с водой.

Свидетели добавили, что Тайсон сошел с самолета через несколько секунд.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Майк Тайсон   драка   звездные скандалы   звезды   знаменитости   новости   происшествие   шоу бизнес   
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23  комментария
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Правильно сделал.
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1k
Argon 5 минут назад
Леха, ты?
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10k
Андрей А 13 минут назад
Долбойоб долго выпрашивал. Его счастье, что Тайсон его похлопал ладошкой, а не въипал нормально
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2k
mikhanych Полчаса назад
стареет старина Майк... в былые годы он бы его еще и покусал
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10k
Максимка 47 минут назад
Задрот спровоцировал Майка специально.
Теперь подаст в суд и получит нехилую компенсацию.
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13k
Kucher 57 минут назад
Надо быть полностью безмозглым, чтоб докопаться до одного из самых известных боксёров. Зато он теперь известным стал, по новостям показали.
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1k
Дмитрий 59 минут назад
Не научила его тюряга, что насилие вне ринга недопустимо.
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806
КАКАнгел 59 минут назад
Меня мучает вопрос. А какой еще мог быть результат ? Хоть теоретически ? Ведь этот даун хотел проверить насколько долго может Майкл терпеть . То есть тут вопрос был не в результате а во времени.
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41k
Карандаш Час назад
Тайсон его ладошкой, что ли хлопал?
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15k
Booka1a Час назад
нафиг сам с самолета сошел? лучше бы этого утырка выкинул
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14k
Вася Час назад
слегка поцарапал, если бы один раз врезал даже вполсилы, чувака бы задолбались откачивать

Ссылка coub.com
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38
ZlyeVoprosy 2 часа назад
Да правильно настучал.
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DarkSkat 2 часа назад
Фанат как то подозрительно на Путина смахивает
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38
хитрый особист 2 часа назад
А дальше этот говнюк начнет разводить его на бабло...
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7k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Юридически это автограф,и пострадавший сам на нем настаивал!
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Трям 2 часа назад
ну хоть не откусил ничего...
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45k
dima423 2 часа назад
ну от тайсона то пи*ды получить прям почетно)))
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16k
alexis 2 часа назад
Он больше не любит автографы.
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