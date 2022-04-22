Майк Тайсон до крови избил попутчика, донимавшего его в самолете

Согласно TMZ, Тайсон сцепился с сидевшим позади него фанатом, который продолжал донимать его, несмотря на то что боксер уже попросил его «остыть».
Инцидент произошел перед вылетом рейса из международного аэропорта Сан-Франциско во Флориду в 22:30 по местному времени. Свидетели утверждают, что изначально Тайсон вел себя приветливо со всеми попутчиками, включая сидящего позади него пассажира и его друга. Железный Майк даже согласился сделать селфи с одним из них и стойко терпел приставания второго. Однако пассажир, как сообщается, продолжал донимать легенду бокса, и тогда Тайсон сорвался.
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Тайсон несколько раз ударил пассажира, в результате чего на лбу того выступила кровь. На видео, записанном на смартфон, слышно, как один из пассажиров кричит: «Эй, Майк. Ладно тебе, прекрати».
В другом ролике пассажир запечатлен со следами крови на лбу. Мужчина, снимавший видео, сказал: «Моего другана только что избил Майк Тайсон. Да, его от****или. Он просто пытался попросить автограф. Не понимаю, что произошло».
Источники, близкие к тяжеловесу, утверждали, что пассажир был «сильно пьян» и не переставал его провоцировать. Согласно TMZ, представители Тайсона утверждают, что пассажир также бросил в него бутылку с водой.
Свидетели добавили, что Тайсон сошел с самолета через несколько секунд.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Теперь подаст в суд и получит нехилую компенсацию.