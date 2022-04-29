«Киттель погиб, теперь нам точно конец!», - говорили немцы в феврале 1945-го, когда 21-летний советский пилот сбил немецкого аса

Одним из таких немецких пилотов был летчик-ас Отто Киттель, сбивший за время войны 94 советских штурмовика Ил-2. А всего за период с 1941 по 1945 гг. Отто Киттель совершил 500 боевых вылетов, сбив 267 советских самолета.

Оставим на совести немцев, да и самого Отто Киттеля, достоверность этих цифр, ведь доподлинно известно, что немецкая пропаганда не гнушалась ничем, даже приписками.

Вот что пишет по этому поводу Владимир Мединский в своей книге "Война. Мифы СССР. 1939 -1945".

Тут нужно учесть, что летчик обычно не видит, как самолет противника врезается в землю, не слышит устрашающего взрыва его топливных баков. Он пишет в рапорте: «Противник стал резко терять высоту и скрылся в облаках». Начальство засчитает победу (и выплатит денежную премию). Или не засчитает… У немцев сначала писалось Gefechtsbericht — донесение о бое, затем заполнялся на пишущей машинке Abschussmeldung — бланк отчета об уничтожении самолета противника.

В. Мединский. Война. Мифы СССР. 1939 -1945

В любом случае для либерально настроенных критиков это только повод для того, чтобы порассуждать на тему немецкого превосходства и вспомнить Липецкую летную школу, которую немцы в довоенный период построили на территории СССР.

Спешу всех разочаровать, Отто Киттель в Липецке не учился.

Свой профессионализм он нарабатывал исключительно в Германии.

Первый советский самолет на Восточном фронте Киттель сбил уже 22 июня 1941 года, и к 1945 их число перевалило за 200.

Особое место в его послужном списке побед занимал советский штурмовик Ил-2. По злому, для Отто Киттеля стечению обстоятельств, именно стрелок Ил-2 Вадим Комендат прервал 14 февраля 1945 года серию побед любимчика фюрера.