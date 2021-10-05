Как русская девушка стала героем двух мировых войн

Во время Первой мировой войны господствовало мнение, что женщинам на фронте совсем не место. Они могли становиться сестрами милосердия и заботиться о раненых в тылу, но на передовую их допускали крайне редко.

Однако далеко не все женщины были готовы мириться с таким положением вещей. Они жаждали сражаться с врагом, а не отсиживаться в госпиталях. Порой ничего другого не оставалось, как только пойти на небольшой обман.

Доброволец Николай Попов