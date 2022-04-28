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Деревья, которые смогли: 20 примеров выживания не смотря ни на что

Деревья, которые смогли: 20 примеров выживания не смотря ни на что

Автор:
28 апреля 2022 23:05
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   воля   выживание   деревья   красота   природа   сила   факты   
1711
20

Природа сильная штука. Стойкая. Нам есть чему у нее поучиться. Взять себя в руки и жить не смотря ни на что. Пусть эти деревья вдохновят вас на тягу к жизни.

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Источник:

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Метки: Жизнь   воля   выживание   деревья   красота   природа   сила   факты   
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2  комментария
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495
Arti Час назад
Хочешь жить , умей крутиться
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2k
килми Час назад
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