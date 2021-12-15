20 сигналов природы, которые предупреждают нас об опасности

878
21
В жизни могут произойти разные ситуации - в том числе, мы можем столкнуться с опасностью тогда, когда меньше всего ожидаем. Пользователи форума Reddit поделились короткими советами и разными сигналами, которыми природа может "сообщать" нам об опасности. А что бы вы добавили?
"Если торнадо выглядит так, как будто оно не движется, скорее всего - оно либо движется прямо на вас, либо удаляется от вас"
×
×
"Собаки не улыбаются. Особенно, если вы встретили собаку на улице. Оскал зубов у собаки может быть типичным признаком агрессии, поэтому если оголение зубов сопровождается низким рычанием, то лучше отойти от животного"
"Если вы видите необычно спокойный участок воды на море, или участок другого цвета, не подплывайте к нему. Это может быть отбойное течение"
Отбойное течение и "тягун" - течение, направленное под прямым углом от берега к морю. Если вы плывете к берегу и понимаете, что стоите на месте или вас сносит от берега - вы попали в "тягун". Ни в коем случае не плывите против него - плывите параллельно берегу, пока не выплывете из разрыва.
"Если вы встретите в лесу лося, помните - это, конечно, красивое, но дикое животное, с которым не стоит идти на контакт. Из-за внушительного размера и силы это чревато для человека сильными травмами. Особенно - если рядом с лосихой детеныши"
"Чем выше облака - тем ближе непогода. Высокие слоистые облака предупреждают о грозовой буре"
"Если вы собираетесь посетить каньон или подобное место, не делайте этого в пасмурную погоду. В дождь в каньонах усиливаются камнепады. Кроме того, из-за проливных дождей может случиться наводнение"
"Если пчела несколько раз намеренно "стукнулась" об вас головой или летает вокруг вас, отойдите в другое место. Они предупреждают вас, что вы подходите слишком близко к гнезду"
"Если вы видите, что в лесу животные разных видов бегут в одну сторону, это может быть своеобразным сигналом. Возможно, они убегают от бедствия - например, если приближается пожар"
"Если вы видите несколько мертвых рыб в водоеме, где люди не ловят рыбу - не заходите в воду. Вероятно, в ней много бактерий или она загрязнена"
"Некоторые деревья после удара молнии или во время лесных пожаров могут гореть изнутри. Это может продолжаться несколько дней. Будьте осторожны, если встретите такое"
"Если животное имеет яркий окрас, заметную текстуру и его легко увидеть в природе - бойтесь этого существа. Возможно, оно очень ядовитое"
"Животные могут предчувствовать стихийные бедствия. Их слух и обоняние гораздо сильнее наших, и они могут улавливать небольшие колебания, например, во время землетрясения. Особенно это касается таких пресмыкающихся, как змеи"
"Белки всегда чувствуют приближение крупных хищников. Они начинают издавать звуки, похожие на писк и лай"
"Внезапный быстрый отход воды от берега на значительное расстояние, когда обнажается несколько километров берега, может означать, что приближается цунами"
"Ваши собственные чувства и тело никогда не подведут. Если вы чувствуете, что что-то не так, то велика вероятность, что так оно и есть. Мы все чувствуем опасность, но в девяти случаях из десяти мы игнорируем это"
"Чтобы определить, как далеко находится грозовой фронт, надо посчитать, сколько секунд прошло от вспышки молнии до удара грома, и разделить это число на три. Таким образом вы узнаете расстояние до грозы в километрах"
"Обычно в лесу множество звуков - пение птиц, и другой шум. Но если все резко затихло и вокруг мертвая тишина, это обычно признак чего-то плохого - например, хищников рядом"
"Если вы идете по лесу, или разбиваете лагерь в походе, и чувствуете неприятный запах (как будто мусора) - возможно, это территория медведя"
"Если вы видите, что муравьи покидают муравейник, обратите на это внимание. Они могут предчувствовать, например, землетрясение"
А что бы вы добавили?
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Как живёт бурый медведь: 10 интересных фактов из жизни «косолапого»
- Почему лисице нелегко жить зимой: 10 особенностей рыжей хищницы
- Человеку здесь не выжить, поскольку скорость ветра превышает 320 км/ч
- Кислотное озеро Камчатки
- Полигональная тундра, или царство квадратных болот
24
Понравилось24
Новости партнёров
Не успела выбраться из под завалов. Собака спасатель - её ищет!