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20 сигналов природы, которые предупреждают нас об опасности

20 сигналов природы, которые предупреждают нас об опасности (21 фото)

Автор:
15 декабря 2021 14:43
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   безопасность   интересно   полезно   природа   советы   факты   фото   
878
21
В жизни могут произойти разные ситуации - в том числе, мы можем столкнуться с опасностью тогда, когда меньше всего ожидаем. Пользователи форума Reddit поделились короткими советами и разными сигналами, которыми природа может "сообщать" нам об опасности. А что бы вы добавили?
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А что бы вы добавили?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   безопасность   интересно   полезно   природа   советы   факты   фото   
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a_komolow 54 минуты назад
Где тут змея?

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mercure

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