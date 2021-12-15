20 сигналов природы, которые предупреждают нас об опасности

Отбойное течение и "тягун" - течение, направленное под прямым углом от берега к морю. Если вы плывете к берегу и понимаете, что стоите на месте или вас сносит от берега - вы попали в "тягун". Ни в коем случае не плывите против него - плывите параллельно берегу, пока не выплывете из разрыва.