Почему лисице нелегко жить зимой: 10 особенностей рыжей хищницы

Зимний сон

Когда становится слишком холодно, лисица почти весь световой день проводит в движении. Так организм лучше функционирует, так тепла вырабатывается больше. С его сохранением, кстати, проблем нет. Только всё это выматывает лисицу настолько, что при первой же оттепели Патрикеевна уляжется на лёжку и заснёт крепким сном. Ей необходимо восстановить силы, в такие моменты она максимально уязвима. Вымотанная лисица часто не замечает приближения супостата!