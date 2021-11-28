Почему лисице нелегко жить зимой: 10 особенностей рыжей хищницы

Рыжая плутовка научилась приспосабливаться к суровым условиям, но даже для хорошего адаптатора зима — настоящее испытание. Трудности подстерегают нашу героиню на каждом шагу. Чем выше градус мороза, тем сложнее лисице жить.
Корзина для мусора
В холодный период привычная провизия нашей героини прячется. Глухари «прыгают» под снег с дерева, а грызуны залезают в уютные апартаменты под землёй. Найти их не так сложно, только на это нужно время, которого у лисицы нет. Рыжая впопыхах отправляется к обочинам трасс. Двуногие никогда не отличались чистоплотностью: из машин вылетают не только обёртки, но и остатки вполне съедобной провизии.
На грани!
Лисица не пытается накопить запасы жира. Единственный лайфхак, которым пользуется Патрикеевна — это отращивание более тёплой шубки. Подшёрсток отрастает, а вместе с ним «активируются» сальные железы. Они выработают слой жира, который планомерно распределится по телу и хоть как-то воспрепятствует прониканию холода. Когда придут суровые морозы, лиса начнёт дрожать мелкой рябью, за счёт чего волосяные луковицы вытолкнут наружу все резервы жира.
Обнаружен рыжий объект
Жир помогает лисице согреться, только со временем он начинает пахнуть. Нельзя сказать, что смрад в округе стоит душевный, но давайте вспомним о том, что наша героиня — не единственная хищница в лесу. Клыкастых супостатов здесь хватает. Благодаря пахучей «термоизоляции», лисица рискует стать лёгкой мишенью для более крупных хищников. Запеленговать её перемещения не так сложно, тем более, что петлять и путать следы она толком не умеет.
Пушистый кокон
Лисица умеет согреваться. В дополнение к плотному подшёрстку она часто прячется в кокон из собственного хвоста. Основная цель — закрыть от мороза чувствительный нос. Но в тот момент, когда рыжая устраивается на лёжку, она сильно снижает уровень своей наблюдательности. Для обеспечения безопасности лисица полагается на все органы чувств. Ей приходится бдить, напрягая и слух, и обоняние.
Предательский хруст
До тех пор, пока снег вокруг рыхлый и не слишком глубокий, охота лисицы заканчивается удачей в 90-95% случаев. Но после малейшей оттепели, снег покрывается коварным настом. Хищнице становится не до шуток. Её знаменитое умение мышковать страдает в качестве. В момент, когда лисица ныряет в сугроб, наст рушится и хрустит. Да и те доли секунды, что требуются на преодоление каверзного препятствия, грызун успешно тратит на побег. Доля удачи снижается.
Голодные и отчаянные
Когда меню лисицы худеет настолько, что становится недалеко до голодного обморока, она отчаивается на решительный шаг. Переходит со свежей пищи на испорченные продукты. И этот переход чреват неприятными последствиями. На фоне ослабленного здоровья легко подцепить гнуса и других патогенных агентов. К тому же лисица не знает от чего провизия испортилась. Очень часто такое отношение к пище приводит лисицу к бешенству.
Перевести дух
Рыжая, кстати, считается норным хищником, но жилище роет редко. Зимой ей приходится охотиться так часто, что в норах живут исключительно матери с юнцами. Остальные останавливаются в укромных местечках на короткое время, чтобы снова отправиться в путь. Лежбище нужно устроить в самом глухом и непродуваемом месте, ведь порывы ветра уносят накопленное тепло. Рыжая подолгу бродит в поисках норы, что совсем не облегчает ей жизнь.
Проложить маршрут
В зимнее время на лапах лисицы появляются щетинки, позволяющие ей беспроблемное перемещаться по снегу. Но рыжая понимает, что такие действия требуют обильных энергетических затрат. По этой причине лисы стараются перемещаться по уже протоптанным тропинкам. Интересно, что такие маршруты часто проложены людьми. Следовательно, риск повстречаться с двуногим промысловиком существенно возрастает.
На пересечении двух дорог
С наступлением холодов молодые особи отделяются от родителей, и уходят на поиски личной территории. Но и великовозрастные лисицы расширяют владения. И совсем не квартирный вопрос их интересует! Им бы увеличить площадь охотничьих угодий, чтобы повысить вероятность удачи. По этой причине лисицы часто пересекаются между собой, что приводит к выяснению отношений. Сниженный функционал после поединка не способствует счастливой жизни.
Зимний сон
Когда становится слишком холодно, лисица почти весь световой день проводит в движении. Так организм лучше функционирует, так тепла вырабатывается больше. С его сохранением, кстати, проблем нет. Только всё это выматывает лисицу настолько, что при первой же оттепели Патрикеевна уляжется на лёжку и заснёт крепким сном. Ей необходимо восстановить силы, в такие моменты она максимально уязвима. Вымотанная лисица часто не замечает приближения супостата!
Источник:
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