Удивительные природные феномены

Они как исключения из правил в русском языке — есть почти в каждом разделе и своей внесистемностью приковывают к себе особенное внимание.

А поскольку речь идёт о нашей весёлой природе планеты Земля, то и её феномены не просто странные, но ещё и эффектные, а иногда даже пугающие. Но теперь, увидев их вживую, вы хотя бы будете подготовлены!

1. Крайне редкие и очень опасные квадратные волны