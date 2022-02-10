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Удивительные природные феномены

Удивительные природные феномены (16 фото)

Автор:
10 февраля 2022 08:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: красота   планета   природа   удивительно   факты   фото   
1093
16

У природы нет плохой погоды, зато есть целая коллекция интереснейших феноменов!

Они как исключения из правил в русском языке — есть почти в каждом разделе и своей внесистемностью приковывают к себе особенное внимание.

А поскольку речь идёт о нашей весёлой природе планеты Земля, то и её феномены не просто странные, но ещё и эффектные, а иногда даже пугающие. Но теперь, увидев их вживую, вы хотя бы будете подготовлены!


1. Крайне редкие и очень опасные квадратные волны

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Их ещё называют перекрёстными волнами, и они часто становятся причиной кораблекрушений, так как бьют сразу с двух сторон, раскачивая судна.


2. Природное явление, известное как «Байкальский дзен»

Тёплые камни на поверхности замёрзшего озера образуют под собой такие полые купола во льду.


3. Редкие перламутровые облака

4. Вирга — зависший в воздухе дождь, который испаряется, не успевая достичь земли

5. Индонезийский вулкан извергает синюю лаву

6. Снежные рулоны — созданы ветром и гравитацией без какого-либо участия человека

7. «Дырявое облако» в небе над Австралией



8. Спрайты — электрические разряды, появляющиеся на высоте от 50 километров



Разница в цвете с обычными молниями обусловлена другим давлением и составом атмосферы на большей высоте.


9. Каждый февраль водопад Лошадиный Хвост в Йосемитском национальном парке превращается в поток лавы

Это оптическая иллюзия, создаваемая отражением лучей закатного солнца.


10. Водопад вечного огня в нью-йоркском заповеднике

Под несколькими водопадами здесь действительно горят огоньки. Феномен объясняется тем, что в этом месте существуют небольшие горные разломы, через которые просачивается природный газ. Разломы маленькие, поэтому и горящий огонь остаётся крошечным и неопасным.


11. В Бернских Альпах в Швейцарии есть тень, имеющая почти идеальную форму пирамиды

Явление, вызванное горой высотой 2363 метра, зависит от погоды. Идеальный день для наблюдения феномена — 21 декабря.


12. Световые столбы

Редкое явление, возникающее, когда микроскопические кристаллы льда в воздухе отражают солнечный свет, создавая эти лучи в небе.


13. Реки Белая Арагви и Чёрная Арагви, воды которых пересекаются, но не смешиваются

14. «Брокенский призрак» — тень наблюдателя явления, окружённая цветными кольцами

Возникает, когда человек стоит на горе или возвышенности, а солнце светит ему в спину. Из-за искажения перспективы тень может принимать огромные размеры и казаться чем-то потусторонним.


15. Радужный эвкалипт — деревья с цветной корой

Со временем жизни дерева цвет его коры меняется. Чем старше дерево, тем больше цветов содержится в его окрасе.

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Метки: красота   планета   природа   удивительно   факты   фото   
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24k
SerGProS 38 минут назад
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24k
SerGProS 18 минут назад
Эта аномальное место расположено в тайге Красноярского края. Как заявляют старожилы этих мест появилась эта поляна относительно недавно, где-то около ста лет назад. Вот как описывают ее появление. В земле появилась огромная трещина, которая стала полыхать сильным огнем и сжигать все вокруг себя. От этого места несколько недель валил густой дым ярко-черного цвета. Когда пламя утихло, то образовалась выгоревшая поляна с черной расщелиной. С тех пор в этом месте стали происходить необъяснимые явления.

Все животные, которые попадали на поляну тут же погибали. Птицы пролетавшие над ней падали замертво. Со временем это место стало усыпано костями животных и птиц, что создавало очень жуткую картину. Люди, приближавшиеся к этому месту, за несколько километров до него уже начинали испытывать страх и недомогания.

Несколько десятков человек погибло в этих местах. Несколько экспедиций, которые направлялись на поляну для исследования пропали без вести.
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24k
SerGProS Полчаса назад
Чертово логово, Пьяная роща. Свойства и природу Чертова логова ещё долго не смогут объяснить специалисты, так же, как и не смогут найти противоядия всему тому, что творится в этой зоне. Подскажите, например, местным механизаторам – как провести ровную колею. Каждый раз пропашная борозда, сделанная самым опытным трактористом на Чертовом логове, на следующий день оказывается кривой, как гадюка, коих здесь также полным-полно.

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674
Олеся Полчаса назад
Были совершенно ровные облака, только в одном месте был вихрь вниз и именно оно подсвечивалось.
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1k
Дмитрий Час назад
Тень имеет форму пирамиды. Что автор курит?
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