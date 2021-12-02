Как живёт бурый медведь: 10 интересных фактов из жизни «косолапого»

Хозяин тайги давно живёт на этом свете. Его эволюционный путь наполнен приключениями и опасностями. А как иначе объяснить столь массивную оборонительную линию медведя. Самый сильный, но далеко не самый смелый — в этом парадоксе заключается суть косолапого.
«Монтёрские лазы»
Все видели, как электрики покоряют столбы, используя особое приспособление, именуемое в простонародье «когтями». Кажется, что сделаны они были по образцу и подобию мишкиных. Наш герой способен пройти там, где никогда не пройдёт самый опытный двуногий. Медведь закогтится за грунт крутого склона и вскарабкается на него за несколько минут. Можете себе представить мощь когтей, если они выдерживают 3 центнера веса? Передние орудия вырастают до 7-9 см!
Особый приём
«Хулиган, разоряет ульи». Но бывает и такое, что медоносы справляются с неприятелем самостоятельно. Пчелиный рой без проблем сформирует собой фигуры, напоминающие лучшие построения римского легиона. Даже шершни уходят своей дорогой… Медведь не из робких. Не отработав программу минимум, он непременно полезет в улей. Только вот пчёлы не дадут ему положенную дань. И пусть шерсть косолапого не пробить, можно нацелиться в чувствительный нос. Гигант ретируется!
Лесной гурман
У медведя интересное строение челюсти. Клыки как у хищника, а вот коренные зубы как у растительноядного животного. Конечно, наш герой может изловить добычу любого размера. Только вот пережевать «растительными» зубами не всю провизию получится. Пища медведя должна быть мягкой. Поэтому бурый роет яму, куда складирует провизию. Когда обед станет пригоден для трапезы, чувствительный нос подаст бурому хозяину сигнал. Добыл, приготовил, употребил.
Танцор интеллектуал
Бурый сигнализирует о своём присутствии не только зарубами на деревьях. Медведь может проявить себя ароматными «сюрпризами». Мол, «куда ты идёшь, человечишко, здесь я живу». А во время бурной линьки, которая приходится на брачный период, медведь исполняет захватывающие танцы. Вместо пилона — крепкое дерево, вместо «гардероба» — собственная шерсть. Он встаёт на задние лапы и активно трётся о ствол, соскабливая излишки шерсти.
Древняя связь
Связь пчёл и медведей учёные изучали долго. И выяснилось, что геном столь разных организмов совпадает на 98%. Структура волосяного покрова — почти идентична. Эпителий — схож во многом. А недавно узнали, что у пчёл тоже имеются запасы жира под хитином. Но самым веским доказательством считается хвост бурого. Он маленький и абсолютно бесполезный. Но... Если медведь случайно его повредит, то уйдёт в закат, так и не сумев восстановиться. Не напоминает жало?
Пробка в центре
При условии, что медведь накопил достаточно большую жировую прослойку, его метаболизм зимой сильно замедлится. Во время спячки зверь не посещает гальюн вовсе. Но это не значит, что организму нечего перерабатывать. То, что должно было отправиться на выход, перерабатывается заново. Та самая «медвежья пробка» появляется благодаря тому, что медведь активно поглощал хвою и труху. Иначе бы не заснул лесной великан, а превратился в худого шатуна.
Верхний этаж
Медведь, как известно, строит берлоги не только под землёй. Касается это взрослых самцов. «Барышни» приводят потомство, поэтому им нужно более надёжное убежище, чем верховое жилище. Самцы же могут себе позволить соорудить некое подобие гнезда где-нибудь под упавшим деревом. Желательно у самого основания. Внутрь бурый натаскает лапника, мха и валежника. Утрамбует всё и не забудет оставить небольшие бортики. Ветки нагнёт на манер крыши для приватности.
Сходить на маникюр
Чего только не накапливается под и на медвежьих когтях! Если бы медведь не следил за гигиеной, то обеспечит бы развитие грибных цивилизаций. С этой целью Потапыч ищет пихту. Её состав достаточно мягок для того, чтобы вычистить из-под массивных когтей остатки пищи и грязи. В дополнение к этому в пихте много пробиотиков и антиоксидантов, которые вмиг прогоняют патогенных агентов. Но медведь ещё и облизывает камбий, чем улучшает работу кишечника.
У страха глаза велики
Хозяин тайги осознаёт свои габариты и силищу, а вот зрение и слух подкачали. Резкие звуки приводят медведя к той самой «медвежьей болезни». Заслышав нечто, отделывается «лёгким испугом». Но гораздо страшнее тактильный страх. Бурый понимает, что напасть на него может только тот, кто гораздо мощнее и крупнее. Но случается всякое. Медведь по утру собирал малину, а рядом упала солидная ветка. Шёл на запах сохатого или секача, а дорогу резко перебежал заяц. Пиши пропало.
Заморские деликатесы
Когда лосось идёт на нерест, медведи идут на берег. С голодухи бурые гиганты поглощают провизию прямо в воде. Так сказать, не отходя от кассы. Когда могучий зверь насытится, он и не подумает покидать обеденное место. Медведь будет ловить провизию и вытаскивать её на берег, где как заправский кулинар станет разделывать добытое, попутно съедая самые вкусные части. «Сдачу» от трапезы косолапый не выбросит, а спрячет в кустах. Дальновидный!
Источник:
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