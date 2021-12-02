Как живёт бурый медведь: 10 интересных фактов из жизни «косолапого»

Сходить на маникюр

Чего только не накапливается под и на медвежьих когтях! Если бы медведь не следил за гигиеной, то обеспечит бы развитие грибных цивилизаций. С этой целью Потапыч ищет пихту. Её состав достаточно мягок для того, чтобы вычистить из-под массивных когтей остатки пищи и грязи. В дополнение к этому в пихте много пробиотиков и антиоксидантов, которые вмиг прогоняют патогенных агентов. Но медведь ещё и облизывает камбий, чем улучшает работу кишечника.