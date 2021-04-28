25 деревьев, кора которой поразит вас своей красотой

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Продолжаем показывать удивительные чудеса природы - на этот раз кора деревьев. Согласитесь, что мы мало обращаем внимания на эти мелочи, но на самом деле они способны нас поразить
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К сожалению деревья опознать не удалось
Авторский пост
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