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25 деревьев, кора которой поразит вас своей красотой

25 деревьев, кора которой поразит вас своей красотой (30 фото)

Автор:
28 апреля 2021 13:13
Сообщество : Факты
Метки: деревья   кора   красота   природа   факты   чудеса   
787
30

Продолжаем показывать удивительные чудеса природы - на этот раз кора деревьев. Согласитесь, что мы мало обращаем внимания на эти мелочи, но на самом деле они способны нас поразить

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Метки: деревья   кора   красота   природа   факты   чудеса   
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2  комментария
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8k
Alexander 17 минут назад
Кора пробкового дуба. Растёт у нас в Дендрарии г.Екатеринбург.
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8k
Alexander 13 минут назад
Разные забавные деревца из Ботанического сада УрО РАН на "Южной" Екатеринбург.
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