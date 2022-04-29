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35 доказательств того, что неудача может подкрасться незаметно

35 доказательств того, что неудача может подкрасться незаметно

Автор:
29 апреля 2022 09:00
Сообщество : Картинка дня
Метки: Жизнь   Когда твой день не задался   день не задался   и такое бывает   картинка дня   неприятности. неудача. люди. день не задался   неудачи   обломы   плохой день   фейлы   
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Можно, конечно, винить во всём ретроградный Меркурий, ежедневный гороскоп, карму и прочие милые глупости, но это не изменит того факта, что иногда "дерьмо случается". И тогда ничего не остаётся, кроме как посмеяться над своей невезучестью, сделать фотографию и выложить в интернет. Не можешь победить ситуацию — возглавь её!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Когда твой день не задался   день не задался   и такое бывает   картинка дня   неприятности. неудача. люди. день не задался   неудачи   обломы   плохой день   фейлы   
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Рекламщик Минуту назад
Как же задрали пендосовские нытье... Каждую неделю...!!! С просторов СНГ ничего не нашлось?!
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