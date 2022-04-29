35 доказательств того, что неудача может подкрасться незаметно

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Можно, конечно, винить во всём ретроградный Меркурий, ежедневный гороскоп, карму и прочие милые глупости, но это не изменит того факта, что иногда "дерьмо случается". И тогда ничего не остаётся, кроме как посмеяться над своей невезучестью, сделать фотографию и выложить в интернет. Не можешь победить ситуацию — возглавь её!
1. "После изнурительного рабочего дня голодный возвращаюсь домой вечером и нахожу все свои вещи в мешках для мусора. Оказывается, уборщицы, которых послал мой арендодатель, убрали не ту квартиру"
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4. "Единственный путь обратно в мою комнату заблокирован милыми, но невероятно злобными морскими львами"
5. "Блин, я чуть не провалился в воронку под своим крыльцом. Я поймал себя на самом краю, ноги уже болтались где-то внизу"
"Под отверстием отверстие около 3 метров в ширину и 4,5 метров в глубину. Забавный факт: вчера я посмотрел фильм «Путешествие к центру Земли»".
7. "Кто-то взломал мою машину, чтобы украсть конфет и игрушек на 10 долларов, которые я купила, чтобы раздать своим 4-летним ученикам"
"Тому, кто взломал мою машину. Ты нан`с ущерб на 400 долларов, украв конфет и игрушек на 10 долларов у четыр`хлетних детей, которых я учу. Ну ты что, братан, серьёзно?"
8. "Переехал в Австралию. Меня предупреждали о змеях и пауках. Но я покажу вам другое: один укус муравья"
9. "Испекла пирог и съела один кусок. Вернулась, а собака уже слизала всю глазурь, до которой дотянулась"
11. "Купил сыну на день рождения приставку PS5. Кто-то из службы доставки UPS подложил вместо неё камень"
13. "Я не часто рисую, поэтому я очень горжусь собой, что на этот раз не забыла надеть перчатки"
15. "Я присматривала за своей двоюродной сестрой, пока её отец был в отъезде. Он сказал мне, что ужин в морозилке. Вкуснятина: батарейка и брокколи. Прямо как мама готовит"
18. "Последствия работы в лаборатории при -10°C, где мне приходится мыть руки 40 раз в день"
22. "Я учитель средней школы, и окно моей квартиры только что забросали яйцами. Я думал, что они меня любят..."
29. "Недавно попробовала довольно дорогую подписку на одежду напрокат. Служба доставки бросила мне на задний двор пакет с одеждой/сумками. А у меня два щенка..."
33. "Приехал в мой родной город, и кто-то украл колеса. Теперь я должен пройти 6 км с велосипедной рамой на спине"
34. "Через 2 часа после начала 10-часовой смены пассажир спрашивает, знаю ли я о безбилетнике в моем автобусе"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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