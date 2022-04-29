35 доказательств того, что неудача может подкрасться незаметно

Новый сериал, который уже успел выбесить всех

20 людей, которые почувствовали на себе, что такое "не повезло"

36 человек, чей день серьезно не задался

20 человек, у которых выдался на редкость неудачный день

22 фотографии из серии "Жизнь дала трещину"

30 человек, у которых день определённо не задался