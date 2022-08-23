30 человек, у которых выдался чертовски неприятный день

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Сначала всё было как обычно, а потом раз — и весь день пошёл под откос. Знакомые ощущения? Такое может случиться с кем угодно, где угодно и когда угодно.
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17. «У меня была тяжелая неделя, в настоящее время я не сплю более 26 часов. Все, что я хотел, это чертов шоколадный коктейль. Я возвращаюсь домой, и это происходит… Клянусь, я чуть не заплакал»
19. «Я купила своему парню его любимый ликер, и мой велосипед перевернулся, прежде чем я вытащила его из корзины»
25. «Каков шанс быть укушенным одним из таких пауков? Меня укусили в 10 лет и только что укусили во второй раз… и я думаю, что у меня будет сердечный приступ, если это случится еще раз…»
28. «Прилетел в другой город и потратил кучу денег на билеты любимой команды, но теперь сижу в отделении неотложной помощи и мучаюсь от боли из-за вероятного камня в почке»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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