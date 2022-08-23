FISHKINET
Сообщество Юмор 15446 постов • 2992 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
30 человек, у которых выдался чертовски неприятный день

30 человек, у которых выдался чертовски неприятный день

Автор:
23 августа 2022 12:13
Сообщество : Юмор
Метки: Когда твой день не задался   Наперекосяк   Что то пошло не так   Юмор   день не задался   жизнь дала трещину   неприятности   неприятные ситуации   неудачи   плохой день   
2243
31
Сначала всё было как обычно, а потом раз — и весь день пошёл под откос. Знакомые ощущения? Такое может случиться с кем угодно, где угодно и когда угодно.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Когда твой день не задался   Наперекосяк   Что то пошло не так   Юмор   день не задался   жизнь дала трещину   неприятности   неприятные ситуации   неудачи   плохой день   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
825
yura stenokardin 2 часа назад
Не очень то он и хотел равиоли, раз банка все еще закрыта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Лимонадный Джо 15 минут назад
14. К потере багажа не имеет никакого отношения. Просто забастовка в аэропорту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil 20 минут назад
Какая-то х*ета, а не неприятности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виталий Полчаса назад
Надо вовремя на джинсах дырки штопать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тупняк 37 минут назад
Причина большинства фотографий из поста - отсутствие мозгов/кривые руки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Витя Есенин 56 минут назад
10, 17 знаем, проходили. Если говно случается то почти обязательно оно прыгнет в вентилятор...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Витя Есенин Час назад
Теперь знаю что надо первым делом делать когда очки в толчек падают фоткать как можно скорее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
ACU900 2 часа назад
Ревиоли он захотел. Разбаловали молодежь всякими встроенными приспособлениями а про такую штуку он видимо и не слышал. А если и слышал, то не умеет им пользоваться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76970



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Стоп! Снято!»: Редкие снимки со съемочных площадок советских фильмов
«Стоп! Снято!»: Редкие снимки со съемочных площадок советских фильмов
Комменты - пушка: пользователи поделились смешными мнениями в соцсетях
Комменты - пушка: пользователи поделились смешными мнениями в соцсетях
Набирающие популярность в сообществах
В продажу поступил самый мощный и быстрый Ferrari F40 в мире
В продажу поступил самый мощный и быстрый Ferrari F40 в мире
Копия гиперкара Lykan Hypersport из стекловолокна ищет нового владельца
Копия гиперкара Lykan Hypersport из стекловолокна ищет нового владельца
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#картинки#автомобили#автомир#дтп#Ynews#знаменитости#смешно#актеры
#Юмор#факты#интересное#подборка#история#забавно#природа#люди#шоу бизнес#Еда
#интересно#прикол#в мире#кино#Приколы#фотографии#аварии#позитив#драка#истории
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос Двенадцать с половиной причин завести робопылесос 36 человек, чей день серьезно не задался 36 человек, чей день серьезно не задался 35 доказательств того, что неудача может подкрасться незаметно 35 доказательств того, что неудача может подкрасться незаметно Люди, у которых день не задался Люди, у которых день не задался 40 человек, у которых день явно не задался 40 человек, у которых день явно не задался 24 доказательства того, что неудачные дни бывают у каждого 24 доказательства того, что неудачные дни бывают у каждого

На что жалуетесь?

Вернуться