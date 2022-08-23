30 человек, у которых выдался чертовски неприятный день

Двенадцать с половиной причин завести робопылесос

36 человек, чей день серьезно не задался

35 доказательств того, что неудача может подкрасться незаметно

Люди, у которых день не задался

40 человек, у которых день явно не задался

24 доказательства того, что неудачные дни бывают у каждого