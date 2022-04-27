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30 человек, у которых день определённо не задался

30 человек, у которых день определённо не задался

Автор:
27 апреля 2022 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   день не задался   жизнь боль   картинка дня   не повезло   неудачный день   обломы   плохой день   фейлы   
1810
31
Иногда жизнь даёт трещину и с этим нужно просто смириться. Все мы с этим так или иначе сталкивались... Но бедолагам из нашей фотоподборки конкретно не повезло!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   день не задался   жизнь боль   картинка дня   не повезло   неудачный день   обломы   плохой день   фейлы   
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2  комментария
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9k
Ivan 46 минут назад
Комментарий к фото
В белом платье которая?
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80
Andrei 16 минут назад
"9. "Я так устал вчера вечером
"". Устал он вчера, конечно)
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