30 человек, у которых день определённо не задался

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Иногда жизнь даёт трещину и с этим нужно просто смириться. Все мы с этим так или иначе сталкивались... Но бедолагам из нашей фотоподборки конкретно не повезло!
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4. "Подруга сказала мне, что горячая вода не работает, и я спустился в подвал, чтобы проверить"
5. "Вот что бывает, когда брызгаешь на паука инсектицидом и все детки сбегают с его спины"
8. "Когда жизнь дает тебе лимоны, ты делаешь лимонные батончики и роняешь их на кухонный пол"
11. "Не смог попасть на работу сегодня утром, потому что тот, кто закрывал дверь последним, унёс с собой личинку дверного замка"
12. "Стою в центре донорства плазмы в наушниках, входит мать с непослушными детьми, и её ребенок подбегает ко мне и срывает с меня наушники. Теперь они все порваны и не работают"
16. "Переехала в свою квартиру 2 месяца назад. Не знала, что это пространство будет использоваться для всех городских праздников. Это 4 метра от окна моей спальни. Сцена находится прямо за этой стеной. Прощай, тишина"
17. "Давно не заказывала еду из-за финансовой ситуации, но очень хотела сэндвич. Теперь я знаю, как выглядит «сэндвич с яичным салатом»"
18. "В тот день, когда я должен был въезжать в свою квартиру, которую должны были построить еще 4 года назад, в доме лопнула труба и там три дня был потоп. Теперь въезд откладывается на неопределённый срок"
22. "Заказал дорогую гарнитуру, а мне вместо этого привезли набор какой-то канцелярки на 5 баксов"
23. "Это произошло менее чем за сутки. Вокруг нет ни деревьев, ни линий электропередач, что это было?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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