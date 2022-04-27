30 человек, у которых день определённо не задался

Страшная авария, повлекшая за собой самые непредсказуемые последствия

36 человек, чей день серьезно не задался

40 человек, у которых день явно не задался

20 примеров того, как выглядит на редкость неудачный день

24 доказательства того, что неудачные дни бывают у каждого

20 человек, у которых выдался на редкость неудачный день