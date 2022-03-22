22 фотографии из серии "Жизнь дала трещину"

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Участники Reddit-сообщества Wellthatsucks рассказывают о своих жизненных неурядицах. Как обычно, больше всего проблем связано с автомобилями и готовкой. Также головную боль приносят собственная невнимательность и косорукость. А иногда прилетает вообще из ниоткуда, и это самое обидное...
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2. «Это потолок на лестничной клетке в доме моей тещи. Да, я несколько раз впечатывался в него со всего размаху»
3. «Я только что допил свой чай… Никогда больше не буду оставлять чашку с чаем без присмотра»
5. «За пару недель до переезда (уезжал в другой конец страны) пригласил друзей на прощальное барбекю. Все отказались в последний момент или просто не пришли»
7. «Мой дедушка, у которого неизлечимое заболевание, только что переехал в дом престарелых с доплатой в размере 140 долларов в день. Это его телевизор»
12. «После тяжелого рабочего дня (даже поесть было некогда) прихожу вечером домой и нахожу все свои вещи в мешках для мусора. Потому что уборщики, которых послал мой арендодатель, перепутали квартиру»
14. «Только что испекла торт и съела один кусок. Вернулась, а там собака слизала с него глазурь везде куда дотянулась»
17. «Я сидел на этом стуле в доме моих бабушки и дедушки в течение 10 лет, и он, наконец, отказался от меня»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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