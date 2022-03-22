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22 фотографии из серии "Жизнь дала трещину"

22 фотографии из серии "Жизнь дала трещину" (23 фото)

Автор:
22 марта 2022 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Ничто не предвещало беды   Юмор   неудачи   неудачный день   обломы   плохой день   проблемы   совершенно неожиданно   
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Участники Reddit-сообщества Wellthatsucks рассказывают о своих жизненных неурядицах. Как обычно, больше всего проблем связано с автомобилями и готовкой. Также головную боль приносят собственная невнимательность и косорукость. А иногда прилетает вообще из ниоткуда, и это самое обидное...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ничто не предвещало беды   Юмор   неудачи   неудачный день   обломы   плохой день   проблемы   совершенно неожиданно   
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4  комментария
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vasilykopkov 58 минут назад
№15. А потому, что при заправке авто двигатель надо глушить. Карма, она такая...
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Nuucha 16 секунд назад
А что не так с кухней? (20)
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