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20 человек, у которых выдался на редкость неудачный день

20 человек, у которых выдался на редкость неудачный день (21 фото)

Автор:
15 марта 2022 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Ничто не предвещало беды   Юмор   неудачи   неудачный день   обломы   плохой день   проблемы   совершенно неожиданно   
469
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Иногда Вселенная будто решает нас за что-то наказать и подкидывает проблемы на ровном месте. Участники Reddit-сообщества Wellthatsucks рассказывают о том, каким несправедливым бывает мироздание. Ничто же не предвещало!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ничто не предвещало беды   Юмор   неудачи   неудачный день   обломы   плохой день   проблемы   совершенно неожиданно   
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1  комментарий
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Snork Snorkoff Полчаса назад
Ващет тут наоборот, скорее повезло..

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