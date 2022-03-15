20 человек, у которых выдался на редкость неудачный день

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Иногда Вселенная будто решает нас за что-то наказать и подкидывает проблемы на ровном месте. Участники Reddit-сообщества Wellthatsucks рассказывают о том, каким несправедливым бывает мироздание. Ничто же не предвещало!
1. "Я экологический геолог, и через заросли с вот такими колючками мне теперь придется пробираться каждый день"
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4. "Моя девушка потратила кучу времени, чтобы приготовить ужин, и в последний момент взорвалась стеклянная крышка"
7. "Через неделю после того, как я стал владельцем своей первой собственности, я обнаружил «небольшую» воронку на заднем дворе"
9. "Прогнал свой грузовик через автоматическую автомойку, и она поцарапала краску по всей поверхности"
10. "Как только все стало налаживаться, я упал с лестницы и сломал ОБЕ ноги и лодыжки, и ближайшие 3 месяца, видимо, проведу лежа"
13. "С деньгами туговато и эта еда предназначалась мне на 2-3 дня. Теперь у меня нет ни лопатки, ни еды. Смех сквозь слезы"
16. "Я не часто рисую, поэтому очень гордилась тем, что на этот раз не забыла надеть перчатки"
17. "400 кг жидкого шоколада вытекло на улицу после того, как цистерна с ним упала с прицепа"
18. "Доставлял пиццу, и мне потребовалось некоторое время, чтобы найти дом № 20… когда люди перестанут это делать?"
19. "Наконец-то получил свой продуктовый набор от Hello Fresh, который должен был быть здесь 5 дней назад"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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