«Ты стрелку что ли забиваешь, губернатор?»: ведущий Соловьёв ответил главе Свердловской области

Так он среагировал на сделанное ему замечание «следить за языком».
27 апреля Владимир Соловьёв вёл свою программу «Соловьев LIVE». Его гостем был полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. В ходе беседы Соловьёв поинтересовался:
«Владимир Владимирович, вам не понравится мой вопрос, заранее приношу извинения. Но вы мне объясните. С одной стороны, у вас [на Урале есть] блестящие воины, которые сейчас принимают участие в спецоперации. С другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. Как системе удается привести их в чувства? Тем более у нас канун 9 Мая». (С 10:04:00 или посмотрите нарезку в конце поста).
Полпред как-то не сильно среагировал на эти слова, а вот все остальные - напротив. Журналисты, общественность - все, мягко говоря, не поняли высказываний Соловьёва. К делу даже подключился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он записал обращение:
«Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас. Потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний — я даже повторять не хочу — значительно уменьшилось. Надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком»
Обращение не подействовало. В следующей передаче Соловьёв ответил:
«Это ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить? То есть я должен говорить как с губернатором или следить за базаром? Это что вот сейчас было: «Следить за языком?» То есть это ты стрелку что ли забиваешь, губернатор?»
Интересный ответ. Теперь ждём, выражаясь этим же языком, «ответочки» от общественности Свердловской области.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Куча понтов, а когда дело доходит до реальных разборок, он верещит аки свинья, которую на заклание ведут
Второй, Губернатор... Везде "чистюля"? А если "покопать"?
Вопрос:"Чего делите?"
Просто, если включить логику. Кому надо убивать пару истеричек, когда этого добра на российском тв навалом? Их же реально через пару дней заменят на других, так же орущих и поливающих окружающих говном.
А соловей-то, сразу встрепенулся петухом)))