«Ты стрелку что ли забиваешь, губернатор?»: ведущий Соловьёв ответил главе Свердловской области

«Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас. Потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний — я даже повторять не хочу — значительно уменьшилось. Надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком»

Обращение не подействовало. В следующей передаче Соловьёв ответил:

«Это ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить? То есть я должен говорить как с губернатором или следить за базаром? Это что вот сейчас было: «Следить за языком?» То есть это ты стрелку что ли забиваешь, губернатор?»