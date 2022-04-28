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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5771 пост • 723 подписчика подписаться
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«Ты стрелку что ли забиваешь, губернатор?»: ведущий Соловьёв ответил главе Свердловской области

«Ты стрелку что ли забиваешь, губернатор?»: ведущий Соловьёв ответил главе Свердловской области

Автор:
28 апреля 2022 16:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Соловьев   Соловьев.Live   базар   ведущий   гуьернатор   куйвашев   стрелка   урал   
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Так он среагировал на сделанное ему замечание «следить за языком».

27 апреля Владимир Соловьёв вёл свою программу «Соловьев LIVE». Его гостем был полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. В ходе беседы Соловьёв поинтересовался:

«Владимир Владимирович, вам не понравится мой вопрос, заранее приношу извинения. Но вы мне объясните. С одной стороны, у вас [на Урале есть] блестящие воины, которые сейчас принимают участие в спецоперации. С другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. Как системе удается привести их в чувства? Тем более у нас канун 9 Мая». (С 10:04:00 или посмотрите нарезку в конце поста).

Полпред как-то не сильно среагировал на эти слова, а вот все остальные - напротив. Журналисты, общественность - все, мягко говоря, не поняли высказываний Соловьёва. К делу даже подключился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он записал обращение:

«Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас. Потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний — я даже повторять не хочу — значительно уменьшилось. Надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком»

Обращение не подействовало. В следующей передаче Соловьёв ответил:

«Это ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить? То есть я должен говорить как с губернатором или следить за базаром? Это что вот сейчас было: «Следить за языком?» То есть это ты стрелку что ли забиваешь, губернатор?»

Интересный ответ. Теперь ждём, выражаясь этим же языком, «ответочки» от общественности Свердловской области.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Соловьев   Соловьев.Live   базар   ведущий   гуьернатор   куйвашев   стрелка   урал   
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28  комментариев
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124
GROMOZEKA 2 часа назад
Соловьев мне начинает напоминать Эрика Давидыча.
Куча понтов, а когда дело доходит до реальных разборок, он верещит аки свинья, которую на заклание ведут
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29k
Ed 2 минуты назад
два быдлана соревнуются в быдлячестве....
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32
Guilty Pleasure 4 минуты назад
Соловушка мягко намекает, что крыша у него толще
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1k
Денис Ануфриев 40 минут назад
а можно соловьеву в дупу стрелку забить)
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202
Александр Потёмкин 50 минут назад
А-а... "Зацепились" два... Один имеет недвижимость за рубежом( наверняка и счета), но, по известным причинам не может ими воспользоваться... Но, надеется, что его деятельность в русле политики РФ поможет ему "компенсироваться"...
Второй, Губернатор... Везде "чистюля"? А если "покопать"?

Вопрос:"Чего делите?"
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61k
Опиум для народа Час назад
А потом спрашивают за что этого еврейского п"дараса грохнуть хотели...
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1k
Трям Час назад
Этот петух еврейский бессмертный что ль?
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14k
куджо Час назад
Соловьёв тот ещё прлтивоза, но у вещей есть название и он их назвал как есть) ч такого? Ох это политическое и телевизионное лицемерие
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23k
ПаганецЪ Час назад
После того, как покушение предотвратили, Вечерний Мудозвон решил, что он бессмертный?
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34k
Мойша Час назад
Иж как Соловьев в печенках сидит. Такое бурление екатеринбургской общественности...
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11k
Kostick 2 часа назад
вечерний мудозвон, хлопотливая тётенька, соловьиный помёт, педерастическая обезьяна, мастер бесконтактного боя, такое количество эпитетов надо уметь заслужить))
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155
bonli 2 часа назад
какой же скот этот соловъе.б! мерзость, вместе с шейниным и скобеевой
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241
ZlyeVoprosy 2 часа назад
Вопрос то правильный. Почему в [мат] столько бесов? Помню, ещё в конце 90-х так какой губернатор Дросель был, то же грезил о Уральской республике, независимости, президентстве, даже в газетах конкурсы устраивали на дизайн уральской валюты. Причем Дросель этот оставался коммунистом, насколько я помню, и позиционировал свою область как область красных директоров. При этом со всей России туда ездили вахтовым методом газорезчики, резать предприятия на металлолом, который эти красные директора гнали эшелонами в Китай.
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4k
Том Сойер 2 часа назад
Блин, вот на хрен нужна эта клоунада....
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2k
RomaXz 2 часа назад
Соловьеву мало пиара с липовым покушением, теперь решил ещё быдло включить на максималках? :)
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6k
AIRON_FIRST 2 часа назад
Соловьёв насрал на либерду и нациков в Екатеринбурге, губер поднял, вымазался сам и вымазал всех земляков. Потом посоветовал "следить за языком". Губеру надо внимательней слушать, чтобы потом не выглядеть идиотом.
А соловей-то, сразу встрепенулся петухом)))
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August

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