FISHKINET
Сообщество Криминал 1263 поста • 300 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
«Они не должны жить в нашей стране!»: губернатор Свердловской области жестко высказался о кавказцах

«Они не должны жить в нашей стране!»: губернатор Свердловской области жестко высказался о кавказцах (7 фото)

Автор:
16 февраля 2022 18:46
Сообщество : Криминал
Метки: Девушка   автобус   губернатор   екатеринбург   кавказцы   мать   подростки   
3888
7

11 февраля пять кавказцев избили женщину и ее дочь. Девушка ехала в автобусе и «джигиты» выбрали ее жертвой. Сначала подшучивали, потом начали дергать за одежду, отвешивать подзатыльники и откровенно издеваться.

Девушка написала маме, рассказала, что происходит, и попросила встретить на конечной остановке. Кавказцы вышли следом за ней и избили вместе с матерью.

Расследование этого дела идёт довольно странно: из нападавших задержали только одного, ему 17 лет. Утверждает, что он один всё натворил, а остальные просто «наблюдали». Возможно, это из-за того, что остальные совершеннолетние и хотят уйти от ответственности.

Дальше - больше. Родственники пострадавших утверждают, что сменился следователь и он просто не отвечает на их звонки.

Случай стал резонансным, дошло до губернатора Свердловской области, Евгения Куйвашева:

×
×

«Оказалось, что подростки давно кошмарят весь район, постоянно пристают к девушкам, воруют телефоны, их знает полиция. Что это за южане такие? Они из Краснодарского края приехали или это всё-таки из какой-то страны, где им можно так с женщинами обращаться? Лица прикрывают – какой позор. Возможно, в других странах есть свои законы, но мы в России живем и законы здесь российские. И за такое любому – подростку и взрослому – грозит уголовная ответственность. И никаких других законов здесь не будет. А если им не нравится, значит они не должны жить в нашей стране. Я прошу всех, кто пострадал от действий этой банды — пишите мне в личные сообщения, я разберусь».

После того, как Куйвашев, взял дело под свой контроль, все структуры зашевелились и сотрудники пообещали «привлечь и наказать по всей строгости» эту шпану. Странно, что для этого нужен был окрик губернатора. Но хотя бы так.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Девушка   автобус   губернатор   екатеринбург   кавказцы   мать   подростки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
54
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
54  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Ewgeny 2 часа назад
Начальника отдела полиции, который крышевал этих ишаков, нужно привлечь по статье либо халатность, либо коррупция. Прокурору видней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
−17
ernik31 18 секунд назад
Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински сообщил, что проведет профилактическую работу с подростками, избившими двух женщин в районе Сортировка. «Когда бывают такие негативные моменты, я как азербайджанец, как глава диаспоры, воспринимаю это очень болезненно лично сам. Как только я узнал об этом, я нашел родителей этих несовершеннолетних ребят. Мы проведем с ними профилактическую работу», сказал он в разговоре с «Ъ-Урал».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Wacker 2 минуты назад
Губер решил понтонуться? Слова не действия, уважать не за что. -1000 депорт с семьями. Может тогда подумают стоит ли распускать руки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Barachek_Obachek 18 минут назад
"пообещали «привлечь и наказать по всей строгости» эту шпану" - хочется надеяться, что это про бездействующих сотрудников. Иначе вместо этих ушлёпков появятся другие, ну сколько можно уже испытывать народное терпение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
Jurgen Полчаса назад
Если они дагестанцы или чечены-то они такие же россияне и их не выгонишь. Если азеры, коих очень много в России-выдворять после отбывания наказания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
585
Driver Полчаса назад
Ну может господин Бастыркин инициирует расследование по отношению к местным милиционерам, кто крышует эту срань?!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Максимов Полчаса назад
После того, как Куйвашев, взял дело под свой контроль, все структуры зашевелились и сотрудники пообещали «привлечь и наказать по всей строгости» эту шпану.
+++++++++++++++++++
НЕ УСПЕЮТ, ибо эти в.ы.6.л.я.д.к.и уже с.ъ.е.б.а.л.и.с.ь к себе в горные аулы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
RRK 44 минуты назад
Как-то не удивительно, даже ожидаемо что после того, как с Кавказа похитили в РФ людей и кричали на всю страну про отрезание голов и последовавшее за этим молчание от властей с кремля, все кавказцы почувствовали свою силу. Это еще цветочки. Ягодки впереди будут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
139
MAKAPka 44 минуты назад
.. Дождутся пять, пока их родственников не касается, не куя не делают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
sasha 46 минут назад
у гнилой рыбы башка плешивая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
net 55 минут назад
Выдворить вы их никуда не выдворите. Они наверное Россияне. А вот почему бы не ввести ответственность по регионам. По принципу сша, где в каждом штате свой закон. Допустим вы родом из Ленинградской области и совершаете преступление по месту рождения. тогда исходя из строгости наказания вам дают какой-то срок. допустим по статье 3-5 лет, можно получить 3 и часть из них условкой (ну от тяжести понятно, я больше как пример), а например если вы совершаете подобное преступление не в своем регионе, то получаете от наказания максимум и никаких условок. Конечно же продумать всё серьезно, но блин, Россия 1/6 суши. это просто логично и спрведливо, что даже человек русской национальности из Москвы, будет гостем во Владивостоке. Как говорится будь как дома, но не забывай что ты в гостях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
parallax 57 минут назад
В таких ситуациях надо писать заяву на силовиков, которые были в курсе протвоправных действий утырков, но ничего против этого не предприняли. Рыба гниёт с головы. Пока не будет порядка в силовых структурах, в стране и далее будет твориться бардак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Сергей 57 минут назад
Зачесались уже, и как обычно, хотят откупиться!
Тут не воспитательную работу надо проводить, а вырывать с корнем!
.
Азербайджанская диаспора готова заплатить женщинам, избитым подростками в Екатеринбурге.
.
Азербайджанская диаспора готова выплатить материальную компенсацию женщинам, пострадавшим от действий подростков-мигрантов в Екатеринбурге. Как рассказал изданию «Коммерсант-Урал» глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински, он уже нашел родителей несовершеннолетних и проведет с детьми воспитательную работу.

«Когда бывают такие негативные моменты, я как азербайджанец, как глава диаспоры, воспринимаю это очень болезненно лично сам. Как только я узнал об этом, я нашел родителей этих несовершеннолетних ребят. Мы проведем с ними профилактическую работу», сказал Шахлинский.

Он также принес извинения пострадавшим и сказал, что если человек живет в России, он должен соблюдать законы Российской Федерации.
.........
служба новостей www.znak.comwww.znak.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−152
Васек повесил трубача Час назад
Вор может завязать, убийца может раскаяться, а вот такое дерьмо неисправимо в принципе, никакие воспитательные меры и методы не сделают из него хоть что-то, похожее на человека. И тут возникает вопрос, что с оными делать? Может быть химия поможет? В смысле химическая кастрация для тотальной гормональной перестройки подобных особей? Или лоботомия, чтобы мог копать и зарабатывать на хлеб насущный, а больше в голове не помещалось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Веселый Пук Час назад
Дойдёт до того что их будут по ночам отлавливать и в лес увозить. Власть доиграется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
citrus1 Час назад
Сильно у губернатора длинные речи, нужно сократить до *Они не должны жить *
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тордион Час назад
А губернатор в курсе, что не весь кавказ заграница? Часть кавказцев вполне себе россияне и "депортировать " это как бы не про них.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
769
Трям Час назад
Надо его в президенты! Хотя бы годика на два... Думаю успеет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Великий Кормчий Час назад
Лица с узнаваемой национальностью обязаны быть изолированы от людей. Навсегда!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадим Курбатов Час назад
Наверное опять американские проделки. Да, Вовка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Нанук Паналык Час назад
Ни может у нас такова быть!Эта в швециях и всяких германиях только черножопые . Я па теливизару видел!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
175
Raingold Fischer Нанук Паналык Час назад
Там их не крышуют а сразу обратно дамой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 18 комментариев
Показать ещё
Оставил с младенцем. Судьба женщины, брошенной мужем ради певицы Нюши (7 фото + видео) Оставил с младенцем. Судьба женщины, брошенной мужем ради певицы Нюши (7 фото + видео) "Неграм - с пола": продавец из Екатеринбурга оскорбила водителя автобуса, расплатившегося монетами "Неграм - с пола": продавец из Екатеринбурга оскорбила водителя автобуса, расплатившегося монетами "Хочешь, я тебе волосы отрежу?": в Сеть попало видео издевательств кавказцев над девушкой "Хочешь, я тебе волосы отрежу?": в Сеть попало видео издевательств кавказцев над девушкой В Екатеринбурге кондуктор на ломанном русском обматерила пенсионерку В Екатеринбурге кондуктор на ломанном русском обматерила пенсионерку Калужский губернатор в миграционном центре поймал приезжего с поддельными документами Калужский губернатор в миграционном центре поймал приезжего с поддельными документами Мистер Икс, Карапузик и Койот: в Екатеринбурге вынесли приговор хакерам группировки Lurk Мистер Икс, Карапузик и Койот: в Екатеринбурге вынесли приговор хакерам группировки Lurk
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

78430



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Троллинг 80-го уровня: фото министров обороны России и&nbsp;Британии вызвало шок на&nbsp;Западе
1
184
Троллинг 80-го уровня: фото министров обороны России и Британии вызвало шок...
"Невероятные приключения итальянцев в России": 20 интересных фактов
1
76
"Невероятные приключения итальянцев в России": 20 интересных фактов
Набирающие популярность в сообществах
Назад сквозь время: зачем бывшие возвращаются спустя годы?
0
20
Назад сквозь время: зачем бывшие возвращаются спустя годы?
10 цветов грядущей Недели моды
0
5
10 цветов грядущей Недели моды
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальная маскировка
0
0

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#факты#картинки#дтп#автомир#Ynews#авто аварии#истории#кот
#фото#ватермарк#подборка#люди#в мире#Приколы#забавно#Украина#СССР#комментарии
#прикол#животные#автомобили#Россия#интересное#аварии#кино#дети#история#франция

На что жалуетесь?

Вернуться