«Они не должны жить в нашей стране!»: губернатор Свердловской области жестко высказался о кавказцах

Девушка написала маме, рассказала, что происходит, и попросила встретить на конечной остановке. Кавказцы вышли следом за ней и избили вместе с матерью.

Расследование этого дела идёт довольно странно: из нападавших задержали только одного, ему 17 лет. Утверждает, что он один всё натворил, а остальные просто «наблюдали». Возможно, это из-за того, что остальные совершеннолетние и хотят уйти от ответственности.

Дальше - больше. Родственники пострадавших утверждают, что сменился следователь и он просто не отвечает на их звонки.

Случай стал резонансным, дошло до губернатора Свердловской области, Евгения Куйвашева: