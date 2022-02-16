«Они не должны жить в нашей стране!»: губернатор Свердловской области жестко высказался о кавказцах

11 февраля пять кавказцев избили женщину и ее дочь. Девушка ехала в автобусе и «джигиты» выбрали ее жертвой. Сначала подшучивали, потом начали дергать за одежду, отвешивать подзатыльники и откровенно издеваться.
Девушка написала маме, рассказала, что происходит, и попросила встретить на конечной остановке. Кавказцы вышли следом за ней и избили вместе с матерью.
Расследование этого дела идёт довольно странно: из нападавших задержали только одного, ему 17 лет. Утверждает, что он один всё натворил, а остальные просто «наблюдали». Возможно, это из-за того, что остальные совершеннолетние и хотят уйти от ответственности.
Дальше - больше. Родственники пострадавших утверждают, что сменился следователь и он просто не отвечает на их звонки.
Случай стал резонансным, дошло до губернатора Свердловской области, Евгения Куйвашева:
«Оказалось, что подростки давно кошмарят весь район, постоянно пристают к девушкам, воруют телефоны, их знает полиция. Что это за южане такие? Они из Краснодарского края приехали или это всё-таки из какой-то страны, где им можно так с женщинами обращаться? Лица прикрывают – какой позор. Возможно, в других странах есть свои законы, но мы в России живем и законы здесь российские. И за такое любому – подростку и взрослому – грозит уголовная ответственность. И никаких других законов здесь не будет. А если им не нравится, значит они не должны жить в нашей стране. Я прошу всех, кто пострадал от действий этой банды — пишите мне в личные сообщения, я разберусь».
После того, как Куйвашев, взял дело под свой контроль, все структуры зашевелились и сотрудники пообещали «привлечь и наказать по всей строгости» эту шпану. Странно, что для этого нужен был окрик губернатора. Но хотя бы так.
Источник:
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НЕ УСПЕЮТ, ибо эти в.ы.6.л.я.д.к.и уже с.ъ.е.б.а.л.и.с.ь к себе в горные аулы
Тут не воспитательную работу надо проводить, а вырывать с корнем!
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Азербайджанская диаспора готова заплатить женщинам, избитым подростками в Екатеринбурге.
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Азербайджанская диаспора готова выплатить материальную компенсацию женщинам, пострадавшим от действий подростков-мигрантов в Екатеринбурге. Как рассказал изданию «Коммерсант-Урал» глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински, он уже нашел родителей несовершеннолетних и проведет с детьми воспитательную работу.
«Когда бывают такие негативные моменты, я как азербайджанец, как глава диаспоры, воспринимаю это очень болезненно лично сам. Как только я узнал об этом, я нашел родителей этих несовершеннолетних ребят. Мы проведем с ними профилактическую работу», сказал Шахлинский.
Он также принес извинения пострадавшим и сказал, что если человек живет в России, он должен соблюдать законы Российской Федерации.
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Лучшим решением будет выдворение всего семейства на историческую. Тогда и у других отшибёт желание нарушать законы страны проживания.