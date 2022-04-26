Чулпан Хаматову хотят лишить звания народной артистки России

В Госдуме планируют создать комиссию и рассмотреть этот вопрос. Возможно, Хаматова будет далеко не последней.
Чулпан Хаматова была широко известна в узких кругах: полно ролей в театре и кино, звания, слава и хороший доход. В свободное время она помогала благотворительному фонду «Подари жизнь», что ж это действительно достойное и почётное занятие.
А в марте её как будто переклинило. Сначала выступила со строгим осуждением последних событий. Потом подписала открытое письмо с требованием «остановить и прекратить». А затем и вовсе схватила своих детей в охапку и сбежала в Латвию.
Вообще это её дело. Убежала - значит освободила место другим, возможно, более талантливым. Вот только штука в том, что как только она освоилась в Латвии, сразу стала говорить, говорить и говорить. Как правило - критиковать.
Кстати, обратили внимание на парадокс? Граждане, которые ну оооооочень сильно критикуют сейчас нашу страну, бегут или в Израиль, он ведёт перманентную войну с Палестиной. Или в страны НАТО, которые так или иначе участвуют в большинстве конфликтов, или в США - про них и так всё ясно.
Как-то они странно «борются за мир»...
Так вот, Чулпан стала вещать из Латвии о том, что «Мне дали понять, что возвращаться нежелательно. Я не верю даже тем людям, которые дают гарантии, что меня не тронут».
Потом утверждала, что она не предатель, а просто так получилось - взяла и сбежала… Убежала всё-таки не на эмоциях, в Латвии у неё красивый дом на берегу озера за 300 тысяч евро, так что расположилась с комфортом. А в Москве у неё осталась квартира на Патриарших прудах за 130 миллионов рублей. В кино она зарабатывала отлично, с такими деньгами можно действительно спокойно заниматься благотворительностью - не обеднеешь.
И снова жахнула антироссийскими речёвками. Теперь уже на латвийском телевидении:
«Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам. Даже не знаю, что оно дает. Меня любят представлять «народная артистка России», но я всегда запрещаю это говорить и прошу убирать».
Видимо её просьбы услышали. А может людям просто надоело выслушивать нравоучения от той, кому они дали образование, приняли в театр и в итоге сварганили из неё «звезду». Высокооплачиваемую звезду - это немаловажно.
И сейчас в Госдуме предложили лишить Хаматову звания. Об этом заявил член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв:
«Человек этими словами характеризует своё нравственное внутреннее содержание. Этим уже всё сказано. Печально, что наши деятели, когда родина даёт им реализовывать свои таланты, с большой радостью приобретают на заработанные от нашего государства деньги зарубежную недвижимость и всё, что угодно. К сожалению, отдельные культурные деятели выбирают материальные ценности».
И добавил, что для лишения артистки этого статуса нужно создать специальную комиссию - скорее всего, этим займутся в ближайшее время.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Лазарева, Чучело это... кто еще?
А политик и общественный деятель он говенный. Был.
Чушня либерастическая.
А звание народный артист, пусть и не очень хороший человек, все таки заработал. Заслужил.