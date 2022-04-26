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Чулпан Хаматову хотят лишить звания народной артистки России

Чулпан Хаматову хотят лишить звания народной артистки России

Автор:
26 апреля 2022 20:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Соловьев   Чулпан Хаматова   звание   комиссия   критика   латвия   награды   народный артист России   
1609
6

В Госдуме планируют создать комиссию и рассмотреть этот вопрос. Возможно, Хаматова будет далеко не последней.

Чулпан Хаматова была широко известна в узких кругах: полно ролей в театре и кино, звания, слава и хороший доход. В свободное время она помогала благотворительному фонду «Подари жизнь», что ж это действительно достойное и почётное занятие.

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А в марте её как будто переклинило. Сначала выступила со строгим осуждением последних событий. Потом подписала открытое письмо с требованием «остановить и прекратить». А затем и вовсе схватила своих детей в охапку и сбежала в Латвию.

Вообще это её дело. Убежала - значит освободила место другим, возможно, более талантливым. Вот только штука в том, что как только она освоилась в Латвии, сразу стала говорить, говорить и говорить. Как правило - критиковать.

Кстати, обратили внимание на парадокс? Граждане, которые ну оооооочень сильно критикуют сейчас нашу страну, бегут или в Израиль, он ведёт перманентную войну с Палестиной. Или в страны НАТО, которые так или иначе участвуют в большинстве конфликтов, или в США - про них и так всё ясно.

Как-то они странно «борются за мир»...

Так вот, Чулпан стала вещать из Латвии о том, что «Мне дали понять, что возвращаться нежелательно. Я не верю даже тем людям, которые дают гарантии, что меня не тронут».

Потом утверждала, что она не предатель, а просто так получилось - взяла и сбежала…  Убежала всё-таки не на эмоциях, в Латвии у неё красивый дом на берегу озера за 300 тысяч евро, так что расположилась с комфортом. А в Москве у неё осталась квартира на Патриарших прудах за 130 миллионов рублей. В кино она зарабатывала отлично, с такими деньгами можно действительно спокойно заниматься благотворительностью - не обеднеешь.

И снова жахнула антироссийскими речёвками. Теперь уже на латвийском телевидении:

«Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам. Даже не знаю, что оно дает. Меня любят представлять «народная артистка России», но я всегда запрещаю это говорить и прошу убирать».

Видимо её просьбы услышали. А может людям просто надоело выслушивать нравоучения от той, кому они дали образование, приняли в театр и в итоге сварганили из неё «звезду». Высокооплачиваемую звезду - это немаловажно.

И сейчас в Госдуме предложили лишить Хаматову звания. Об этом заявил член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв:

«Человек этими словами характеризует своё нравственное внутреннее содержание. Этим уже всё сказано. Печально, что наши деятели, когда родина даёт им реализовывать свои таланты, с большой радостью приобретают на заработанные от нашего государства деньги зарубежную недвижимость и всё, что угодно. К сожалению, отдельные культурные деятели выбирают материальные ценности».

И добавил, что для лишения артистки этого статуса нужно создать специальную комиссию - скорее всего, этим займутся в ближайшее время.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Соловьев   Чулпан Хаматова   звание   комиссия   критика   латвия   награды   народный артист России   
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56  комментариев
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iEva Час назад
Я никогда не понимала - почему весь российский откровенный шлак тянет именно к нам в Латвию? Пусть это существо отправляется куда подальше и там смердит в адрес России.
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63
Albert Rost 7 минут назад
Прощай, Зулейха... тварь продажная
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2k
Semen 13 минут назад
Охххх как мне нравится все, что происходит в отношении этих уродов, кто такие? ни рожи, ни таланта, хрень по случаю папавшая... я эту даму знаю по одной роли в фильме "Домовой" с Костей Хабенским, да и то она там по сути то не играет...
Лазарева, Чучело это... кто еще?
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46k
Alex Ivanov 17 минут назад
Много внизу написали, много в эфире... а так чисто по жизни - кирдык с заработком здесь, в Москве и весях...ох же начнётся пи.з.дё.ш.ь на тему наезда на свободу творчества)))
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1k
Motorola 19 минут назад
Срочно воздвигнуть памятник - Соловьёв разрывает пасть писающей Хаматовой )))
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1k
Владимир Логачёв 20 минут назад
"Зулейха" - это вот, "народная артистка РОССИИ? Да ещё говорит," ей это - ненадобно"? Лишить, конечно. Вместе с гражданством. Тварь неблагодарная.
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2k
Григорий Водениктов 47 минут назад
судя по причёске, оно течёт от бориски мелкобританского.
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30k
Fat Lynx 47 минут назад
Какая же это Чулпан Хаматова? Это же тупорылая Зулейка!
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6k
Gamletof 52 минуты назад
да похер, или лишите или орден дайте. Две недели одно и тоже. Задрали.
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2k
Sergius SPb 54 минуты назад
Не до х об этой мадам новостей?
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2k
Бровеносец в потёмках 56 минут назад
Эта мадам открыла в Лаптии курсы актёрской игры. Недешёвые, 15000 за занятие. И там она назвала себя "Народная артистка РФ". Как же так, Чулпан? Это же какая-то бредятина, которая ничего для тебя не значит? Тогда зачем ты это выставляешь напоказ? Чтобы задрать повыше ценник?
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739
vlad 57 минут назад
Как же этот напомнило, как клеймили Сахарова за открытое письмо по поводу Афганистана.. Не хватает только писем от трудящихся..
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6k
workmen77 Час назад
Хаматова не критикует Россию, а действия российской власти - это разные вещи.
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7k
Trenzel2003 Час назад
Лучше мне кажется, лишить гражданства!
А звание народный артист, пусть и не очень хороший человек, все таки заработал. Заслужил.
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40
Renats Railis Час назад
У меня или у моих соседей хоть кто-нибудь спрашивал - мол, хотим ли мы видеть и терпеть эту особу у нас под Цесисом? Латышский она учить уж точно не будет, но пользоваться выделенными с наших налогов средствами по полной программе. Пусть гавкает и скулит из другой страны.
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3k
Veprь в напряге Час назад
«…звания народной артистки России». …Стесняюсь спросить, а когда народ спрашивали по поводу присвоения сего? Или …там принимал решение какой-то особый «народ»?
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13k
Алан Час назад
И такую же комисси по лишению гражданства. Если есть второе гражданство или вид на жительство в другой стране- лишать российского гражданства
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1
Ростислав Час назад
И недвижимость в Москве продать с аукциона,или отдать беженцам с Донбасса.Шмара .
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10k
Лехахуторской Час назад
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5k
azuver Час назад
Да и якорь ей в очко,что бы голова не шаталась.
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1k
DrKlizmi Час назад
Создать комиссию- поднять бабла! А заодно и звания лишить. Вот только интересно-когда все успокоится,комиссию распустят,или депутатишки и дальше будут бюджеты осваивать?
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