Чулпан Хаматову хотят лишить звания народной артистки России

А в марте её как будто переклинило. Сначала выступила со строгим осуждением последних событий. Потом подписала открытое письмо с требованием «остановить и прекратить». А затем и вовсе схватила своих детей в охапку и сбежала в Латвию.

Вообще это её дело. Убежала - значит освободила место другим, возможно, более талантливым. Вот только штука в том, что как только она освоилась в Латвии, сразу стала говорить, говорить и говорить. Как правило - критиковать.