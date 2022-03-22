Что можно было купить в послевоенном СССР на 50 тысяч рублей

СССР был покалечен нацистами, они разрушали всё: фабрики, заводы, жилые дома, целые деревни и посёлки - немцы оставляли после себя лишь дымящиеся руины. Ну ничего, советские люди, наверное, самые выносливые на свете, довольно быстро всё восстановили. Попутно отстроили ГДР, Прибалтику и все союзные республики. Товарищ Сталин и его наркомы умели настроить людей на трудовую волну.

Но сразу после войны жилось откровенно небогато - это и понятно. Например, средняя зарплата составляла 600 рублей. Многие продукты, да и не только они получали по карточкам.