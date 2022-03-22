Что можно было купить в послевоенном СССР на 50 тысяч рублей

Помните Петра Соловьёва из «Место встречи изменить нельзя» и его выигрыш в лотерею? Сейчас разберёмся, так ли уж сильно он разбогател.
«Место встречи» - шикарнейший фильм, снят по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». Одна из лучших работ в фильмографии Говорухина и яркая и запоминающаяся роль Высоцкого: «Теперь Горбатый! Я сказал: Горбатый!»
И в одном из эпизодов фильма Жеглов ласково спрашивает Соловьёва: «И откуда у тебя, Петюня, такой изумительный сахар?» Заодно упоминает об его выигрыше в лотерею.
Как мы помним, «Петюне» выпало целых 50 000 рублей. Вполне солидная сумма, что же на неё можно было купить?
СССР был покалечен нацистами, они разрушали всё: фабрики, заводы, жилые дома, целые деревни и посёлки - немцы оставляли после себя лишь дымящиеся руины. Ну ничего, советские люди, наверное, самые выносливые на свете, довольно быстро всё восстановили. Попутно отстроили ГДР, Прибалтику и все союзные республики. Товарищ Сталин и его наркомы умели настроить людей на трудовую волну.
Но сразу после войны жилось откровенно небогато - это и понятно. Например, средняя зарплата составляла 600 рублей. Многие продукты, да и не только они получали по карточкам.
Получается, что 50 тысяч - это были просто огромные деньги! Хотя…
Если посмотреть на ценники в государственных коммерческих магазинах (были и такие), то они, мягко говоря, удивляют: Самая дешевая вареная колбаса – 300 рублей за килограмм. Сливочное масло – 485 рублей за килограмм. Яйца столовые 10 штук – 100 рублей. Один литр молока 2.5% - 60 рублей. Если интересна тема цен - всё это можно найти в хрестоматии 1996 года под редакцией профессоров Александра Федоровича Киселева и Эрнста Михайловича Щагина.
Выходит, что «Петюня» выиграл не так уж и много. Весь выигрыш можно было спокойно потратить на продукты у коммерсантов. Но если Соловьёв поступил бы мудро, жил бы скромно, как и остальные советские люди, то уже в 1946 году мог бы купить ГАЗ М-20 «Победа», она стоила 16 тысяч рублей. Или загородный дом, его ценник был примерно 12-15 тысяч рублей. И вот здесь уже видно, что выигрыш в лотерею был и правда отличный.
А что касается цен: в СССР была плановая и регулируемая экономика. И стоимость товаров можно было снижать, причём без создания дефицита. Этим и занимались Сталин и его окружение:
Снижение цен проходило в шесть этапов. И в целом, разница выходила такой:
Как видите, в СССР к ценам относились очень внимательно и снижали их как только появлялась возможность.
Ну а карточную систему в Союзе отменили в 1947 году. Для примера: в Великобритании карточки на бензин были отменены в 1950 году, на сахар и сладости в 1953 году, на мясо в июле 1954 года.
И здесь СССР был впереди планеты всей. Народ и руководство разгромили нацистов, не допустили продовольственного кризиса и отстроили страну заново, она стала ещё лучше, чем была. Просто люди верили в себя, работали изо всех сил и уверенно смотрели в будущее. Как говорил Глеб Жеглов: «Не впадай в отчаянье. Не имей такой привычки».
Источник:
АНТИФИШКИ
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